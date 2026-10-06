Τραμπ για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία: Δεν αφορά τα σχολεία, το Ισλάμ προσπαθεί να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα
Τραμπ για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία: Δεν αφορά τα σχολεία, το Ισλάμ προσπαθεί να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι όσα συμβαίνουν στη χώρα συνιστούν, κατά την άποψή του, «ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση»
Αιχμηρή τοποθέτηση για τις κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του.
Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι όσα συμβαίνουν στη χώρα συνιστούν, κατά την άποψή του, «ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση», ενώ τόνισε ότι το ζήτημα δεν αφορά τα σχολεία.
«Αυτό δεν αφορά τα σχολεία. Πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
Σημειώνεται ότι δεκάδες χιλιάδες μαθητές λυκείου διαδήλωσαν ξανά σήμερα σε όλη τη Γαλλία για έναν τρίτο γύρο διαμαρτυριών απαιτώντας περισσότερους πόρους, υπό το άγρυπνο βλέμμα των Αρχών που δεν μπόρεσαν να εκτονώσουν τις εντάσεις έπειτα από αρκετές ημέρες βανδαλισμών και πολυάριθμων τραυματισμών.
Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι όσα συμβαίνουν στη χώρα συνιστούν, κατά την άποψή του, «ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση», ενώ τόνισε ότι το ζήτημα δεν αφορά τα σχολεία.
«Αυτό δεν αφορά τα σχολεία. Πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
Σημειώνεται ότι δεκάδες χιλιάδες μαθητές λυκείου διαδήλωσαν ξανά σήμερα σε όλη τη Γαλλία για έναν τρίτο γύρο διαμαρτυριών απαιτώντας περισσότερους πόρους, υπό το άγρυπνο βλέμμα των Αρχών που δεν μπόρεσαν να εκτονώσουν τις εντάσεις έπειτα από αρκετές ημέρες βανδαλισμών και πολυάριθμων τραυματισμών.
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