Ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο άφησε πίσω 10 νεκρούς και 17 τραυματίες – Ζημιές δισεκατομμυρίων στη Wildberries προκαλούν οι Ουκρανοί

Πύραυλος έπληξε πολυσύχναστο σημείο στο Πετσενίχι, στην περιφέρεια του Χαρκόβου – Δύο νεκροί από drone στη Ζαπορίζια – Ο Ζελένσκι προαναγγέλλει απάντηση - Ουκρανικά drones έφτασαν στη Μόσχα

Χαρκόβου, το πρωί της Τρίτης 18 Αυγούστου, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε νέα μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.



Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Χαρκόβου, Όλεχ Σινιεχούμποφ, οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί για νοσηλεία. Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για οκτώ τραυματίες, ωστόσο στη συνέχεια ο αριθμός τους αυξήθηκε στους 17.







Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές δέκα κατοικίες, ένα καφέ, ένα ταχυδρομείο και ένα κατάστημα, καθώς και τουλάχιστον επτά αυτοκίνητα. Συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή και συνέχισαν τις επιχειρήσεις αποκατάστασης και έρευνας.



Ζελένσκι: Οι Ρώσοι χτύπησαν πολυσύχναστη διασταύρωση Στο πολύνεκρο χτύπημα αναφέρθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι ο ρωσικός πύραυλος έπληξε σημείο όπου υπήρχαν καταστήματα, ταχυδρομείο και κατοικίες.







«Σήμερα το πρωί, οι Ρώσοι χτύπησαν βάναυσα μια πολυσύχναστη διασταύρωση στο Πετσενίχι, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, όπου βρίσκονται το ταχυδρομείο και καταστήματα, περιτριγυρισμένα από κατοικίες», ανέφερε.



Κλείσιμο



Παράλληλα, προανήγγειλε ουκρανική απάντηση.



«Θα απαντήσουμε οπωσδήποτε σε αυτό το ρωσικό χτύπημα. Και είναι εξίσου σημαντικό οι εταίροι μας να συμπληρώσουν τις δίκαιες στρατιωτικές απαντήσεις μας με δικά τους μέτρα πίεσης προς τη Ρωσία και στήριξης της Ουκρανίας», τόνισε.



Επιθέσεις με drones σε Κίεβο και Ζαπορίζια Οι ρωσικές επιθέσεις δεν περιορίστηκαν στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Drones έπληξαν νωρίς το πρωί και την περιφέρεια του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε πολιτικές υποδομές στην περιοχή Μπρόβαρι.



Μέχρι τις 7:30 το πρωί είχαν καταγραφεί ζημιές σε κτίριο γραφείων, αποθήκες και μία κατοικία, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πυρκαγιές ξέσπασαν σε τρία διαφορετικά σημεία, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι τη λήξη του συναγερμού.



Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο χωριό Πετσενίχι, στην περιφέρεια του, το πρωί της Τρίτης 18 Αυγούστου, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε νέα μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Χαρκόβου,οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί για νοσηλεία. Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για οκτώ τραυματίες, ωστόσο στη συνέχεια ο αριθμός τους αυξήθηκε στους 17.Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές δέκα κατοικίες, ένα καφέ, ένα ταχυδρομείο και ένα κατάστημα, καθώς και τουλάχιστον επτά αυτοκίνητα. Συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή και συνέχισαν τις επιχειρήσεις αποκατάστασης και έρευνας.Στο πολύνεκρο χτύπημα αναφέρθηκε ο Ουκρανός πρόεδροςεπισημαίνοντας ότι ο ρωσικός πύραυλος έπληξε σημείο όπου υπήρχαν καταστήματα, ταχυδρομείο και κατοικίες.«Σήμερα το πρωί, οι Ρώσοι χτύπησαν βάναυσα μια πολυσύχναστη διασταύρωση στο Πετσενίχι, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, όπου βρίσκονται το ταχυδρομείο και καταστήματα, περιτριγυρισμένα από κατοικίες», ανέφερε.Ο Ζελένσκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι οι πυροσβέστες είχαν ήδη καταφέρει να σβήσουν τη φωτιά, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρέμεναν στο σημείο.Παράλληλα, προανήγγειλε ουκρανική απάντηση.«Θα απαντήσουμε οπωσδήποτε σε αυτό το ρωσικό χτύπημα. Και είναι εξίσου σημαντικό οι εταίροι μας να συμπληρώσουν τις δίκαιες στρατιωτικές απαντήσεις μας με δικά τους μέτρα πίεσης προς τη Ρωσία και στήριξης της Ουκρανίας», τόνισε.Οι ρωσικές επιθέσεις δεν περιορίστηκαν στην περιφέρεια του. Drones έπληξαν νωρίς το πρωί και την περιφέρεια του, προκαλώντας ζημιές σε πολιτικές υποδομές στην περιοχήΜέχρι τις 7:30 το πρωί είχαν καταγραφεί ζημιές σε κτίριο γραφείων, αποθήκες και μία κατοικία, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πυρκαγιές ξέσπασαν σε τρία διαφορετικά σημεία, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι τη λήξη του συναγερμού.

Στη Ζαπορίζια, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση με drone αργά το βράδυ της 17ης Αυγούστου. Πρόκειται για έναν 43χρονο άνδρα και μία 41χρονη γυναίκα.



Από το χτύπημα καταστράφηκε μερικώς κατοικία και ξέσπασε πυρκαγιά, την οποία έθεσαν υπό έλεγχο οι διασώστες.



147 drones εξαπέλυσε η Ρωσία Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 147 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τις 18:00 της Δευτέρας.



Ανάμεσά τους βρίσκονταν επιθετικά drones τύπου Shahed, συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων με κινητήρα τζετ, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη Gerbera και Parody που χρησιμοποιούνται ως δολώματα.



Για την αντιμετώπιση της επίθεσης κινητοποιήθηκαν μαχητικά αεροσκάφη, αντιαεροπορικά συστήματα, μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου, μονάδες μη επανδρωμένων συστημάτων και κινητές ομάδες πυρός.



Μέχρι τις 8 το πρωί της Τρίτης, η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι είχε καταρρίψει ή εξουδετερώσει 111 από τα 147 ρωσικά drones πάνω από τη βόρεια, νότια και ανατολική Ουκρανία.



Πλήγματα από drones καταγράφηκαν σε 19 σημεία, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν σε ακόμη τρεις τοποθεσίες.



Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα Την ίδια ώρα, η ρωσική πρωτεύουσα και η ευρύτερη περιφέρεια της Μόσχας βρέθηκαν αντιμέτωπες με μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones από την έναρξη του πολέμου.







Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, από το βράδυ της 17ης έως το πρωί της 18ης Αυγούστου 637 ουκρανικά drones κατευθύνθηκαν προς τη ρωσική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της. Ο ίδιος ανέφερε ότι τουλάχιστον 180 καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή.



Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ έκανε λόγο για περισσότερες από 150 αναχαιτίσεις σε διάφορες περιοχές.



Στο Παβλόφσκι Ποσάντ ξέσπασε φωτιά στην οροφή πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Στην περιοχή Ραμένσκογιε, drone έπεσε πάνω σε κατοικία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια σε διαφορετικές περιοχές.



Ζημιές υπέστη και το ηλεκτρικό δίκτυο, με 109 υποσταθμούς μετασχηματιστών να τίθενται εκτός λειτουργίας. Περισσότεροι από 5.000 καταναλωτές και 46 εγκαταστάσεις κοινωνικής σημασίας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.



Στο στόχαστρο οι τεράστιες αποθήκες της Wildberries Ιδιαίτερα πλήγματα δέχονται το τελευταίο διάστημα εγκαταστάσεις της Wildberries, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας.







Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη της εταιρείας στο Μπογκορόντσκι μετά τη νέα επίθεση, με τη Wildberries να ανακοινώνει ότι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως και ότι δεν καταστράφηκαν εμπορεύματα.



Πολύ μεγαλύτερη ήταν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η καταστροφή σε προηγούμενο χτύπημα στις 16 Αυγούστου, όταν αποθήκη της εταιρείας στο Κολέντινο, κοντά στο Ποντόλσκ, καταστράφηκε από πυρκαγιά.



Το συγκεκριμένο συγκρότημα είχε έκταση που εκτιμάται μεταξύ 230.000 και 250.000 τετραγωνικών μέτρων και αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους του δικτύου logistics της Wildberries.



Αναλυτές εκτιμούν ότι μόνο στις εγκαταστάσεις του Κολέντινο καταστράφηκαν εμπορεύματα αξίας περίπου 78 δισ. ρουβλίων, σχεδόν 920 εκατ. δολαρίων.



Ζημιές δισεκατομμυρίων στη ρωσική εταιρεία Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, από τα μέσα Ιουλίου έχουν πληγεί τουλάχιστον 22 αποθήκες της Wildberries, εκ των οποίων οι 19 φέρεται να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.



Οι πληγείσες εγκαταστάσεις αντιστοιχούν, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, σε περίπου 2,4 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων, δηλαδή περίπου στο 43% της συνολικής χωρητικότητας του δικτύου της εταιρείας.



Οι εκτιμήσεις για την αξία των εμπορευμάτων που έχουν καταστραφεί κυμαίνονται από 445 έως και 700 δισ. ρούβλια, ενώ οι άμεσες απώλειες της ίδιας της Wildberries υπολογίζονται σε 147 έως 223 δισ. ρούβλια.



Το Κίεβο θεωρεί τις εγκαταστάσεις της Wildberries νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, υποστηρίζοντας ότι μέσω της πλατφόρμας διατίθενται προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η εταιρεία από την πλευρά της αρνείται ότι προμηθεύει τον ρωσικό στρατό.