Πόλεμος στην Ουκρανία: Μόλις 12 άνθρωποι κατάφεραν να διαφύγουν από τo κατεχόμενο Όλεσκι τον Σεπτέμβριο

Άμαχοι τραυματίζονται σε ναρκοπέδια

«Οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν από το Όλεσκι στις 6 το πρωί και προφανώς δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κάτι πριν πατήσουν σε νάρκη. Μία γυναίκα τραυματίστηκε στην πλάτη και στα άκρα. Τη μετέφεραν στο νοσοκομείο με ποδήλατο. Τους υπόλοιπους τους μετέφεραν με καρότσια κήπου», περιέγραψε.

Νοσοκομείο χωρίς φάρμακα, ρεύμα και νερό