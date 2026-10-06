Ο φυλακισμένος δήμαρχος Τιράνων εμφανίστηκε με AI βίντεο και υποσχέθηκε δωρεάν σχολικά γεύματα
Ο φυλακισμένος δήμαρχος Τιράνων εμφανίστηκε με AI βίντεο και υποσχέθηκε δωρεάν σχολικά γεύματα
Βρίσκεται στις φυλακές Δυρραχίου από τις αρχές του 2025, στο πλαίσιο ερευνών για καταγγελίες που αφορούν διαφθορά και οικονομικά αδικήματα - Έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε αντιδημάρχους
Ο δήμαρχος των Τιράνων, Εριόν Βελιάι, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή, προκάλεσε αντιδράσεις στην Αλβανία μετά τη δημοσίευση βίντεο που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσω του οποίου επανέλαβε τη δέσμευσή του για δωρεάν σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά της πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με το Politico, το βίντεο αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram και φέρει επισήμανση ότι έχει δημιουργηθεί με AI. Σε αυτό, η ψηφιακή μορφή του 46χρονου δημάρχου εμφανίζεται μπροστά από την αλβανική σημαία και τη σημαία του δήμου, αναφέρεται στο έργο της δημοτικής αρχής και επαναλαμβάνει την υπόσχεσή του για παροχή φαγητού στα σχολεία.
«Έδωσα ακόμη μία υπόσχεση που δεν θα ξεχάσω ποτέ: φαγητό στα σχολεία. Θα κρατήσω αυτή την υπόσχεση ακόμη και από αυτό το κελί όπου με έχουν κλείσει» ακούγεται να λέει το ψηφιακό ομοίωμα του Βελιάι.
Ο δήμαρχος των Τιράνων βρίσκεται στις φυλακές Δυρραχίου από τις αρχές του 2025, στο πλαίσιο ερευνών για καταγγελίες που αφορούν διαφθορά και οικονομικά αδικήματα. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη πράξη.
Στο ίδιο βίντεο, το avatar του αναφέρει ότι η κράτησή του διαρκεί εδώ και 20 μήνες και ότι πλέον μπορεί να απευθύνεται στους πολίτες μόνο μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Δηλώνει επίσης ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ακόμη και μέσα από τη φυλακή.
Μετά τη σύλληψη και την προφυλάκισή του είχαν προγραμματιστεί πρόωρες εκλογές για τον δήμο Τιράνων τον περασμένο Νοέμβριο. Ωστόσο, ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή, καθώς το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο Βελιάι δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από τη θέση του εκτός των προβλεπόμενων δημοκρατικών διαδικασιών.
Κατά τη διάρκεια της κράτησής του έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε αντιδημάρχους, ωστόσο εξακολουθεί επισήμως να είναι δήμαρχος των Τιράνων. Οι επόμενες δημοτικές εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2027.
Δεν είναι η πρώτη φορά που πολιτικός χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για να απευθυνθεί στο κοινό ενώ βρίσκεται υπό περιορισμό. Το 2023, ο φυλακισμένος πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαν χρησιμοποίησε βίντεο που είχε δημιουργηθεί με AI για να καλέσει τους πολίτες να ψηφίσουν το κόμμα του.
Τον Ιούλιο, avatar του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου εμφανίστηκε στην έναρξη της προεδρικής εκστρατείας του γιου του, Φλάβιο. Ο Μπολσονάρου βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό και δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε εκλογικές εκδηλώσεις ή σχετικές δημόσιες παρεμβάσεις.
Σύμφωνα με το Politico, το βίντεο αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram και φέρει επισήμανση ότι έχει δημιουργηθεί με AI. Σε αυτό, η ψηφιακή μορφή του 46χρονου δημάρχου εμφανίζεται μπροστά από την αλβανική σημαία και τη σημαία του δήμου, αναφέρεται στο έργο της δημοτικής αρχής και επαναλαμβάνει την υπόσχεσή του για παροχή φαγητού στα σχολεία.
«Έδωσα ακόμη μία υπόσχεση που δεν θα ξεχάσω ποτέ: φαγητό στα σχολεία. Θα κρατήσω αυτή την υπόσχεση ακόμη και από αυτό το κελί όπου με έχουν κλείσει» ακούγεται να λέει το ψηφιακό ομοίωμα του Βελιάι.
Ο δήμαρχος των Τιράνων βρίσκεται στις φυλακές Δυρραχίου από τις αρχές του 2025, στο πλαίσιο ερευνών για καταγγελίες που αφορούν διαφθορά και οικονομικά αδικήματα. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη πράξη.
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Στο ίδιο βίντεο, το avatar του αναφέρει ότι η κράτησή του διαρκεί εδώ και 20 μήνες και ότι πλέον μπορεί να απευθύνεται στους πολίτες μόνο μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Δηλώνει επίσης ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ακόμη και μέσα από τη φυλακή.
Μετά τη σύλληψη και την προφυλάκισή του είχαν προγραμματιστεί πρόωρες εκλογές για τον δήμο Τιράνων τον περασμένο Νοέμβριο. Ωστόσο, ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή, καθώς το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο Βελιάι δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από τη θέση του εκτός των προβλεπόμενων δημοκρατικών διαδικασιών.
Κατά τη διάρκεια της κράτησής του έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε αντιδημάρχους, ωστόσο εξακολουθεί επισήμως να είναι δήμαρχος των Τιράνων. Οι επόμενες δημοτικές εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2027.
Δεν είναι η πρώτη φορά που πολιτικός χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για να απευθυνθεί στο κοινό ενώ βρίσκεται υπό περιορισμό. Το 2023, ο φυλακισμένος πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαν χρησιμοποίησε βίντεο που είχε δημιουργηθεί με AI για να καλέσει τους πολίτες να ψηφίσουν το κόμμα του.
Τον Ιούλιο, avatar του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου εμφανίστηκε στην έναρξη της προεδρικής εκστρατείας του γιου του, Φλάβιο. Ο Μπολσονάρου βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό και δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε εκλογικές εκδηλώσεις ή σχετικές δημόσιες παρεμβάσεις.
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