Ιστορική στιγμή για τον Χάρι Κέιν: Πρώτος σε συμμετοχές στην εθνική Αγγλίας, ισοφάρισε τον Πίτερ Σίλτον
SPORTS
Χάρι Κέιν Εθνική Αγγλίας Nations League

Ιστορική στιγμή για τον Χάρι Κέιν: Πρώτος σε συμμετοχές στην εθνική Αγγλίας, ισοφάρισε τον Πίτερ Σίλτον

Ο 33χρονος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου ξεκινά βασικός στον αγώνα με την Τσεχία και φτάνει τις 125 παρουσίες με το εθνόσημο

Ιστορική στιγμή για τον Χάρι Κέιν: Πρώτος σε συμμετοχές στην εθνική Αγγλίας, ισοφάρισε τον Πίτερ Σίλτον
Ο Χάρι Κέιν έγραψε ιστορία με την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Ο 33χρονος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου με την παρουσία του στη βασική εντεκάδα στον αγώνα με την Τσεχία για το Nations League, πιάνει στην πρώτη θέση με τις περισσότερες συμμετοχές τον Πίτερ Σίλτον. 

Ο Κέιν γράφει την 125η παρουσία του με τα «τρία λιοντάρια», σε πορεία που άρχισε τον Μάρτιο του 2015 σε αγώνα με τη Λιθουανία. Από τότε, ο 33χρονος φορ έχει συμμετάσχει σε 124 (το 125ο θα είναι το σημερινό 6/10) ματς με απολογισμό 89 γκολ. 

Ο Πίτερ Σίλτον είχε 125 διεθνείς συμμετοχές από τον Νοέμβριο του 1970 έως και τον Ιούλιο του 1990. Με τελευταίο ματς τον μικρό τελικό του Μουντιάλ απέναντι στην Ιταλία. 

Οι Άγγλοι που βρίσκονται στο top10 των διεθνών συμμετοχών είναι: 

Πίτερ Σίλτον 125 
Χάρι Κέιν 125 (89 γκολ) 
Γουέιν Ρούνει 120 (53) 
Ντέιβιντ Μπέκαμ 115 (17) 
Στίβεν Τζέραρντ 114 (21)
Κλείσιμο
Μπόμπι Μουρ 108 (2)
Άσλεϊ Κόουλ 107 
Μπόμπι Τσάρλτον 106 (49)
Φρανκ Λάμπαρντ 106 (29)
Μπίλι Ράιτ 105 (3)

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