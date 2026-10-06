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Στο σκαμνί ο γιος διάσημου ζευγαριού στις ΗΠΑ: Κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε συμμαθήτριά του, πήγε να τη βιάσει σε σάουνα γυμναστηρίου
Στο σκαμνί ο γιος διάσημου ζευγαριού στις ΗΠΑ: Κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε συμμαθήτριά του, πήγε να τη βιάσει σε σάουνα γυμναστηρίου
Ο 15χρονος Κ.Τζ. Μπίρμαν, γιος της τηλεπερσόνας Κιμ Ζόλσιακ και του βετεράνου αθλητή, Κρόι Μπίρμαν κατηγορείται επίσης ότι είχε ερωτική συνεύρεση ανήλικο συγγενή του κάτω των 12 ετών
Ο 15χρονος Κ.Τζ. Μπίρμαν δήλωσε επίσημα αθώος και για τις επτά κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το αμερικανικό μέσο pagesix.com. Πρόκειται για τον γιο ενός διάσημου ζευγαριού στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η μητέρα του Κιμ Ζόλσιακ είναι σταρ των τηλεοπτικών ριάλιτι και ο πατέρας του, Κρόι Μπίρμαν, είναι βετεράνος παίχτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια συμμαθήτριά του, η οποία φέρεται να ήταν φίλη της τότε συντρόφου του, κατήγγειλε ότι ο 15χρονος της επιτέθηκε σεξουαλικά ενώ οι δυο τους βρίσκονταν σε κοινόχρηστη σάουνα. Στην ίδια καταγγελία αναφέρεται ότι ο ανήλικος φέρεται να επιχείρησε επανειλημμένα να προχωρήσει σε σεξουαλική επαφή παρά την άρνησή της, ενώ η ίδια υποστήριξε ότι την εξανάγκασε και σε άλλες σεξουαλικές πράξεις. Η κοπέλα εξετάστηκε την επόμενη ημέρα σε νοσοκομείο της περιοχής, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο δημοσίευμα, δεν εντοπίστηκε ανδρικό DNA στο στόμα ή στον κόλπο της.
Μάλιστα, μετά τη σύλληψή του στις 17 Αυγούστου, κατά την πρώτη ακρόαση οι εισαγγελείς ανέφεραν επίσης ότι οι ερευνητές είχαν εντοπίσει στο κινητό τηλέφωνο του ανηλίκου βίντεο που φέρεται να τον έδειχνε σε σεξουαλική πράξη με μέλος της οικογένειάς του κάτω των 12 ετών.
Μέσω του δικηγόρου του, ο ανήλικος κατέθεσε χθεςτα σχετικά έγγραφα στο Ανώτερο Δικαστήριο, δηλώνοντας αθώος για το σύνολο των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο του σώματος ενόρκων.
Παράλληλα, παραιτήθηκε από την τυπική διαδικασία απαγγελίας των κατηγοριών, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 13 Οκτωβρίου.
Ο συνήγορός του ζήτησε επίσης να οριστεί ακρόαση για την ενδεχόμενη μεταφορά της υπόθεσης στο δικαστήριο ανηλίκων, πριν καθοριστούν ημερομηνίες για την προδικαστική διαδικασία και τη δίκη.
Ο δικαστής ενέκρινε ακόμη τη σφράγιση εγγράφων που περιλαμβάνονται σε τρεις χωριστούς φακέλους, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.
Ο Μπίρμαν κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για σεξουαλική κακοποίηση, σοδομισμό, κακοποίηση ανηλίκου, τρεις ακόμη κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος παιδιού κάτω των 16 ετών και παράνομη κράτησή του.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια συμμαθήτριά του, η οποία φέρεται να ήταν φίλη της τότε συντρόφου του, κατήγγειλε ότι ο 15χρονος της επιτέθηκε σεξουαλικά ενώ οι δυο τους βρίσκονταν σε κοινόχρηστη σάουνα. Στην ίδια καταγγελία αναφέρεται ότι ο ανήλικος φέρεται να επιχείρησε επανειλημμένα να προχωρήσει σε σεξουαλική επαφή παρά την άρνησή της, ενώ η ίδια υποστήριξε ότι την εξανάγκασε και σε άλλες σεξουαλικές πράξεις. Η κοπέλα εξετάστηκε την επόμενη ημέρα σε νοσοκομείο της περιοχής, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο δημοσίευμα, δεν εντοπίστηκε ανδρικό DNA στο στόμα ή στον κόλπο της.
Μάλιστα, μετά τη σύλληψή του στις 17 Αυγούστου, κατά την πρώτη ακρόαση οι εισαγγελείς ανέφεραν επίσης ότι οι ερευνητές είχαν εντοπίσει στο κινητό τηλέφωνο του ανηλίκου βίντεο που φέρεται να τον έδειχνε σε σεξουαλική πράξη με μέλος της οικογένειάς του κάτω των 12 ετών.
Μέσω του δικηγόρου του, ο ανήλικος κατέθεσε χθεςτα σχετικά έγγραφα στο Ανώτερο Δικαστήριο, δηλώνοντας αθώος για το σύνολο των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο του σώματος ενόρκων.
Δηλώνει αθώος
Παράλληλα, παραιτήθηκε από την τυπική διαδικασία απαγγελίας των κατηγοριών, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 13 Οκτωβρίου.
Ο συνήγορός του ζήτησε επίσης να οριστεί ακρόαση για την ενδεχόμενη μεταφορά της υπόθεσης στο δικαστήριο ανηλίκων, πριν καθοριστούν ημερομηνίες για την προδικαστική διαδικασία και τη δίκη.
Ο δικαστής ενέκρινε ακόμη τη σφράγιση εγγράφων που περιλαμβάνονται σε τρεις χωριστούς φακέλους, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.
Ο Μπίρμαν κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για σεξουαλική κακοποίηση, σοδομισμό, κακοποίηση ανηλίκου, τρεις ακόμη κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος παιδιού κάτω των 16 ετών και παράνομη κράτησή του.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά τη σύλληψή του, ο 15χρονος κρατήθηκε για περισσότερο από έναν μήνα σε σωφρονιστικό ίδρυμα για ανήλικους της Ατλάντα, μέχρι να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 200.000 δολαρίων.
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