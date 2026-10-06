Τέλος στο ένταλμα σύλληψης του Κάρλες Πουτζδεμόν, μπορεί να επιστρέψει στην Ισπανία
Τέλος στο ένταλμα σύλληψης του Κάρλες Πουτζδεμόν, μπορεί να επιστρέψει στην Ισπανία
Μπορεί πλέον να επιστρέψει εννέα σχεδόν χρόνια έπειτα την φυγή του στο Βέλγιο μετά την απόπειρα απόσχισης της Καταλονίας της οποίας ηγήθηκε
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας ανακάλεσε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί κατά του καταλανού αυτονομιστή Κάρλες Πουτζδεμόν, ο οποίος μπορεί πλέον να επιστρέψει στην Ισπανία χωρίς νομικά εμπόδια εννέα σχεδόν χρόνια έπειτα την φυγή του στο Βέλγιο μετά την απόπειρα απόσχισης της Καταλονίας της οποίας ηγήθηκε.
Η απόφαση εκδόθηκε αφού το Συνταγματικό Δικαστήριο επικύρωσε την εφαρμογή του νόμου περί αμνηστίας ο οποίος ψηφίσθηκε πριν από δύο χρόνια από το ισπανικό κοινοβούλιο και για την κατηγορία της υπεξαίρεσης, αδίκημα για το οποίο το ένταλμα σύλληψης παρέμενε ενεργό.
Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος είχε διαπραγματευθεί με το κόμμα του Κάρλες Πουτζδεμόν τον νόμο περί αμνηστίας με αντάλλαγμα τις ψήφους που του επέτρεψαν την ανάληψη της πρωθυπουργίας το 2023, εξέφρασε την ικανοποίησή του για μία είδηση που «επιτρέπει στην Ισπανία να κοιτάξει προς το μέλλον».
«Είμαστε ικανοποιημένοι που με αυτό συμβάλλουμε επίσης βοηθώντας την καταλανική κοινωνία, όπως το ζήτησε καθ' όλη την διάρκεια αυτής της περιόδου», είπε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Ο νόμος περί αμνηστίας, ο οποίος προκάλεσε ζωηρές συζητήσεις στην ισπανική κοινωνία και επικρίθηκε σφοδρά από την δεξιά αντιπολίτευση, ψηφίσθηκε οριστικά από το ισπανικό κοινοβούλιο τον Μάιο 2024.
Η ψήφισή του ήταν το αντάλλαγμα για να γίνει αποδεκτή η επιστροφή του Πέδρο Σάντσεθ στην πρωθυπουργία το 2023 χάρη στην υποστήριξη των καταλανικών αυτονομιστικών παρατάξεων, ανάμεσά τους και του κόμματος Junts per Catalunya του Κάρλες Πουτζδεμόν.
Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε θεωρήσει ότι ο νόμος δεν ήταν εφαρμοστέος επί ατόμων που διώκονταν για υπεξαίρεση δημοσίων πόρων, πράγμα που εμπόδιζε μέχρι σήμερα τη επιστροφή στην Ισπανία του Πουτζδεμόν, εκ των προσωπικοτήτων της θεσμικής κρίσης που συγκλόνισε την Ισπανία όταν οι καταλανικές πολιτικές δυνάμεις επιδίωξαν την απόσχιση της ισπανικής περιφέρειας.
Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη επικύρωσε τον Ιούλιο τον επίμαχο ισπανικό νόμο χαρακτηρίζοντάς τον «εργαλείο για την μείωση των θεσμικών και πολιτικών εντάσεων και για την προώθηση κλίματος συμφιλίωσης».
Η απόφαση εκδόθηκε αφού το Συνταγματικό Δικαστήριο επικύρωσε την εφαρμογή του νόμου περί αμνηστίας ο οποίος ψηφίσθηκε πριν από δύο χρόνια από το ισπανικό κοινοβούλιο και για την κατηγορία της υπεξαίρεσης, αδίκημα για το οποίο το ένταλμα σύλληψης παρέμενε ενεργό.
Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος είχε διαπραγματευθεί με το κόμμα του Κάρλες Πουτζδεμόν τον νόμο περί αμνηστίας με αντάλλαγμα τις ψήφους που του επέτρεψαν την ανάληψη της πρωθυπουργίας το 2023, εξέφρασε την ικανοποίησή του για μία είδηση που «επιτρέπει στην Ισπανία να κοιτάξει προς το μέλλον».
«Είμαστε ικανοποιημένοι που με αυτό συμβάλλουμε επίσης βοηθώντας την καταλανική κοινωνία, όπως το ζήτησε καθ' όλη την διάρκεια αυτής της περιόδου», είπε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Ο νόμος περί αμνηστίας, ο οποίος προκάλεσε ζωηρές συζητήσεις στην ισπανική κοινωνία και επικρίθηκε σφοδρά από την δεξιά αντιπολίτευση, ψηφίσθηκε οριστικά από το ισπανικό κοινοβούλιο τον Μάιο 2024.
Η ψήφισή του ήταν το αντάλλαγμα για να γίνει αποδεκτή η επιστροφή του Πέδρο Σάντσεθ στην πρωθυπουργία το 2023 χάρη στην υποστήριξη των καταλανικών αυτονομιστικών παρατάξεων, ανάμεσά τους και του κόμματος Junts per Catalunya του Κάρλες Πουτζδεμόν.
Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε θεωρήσει ότι ο νόμος δεν ήταν εφαρμοστέος επί ατόμων που διώκονταν για υπεξαίρεση δημοσίων πόρων, πράγμα που εμπόδιζε μέχρι σήμερα τη επιστροφή στην Ισπανία του Πουτζδεμόν, εκ των προσωπικοτήτων της θεσμικής κρίσης που συγκλόνισε την Ισπανία όταν οι καταλανικές πολιτικές δυνάμεις επιδίωξαν την απόσχιση της ισπανικής περιφέρειας.
Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη επικύρωσε τον Ιούλιο τον επίμαχο ισπανικό νόμο χαρακτηρίζοντάς τον «εργαλείο για την μείωση των θεσμικών και πολιτικών εντάσεων και για την προώθηση κλίματος συμφιλίωσης».
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