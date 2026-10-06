Σημαίες του Ισραήλ και της ΕΕ φέρεται να έριξε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν: Έβγαλα τη μία και η άλλη έπεσε, απαντά
ΚΟΣΜΟΣ
Ρίμα Χασάν Σημαία Ευρωκοινοβούλιο Ισραήλ

Σημαίες του Ισραήλ και της ΕΕ φέρεται να έριξε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν: Έβγαλα τη μία και η άλλη έπεσε, απαντά

Το περιστατικό συνέβη σε έκθεση αφιερωμένη στην 7η Οκτωβρίου - «Εξετάζουμε πολύ σοβαρά το θέμα», λέει η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου

Σημαίες του Ισραήλ και της ΕΕ φέρεται να έριξε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν: Έβγαλα τη μία και η άλλη έπεσε, απαντά
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Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι λαμβάνει «εξαιρετικά σοβαρά» τις κατηγορίες εναντίον της ευρωβουλευτή Ρίμα Χασάν (μέλος της Ανυπότακτης Γαλλίας) η οποία φέρεται να έριξε κάτω χθες σημαίες του Ισραήλ και της ΕΕ σε έκθεση αφιερωμένη στην 7η Οκτωβρίου.

«Ένα μέλος του Ευρωκοινοβουλίου φάνηκε να βιντεοσκοπήθηκε να εξευτελίζει μια έκθεση» στο Ευρωκοινοβούλιο «για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης που διαπράχθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023», δήλωσε η Μέτσολα στην αίθουσα της συνεδρίασης της ολομέλειας.

«Λαμβάνουμε αυτό το θέμα εξαιρετικά σοβαρά υπόψη και παίρνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται στις διαδικασίες μας, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του δικαιώματος του εμπλεκόμενου προσώπου να ακουστεί», πρόσθεσε.

«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε πράξεις αυτού του είδους που θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από το να μιλήσουν, δεν μπορούμε να ανεχθούμε υλικές ζημιές και δεν μπορούμε να ανεχθούμε προσπάθειες εκφοβισμού αντί για διάλογο», τόνισε ακόμη η Μέτσολα.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί και αναλύεται από τις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου, δήλωσε εκπρόσωπος του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με την ομάδα της Χασάν, έδωσε ήδη μια εξήγηση «λίγο μετά το περιστατικό».

Κατά την αποχώρησή της από την έκθεση, «έβγαλε την ισραηλινή σημαία από τη βάση της. Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν τοποθετημένη στην ίδια βάση, δυστυχώς έπεσε λόγω της ανισορροπίας. Καμία σημαία δεν ποδοπατήθηκε ή υπέστη ζημιά», σύμφωνα με ανακοίνωση που στάλθηκε μέσω email στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η ενέργειά μας αποτελεί μέρος της καταδίκης της συνεχιζόμενης γενοκτονίας που διαπράττει η ισραηλινή κυβέρνηση», αλλά «δεν στόχευε με κανέναν τρόπο τους ανθρώπους που αυτή η εκδήλωση είχε σκοπό να τιμήσει, ούτε τη μνήμη τους», πρόσθεσαν.

Στην αίθουσα της ολομέλειας, η ευρωβουλευτής επανέλαβε αυτό το επιχείρημα. «Μπορούμε κάλλιστα, όπως κάναμε με την ομάδα μας, να τιμήσουμε τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου χωρίς να συσχετιστούμε με το γενοκτονικό ισραηλινό κράτος», δήλωσε.

Για το ζήτημα αυτό, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ επέκρινε έντονα τη Χασάν: «Ντροπιαστικό, σκανδαλώδες, αλλά δυστυχώς δεν προκαλεί έκπληξη. Η βεβήλωση της έκθεσης που τιμά τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την ακροαριστερή ευρωβουλευτή Ρίμα Χασάν καταδεικνύει πάνω απ' όλα τον λίγο σεβασμό που τρέφει για τον ίδιο το θεσμό στον οποίο βρίσκεται», έγραψε στο X.
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