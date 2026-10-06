Περιστέρι - Μπάμπεργκ 93-87: Χαμογέλασε στο τέλος, βίντεο

Η Μπάμπεργκ επιχείρησε βεβιασμένη προσπάθεια, αστοχώντας σε τρίποντο με τον Νικολαΐδη στη συνέχεια να πηγαίνει στη γραμμή των βολών και να διαμορφώνει το (91-87). Οι Γερμανοί αστόχησαν και στην επόμενη επίθεσή τους με την ομάδα του Ξανθόπουλου να παίρνει προβάδισμα νίκης (91-87), 10.8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.Τα δεκάλεπτα: 18-22, 53-42, 70-64, 93-87