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Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε σχολείο στην Πολωνία: Επτά τραυματίες, οι δύο σοβαρά
Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε σχολείο στην Πολωνία: Επτά τραυματίες, οι δύο σοβαρά
Από την επίθεση τραυματίστηκαν επτά άτομα, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά - Συνελήφθη ο 19χρονος δράστης
Μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε άλλα άτομα σε σχολείο της Πολωνίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τον ραδιοφωνικό σταθμό RMF της χώρας.
Από την επίθεση τραυματίστηκαν επτά άτομα, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά.
Ο δήμαρχος της πόλης όπου σημειώθηκε το περιστατικό ανέφερε ότι «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».
Ο ιδιωτικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RMF FM ανέφερε ότι ο δράστης ήταν ένας 19χρονος μαθητής του σχολείου και ότι υπήρχαν δύο σοβαρά τραυματίες μεταξύ των τραυματιών.
Σύμφωνα με το RMF, οι τραυματίες είναι κυρίως μαθητές, αν και τραυματίστηκε και ένας δάσκαλος.
Ο δράστης, ένας 19χρονος μαθητής, συνελήφθη.
Από την επίθεση τραυματίστηκαν επτά άτομα, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά.
Ο δήμαρχος της πόλης όπου σημειώθηκε το περιστατικό ανέφερε ότι «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».
Ο ιδιωτικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RMF FM ανέφερε ότι ο δράστης ήταν ένας 19χρονος μαθητής του σχολείου και ότι υπήρχαν δύο σοβαρά τραυματίες μεταξύ των τραυματιών.
Σύμφωνα με το RMF, οι τραυματίες είναι κυρίως μαθητές, αν και τραυματίστηκε και ένας δάσκαλος.
Ο δράστης, ένας 19χρονος μαθητής, συνελήφθη.
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