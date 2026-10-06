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Περιστέρι - Μπάμπεργκ 93-87: Χαμογέλασε στο τέλος, βίντεο
Περιστέρι - Μπάμπεργκ 93-87: Χαμογέλασε στο τέλος, βίντεο
Το Περιστέρι επικράτησε εντός έδρας της Μπάμπεργκ με 93-87 για την πρώτη αγωνιστική του BCL - Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Φιντς με 21 πόντους
Σε ένα ματς ακατάλληλο για καρδιακούς, το Περιστέρι επικράτησε της Μπάμπεργκ με 93-87 στο «Ανδρέας Παπανδρέου» και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στο BCL.
Η σκληρή άμυνα του Περιστερίου... οδήγησε την Μπάμπεργκ να υποπέσει από νωρίς σε λάθη (4 λάθη σε τέσσερα λεπτά), ωστόσο η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί και στην επίθεσή της, με τους Γερμανούς να βρίσκουν εύστοχα τρίποντα και να παίρνουν το προβάδισμα (6-11, 5').
Ο γρήγορος ρυθμός συνεχίστηκε και προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου και αυτό ευνόησε τους φιλοξενούμενους, που μετά από εύστοχο τρίποντο του Ράιτ πήραν... αέρα επτά πόντων (12-19, 9'). Η πρώτη περίοδος έκλεισε με το Περιστέρι να έχει μειώσει στους τέσσερις, μετά από καλάθι του Νίκολς, (18-22, 10').
Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την άμυνά τους και στη συνέχεια βρήκαν ρυθμό και στην επίθεση, με τον Φράιντελ να ευστοχεί σε τρίποντο και να διαμορφώνει το (23-22, 11'). Το Περιστέρι ήταν... ασταμάτητο και τρέχοντας επιμέρους σερί (11-0) ξέφυγε με επτά πόντους (29-22, 13'), μετά από κάρφωμα του Άντερσον στον αιφνιδιασμό.
Η Μπάμπεργκ είχε αντίδραση και επέστρεψε στο ματς (38-35, 14'), ενώ λίγο αργότερα ο Χόχσταντερ ισοφάρισε (40-40, 17'). Το Περιστέρι συνέχισε να είναι εύστοχο από μακριά και ο Παπαδάκης διαμόρφωσε το (48-42, 19'). Το ημίχρονο έκλεισε με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να πραγματοποιεί εκ νέου σερί (5-0) και ο Νίκολς έστειλε τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο, (53-42, 20').
Η ομάδα του Ξανθόπουλου δεν σταματούσε από το τρίποντο! Ο Γκιουζέλης ευστόχησε και... εκτόξευσε τη διαφορά στους 22 πόντους (64, 42, 25'), (8/15 τρίποντα, 53.3%). Οι φιλοξενούμενοι βελτίωσαν την άμυνά τους και... έτρεξαν στην επίθεση, κάνοντας σερί (5-20)..., μπόρεσαν να ψαλίδισουν τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο (69-62, 29').
Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε, με τους Γερμανούς να έχουν επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι (70-64, 30') και να κάνουν την τελευταία περίοδο ντέρμπι.
Στην έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, το Περιστέρι είχε τον έλεγχο, (75-70, 33'), ωστόσο έκανε αρκετά λάθη (18, 33') και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεφύγει σκορ. Η Μπάμπεργκ το εκμεταλλεύτηκε, πλησιάζοντας στον πόντο (77-76, 35'), ενώ αμέσως μετά βρήκε δύο διαδοχικά εύστοχα τρίποντο και πέρασε μπροστά με (77-82, 36').
Το σύνολο του Ξανθόπουλου, αντέδρασε γρήγορα, κάνοντας (6-0) και πέρασε μπροστά (83-82, 37'), μετά από δύο εύστοχες βολές του Τάι Νίκολς, ενώ ο Φιντς με εύστοχο τρίποντο έκανε το (86-84, 38'). Η Μπάμπεργκ απάντησε με τρίποντο του Χόχσταντερ (86-87, 38'), παίρνοντας ξανά τα.. ηνία στο σκορ.
Ο Πέιν ισοφάρισε στους 87 πόντους με μία εύστοχη βολή και στη συνέχεια η γερμανική ομάδα αστόχησε στην επίθεσή της. Το Περιστέρι είχε την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα νίκης και ο Νικολαΐδης με ένα απίστευτο τρίποντο με ταμπλό έκανε το (90-87), 39.6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.
Η σκληρή άμυνα του Περιστερίου... οδήγησε την Μπάμπεργκ να υποπέσει από νωρίς σε λάθη (4 λάθη σε τέσσερα λεπτά), ωστόσο η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί και στην επίθεσή της, με τους Γερμανούς να βρίσκουν εύστοχα τρίποντα και να παίρνουν το προβάδισμα (6-11, 5').
Ο γρήγορος ρυθμός συνεχίστηκε και προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου και αυτό ευνόησε τους φιλοξενούμενους, που μετά από εύστοχο τρίποντο του Ράιτ πήραν... αέρα επτά πόντων (12-19, 9'). Η πρώτη περίοδος έκλεισε με το Περιστέρι να έχει μειώσει στους τέσσερις, μετά από καλάθι του Νίκολς, (18-22, 10').
Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την άμυνά τους και στη συνέχεια βρήκαν ρυθμό και στην επίθεση, με τον Φράιντελ να ευστοχεί σε τρίποντο και να διαμορφώνει το (23-22, 11'). Το Περιστέρι ήταν... ασταμάτητο και τρέχοντας επιμέρους σερί (11-0) ξέφυγε με επτά πόντους (29-22, 13'), μετά από κάρφωμα του Άντερσον στον αιφνιδιασμό.
Η Μπάμπεργκ είχε αντίδραση και επέστρεψε στο ματς (38-35, 14'), ενώ λίγο αργότερα ο Χόχσταντερ ισοφάρισε (40-40, 17'). Το Περιστέρι συνέχισε να είναι εύστοχο από μακριά και ο Παπαδάκης διαμόρφωσε το (48-42, 19'). Το ημίχρονο έκλεισε με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να πραγματοποιεί εκ νέου σερί (5-0) και ο Νίκολς έστειλε τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο, (53-42, 20').
Η ομάδα του Ξανθόπουλου δεν σταματούσε από το τρίποντο! Ο Γκιουζέλης ευστόχησε και... εκτόξευσε τη διαφορά στους 22 πόντους (64, 42, 25'), (8/15 τρίποντα, 53.3%). Οι φιλοξενούμενοι βελτίωσαν την άμυνά τους και... έτρεξαν στην επίθεση, κάνοντας σερί (5-20)..., μπόρεσαν να ψαλίδισουν τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο (69-62, 29').
Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε, με τους Γερμανούς να έχουν επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι (70-64, 30') και να κάνουν την τελευταία περίοδο ντέρμπι.
Στην έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, το Περιστέρι είχε τον έλεγχο, (75-70, 33'), ωστόσο έκανε αρκετά λάθη (18, 33') και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεφύγει σκορ. Η Μπάμπεργκ το εκμεταλλεύτηκε, πλησιάζοντας στον πόντο (77-76, 35'), ενώ αμέσως μετά βρήκε δύο διαδοχικά εύστοχα τρίποντο και πέρασε μπροστά με (77-82, 36').
Το σύνολο του Ξανθόπουλου, αντέδρασε γρήγορα, κάνοντας (6-0) και πέρασε μπροστά (83-82, 37'), μετά από δύο εύστοχες βολές του Τάι Νίκολς, ενώ ο Φιντς με εύστοχο τρίποντο έκανε το (86-84, 38'). Η Μπάμπεργκ απάντησε με τρίποντο του Χόχσταντερ (86-87, 38'), παίρνοντας ξανά τα.. ηνία στο σκορ.
Ο Πέιν ισοφάρισε στους 87 πόντους με μία εύστοχη βολή και στη συνέχεια η γερμανική ομάδα αστόχησε στην επίθεσή της. Το Περιστέρι είχε την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα νίκης και ο Νικολαΐδης με ένα απίστευτο τρίποντο με ταμπλό έκανε το (90-87), 39.6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.
Η Μπάμπεργκ επιχείρησε βεβιασμένη προσπάθεια, αστοχώντας σε τρίποντο με τον Νικολαΐδη στη συνέχεια να πηγαίνει στη γραμμή των βολών και να διαμορφώνει το (91-87). Οι Γερμανοί αστόχησαν και στην επόμενη επίθεσή τους με την ομάδα του Ξανθόπουλου να παίρνει προβάδισμα νίκης (91-87), 10.8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 53-42, 70-64, 93-87
Πηγή: gazzetta.gr
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 53-42, 70-64, 93-87
Πηγή: gazzetta.gr
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