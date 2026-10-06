Πόλεμος στην Ουκρανία: Μόλις 12 άνθρωποι κατάφεραν να διαφύγουν από τo κατεχόμενο Όλεσκι τον Σεπτέμβριο
Το Όλεσκι που βρίσκεται στην περιφέρεια της Χερσώνας τελεί υπό ρωσική κατοχή σχεδόν από την αρχή της εισβολής - Η πόλη βρίσκεται σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς οι Ρώσοι δεν επιτρέπουν να φτάσουν με ασφάλεια οι προμήθειες
Το Όλεσκι τελεί υπό ρωσική κατοχή από τις πρώτες ημέρες της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία και οι συνθήκες ζωής για τους κατοίκους έχουν επιδεινωθεί δραματικά. Οι ελλείψεις σε τρόφιμα, πόσιμο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα είναι σοβαρές, ενώ οι ναρκοθετημένοι δρόμοι, οι συνεχείς επιθέσεις με drones και οι έλεγχοι από ρωσικές δυνάμεις καθιστούν την ασφαλή εκκένωση σχεδόν αδύνατη.
Μέχρι την άνοιξη του 2026, εθελοντές κατάφερναν ακόμη να βοηθούν κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη και να μετακινηθούν είτε σε άλλα κατεχόμενα σημεία της περιφέρειας της Χερσώνας είτε σε περιοχές υπό ουκρανικό έλεγχο, μέσω εξαντλητικών ταξιδιών που διαρκούσαν ημέρες και περνούσαν από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.
👉Please watch this video.— Dmytro Lubinets (@lubinetzs) October 3, 2026
This is happening in Oleshky right now. Dozens of civilians are leaving the occupied city on their own, with no organized evacuation — on bicycles, mopeds and on foot. They know there may be mines on the way. But staying means living without food,… pic.twitter.com/3AvxIgzRyY
Πλέον, όμως, οι οργανωμένες επιχειρήσεις εκκένωσης θεωρούνται πρακτικά αδύνατες εξαιτίας των ναρκών και του διαρκούς κινδύνου ρωσικών επιθέσεων.
Τις τελευταίες εβδομάδες, κάτοικοι επιχειρούν να εγκαταλείψουν την πόλη μόνοι τους ή ανά δύο, περπατώντας προς το γειτονικό χωριό Ράντενσκ, σε δρόμους που, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, έχουν ναρκοθετηθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.
Prayer before the road of death 🙏Oleshky ❕— 🚜Farmer🇺🇦UA (@Tavrian_Farmer) September 30, 2026
Radensk village. People stocked up on groceries and stopped to pray before heading back to Oleshky.
Locals call this the road of death. Every trip along it is a risk.
But they cannot stay either. They need to feed their families.
They… pic.twitter.com/3dwcvvAWB1
Η εξόριστη επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Όλεσκι, Τατιάνα Χασανένκο, ανέφερε ότι περισσότεροι από 60 άνθρωποι εγκατέλειψαν την πόλη τον Σεπτέμβριο, αλλά μόνο 12 κατάφεραν να φτάσουν σε ουκρανικά ελεγχόμενο έδαφος.
Οι υπόλοιποι είτε κατευθύνθηκαν στο Ράντενσκ, περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά, για να βρουν τρόφιμα και στη συνέχεια επέστρεψαν, είτε παρέμειναν σε άλλους κατεχόμενους οικισμούς της περιφέρειας Χερσώνας.
Nearly 400 packages – almost four tonnes of food, medicine and essential supplies – were delivered to Oleshky by drones, despite Russia’s attempts to isolate the town.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 5, 2026
It was the second successful humanitarian operation. We are deeply grateful to Ukraine's National Guardsmen,… pic.twitter.com/O8R64olKvn
«Οι περισσότεροι από όσους έφυγαν από την πόλη τον Σεπτέμβριο παραμένουν ακόμη στα κατεχόμενα. Κάποιοι δεν έχουν έγγραφα, ενώ πολλοί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο Όλεσκι επειδή έχουν συγγενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν μόνοι τους ή παιδιά τα οποία δεν μπορούν απλώς να περάσουν μέσα από ένα ναρκοπέδιο», δήλωσε η Χασανένκο.
Το Όλεσκι βρίσκεται στην ανατολική όχθη του Δνείπερου, σε απόσταση μικρότερη των τεσσάρων χιλιομέτρων από την πόλη της Χερσώνας. Η δυτική όχθη του ποταμού ελέγχεται από τις ουκρανικές δυνάμεις, ενώ η ανατολική παραμένει υπό ρωσική κατοχή.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Χερσώνας, Ολεξάντρ Τολοκόνικοφ, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν τοποθετήσει πυροβόλα, όλμους και νάρκες μέσα και γύρω από κατοικημένες περιοχές της πόλης, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση για επιθέσεις προς την απέναντι, ουκρανικά ελεγχόμενη όχθη.
Άμαχοι τραυματίζονται σε ναρκοπέδιαΟι προσπάθειες διαφυγής έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή και την υγεία αμάχων.
Η Χασανένκο είχε αναφέρει στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν πάτησαν πάνω σε νάρκη, την ώρα που επιχειρούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη. Σε άλλο περιστατικό, ένας άνδρας σκοτώθηκε από νάρκη, ενώ μάζευε ξηρούς καρπούς.
«Οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν από το Όλεσκι στις 6 το πρωί και προφανώς δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κάτι πριν πατήσουν σε νάρκη. Μία γυναίκα τραυματίστηκε στην πλάτη και στα άκρα. Τη μετέφεραν στο νοσοκομείο με ποδήλατο. Τους υπόλοιπους τους μετέφεραν με καρότσια κήπου», περιέγραψε.
Δείτε στα ακόλουθα βίντεο τη διάσωση γατών από Ουκρανούς στρατιώτες στο Όλεσκι
Ukrainian soldiers rescued six cats from occupied Oleshky— NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026
The animals were placed in a special cage and evacuated by air across the Dnipro. pic.twitter.com/qhtPCLVlIi
❤️🩹 Ukrainian drone pilots delivered essential supplies to Russian-occupied Oleshky and used the return flight to evacuate a family of six cats across the Dnipro River.— UNITED24 Media (@United24media) October 4, 2026
Operatives from the 11th National Guard Brigade brought all six cats to safety. pic.twitter.com/p2LxKIEWeV
Νοσοκομείο χωρίς φάρμακα, ρεύμα και νερόΔραματική είναι και η κατάσταση στο τοπικό νοσοκομείο, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς βασικά ιατρικά υλικά, ηλεκτρικό ρεύμα και τρεχούμενο νερό. Σύμφωνα με τη Χασανένκο, μόλις τέσσερις γιατροί, όλοι ηλικιωμένοι και πρώην εργαζόμενοι του νοσοκομείου, παραμένουν στις θέσεις τους.
«Δεν υπάρχουν καθόλου ιατρικές προμήθειες. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να σταματήσουν μια αιμορραγία. Δεν υπάρχουν φάρμακα», δήλωσε.
Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών υπολογίζει ότι περίπου 2.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην κατεχόμενη πόλη, μεταξύ των οποίων σχεδόν 50 παιδιά.
Η πρόσβασή τους σε τρόφιμα, πόσιμο νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και βασικές υπηρεσίες παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.
Οι ουκρανικές αρχές καταγγέλλουν επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις εμποδίζουν την πρόσβαση τόσο της Ουκρανίας όσο και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στις κατεχόμενες περιοχές, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να παραμένουν ουσιαστικά αποκομμένοι από οργανωμένη βοήθεια.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr