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Βανς: Το Ιράν πρέπει να μειώσει «ουσιαστικά» τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος
Βανς: Το Ιράν πρέπει να μειώσει «ουσιαστικά» τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος
Αν δεν θέλεις πυρηνικό όπλο, γιατί χρειάζεσαι καύσιμο εμπλουτισμένο στο 60%; τόνισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ
Το Ιράν θα πρέπει να προχωρήσει σε «ουσιαστική» μείωση της δυνατότητάς του για εμπλουτισμό ουρανίου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον και να ανοίξει ο δρόμος για τον τερματισμό του επτάμηνου πολέμου, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξή του στο Reuters.
Ο Βανς, ο οποίος στο παρελθόν έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολέμους στο εξωτερικό, έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ενώ έχει εξελιχθεί και σε πολιτικό ζήτημα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
Μιλώντας τη Δευτέρα, μετά από προεκλογική περιοδεία στην Αλάσκα, ο Βανς υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική μείωση της ικανότητας εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη και όχι απλώς δεσμεύσεις για μελλοντικό περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.
«Αν δεν θέλεις πυρηνικό όπλο, γιατί χρειάζεσαι καύσιμο εμπλουτισμένο στο 60%; Και αν θέλεις να δείξεις ότι δεσμεύεσαι να μην κατασκευάσεις πυρηνικό όπλο, τότε δεν παράγεις ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού», ανέφερε.
Όπως πρόσθεσε, εάν το Ιράν επιθυμεί να αποδείξει ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, θα πρέπει να προχωρήσει σε «κάτι ουσιαστικό» σε σχέση με τις δυνατότητες εμπλουτισμού που διαθέτει.
Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν ανταλλάξει τις τελευταίες εβδομάδες προτάσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας διεθνώς.
ΟΤραμπ απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, ενώ έχει προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να ενταθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
Ο Βανς ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει ανοιχτή σε συμφωνία, αλλά ζητά συγκεκριμένες παραχωρήσεις από το Ιράν στο πυρηνικό ζήτημα. «Δεν πρόκειται να ανταλλάξουμε λόγια με πράξεις» είπε χαρακτηριστικά.
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην αβεβαιότητα που, όπως είπε, υπάρχει στην Ουάσινγκτον σχετικά με το ποιος έχει την τελική αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων στο Ιράν.
Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βανς, δεν είναι σαφές πόση πραγματική εξουσία διαθέτουν στο εσωτερικό του Ιράν.
«Ένα από τα πράγματα που διαπιστώσαμε είναι ότι δεν είναι απολύτως σαφές πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στη χώρα τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ανάλογη θέση εξέφρασε την Τρίτη και ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι το «μεγαλύτερο πρόβλημα» είναι πως κανείς δεν γνωρίζει ποιος διοικεί αυτή τη στιγμή το Ιράν.
Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απορρίπτει τις αμερικανικές αιτιάσεις. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι οι συνομιλητές τους και πώς λειτουργεί το σύστημα λήψης αποφάσεων του Ιράν. Κατά τον ίδιο, το πρόβλημα βρίσκεται στις «αντιφατικές θέσεις και τα συγκεχυμένα μηνύματα» που προέρχονται από Αμερικανούς αξιωματούχους.
Ο Βανς ανέφερε ακόμη ότι έχει συνομιλήσει προσωπικά με διοικητές στο πεδίο προκειμένου να σχηματίσει εικόνα για την κατάσταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Απέρριψε τις ανησυχίες για σοβαρές ελλείψεις κρίσιμων πυρομαχικών και υποστήριξε ότι, παρότι οι ιρανικές δυνάμεις καταφέρνουν κατά διαστήματα να πλήττουν εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, σε γενικές γραμμές δεν μπορούν να σταματήσουν τις εξαγωγές ενέργειας μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.
Ο ίδιος απέφυγε να διευκρινίσει αν έχει αναλάβει την ηγεσία των ειρηνευτικών συνομιλιών, αν και συχνά χαρακτηρίζεται ο βασικός διαπραγματευτής του Λευκού Οίκου.
«Σίγουρα συμμετέχουμε», είπε, προσθέτοντας ότι «τελικά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εκείνος που καθορίζει την πορεία».
Ο Βανς, ο οποίος στο παρελθόν έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολέμους στο εξωτερικό, έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ενώ έχει εξελιχθεί και σε πολιτικό ζήτημα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
Μιλώντας τη Δευτέρα, μετά από προεκλογική περιοδεία στην Αλάσκα, ο Βανς υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική μείωση της ικανότητας εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη και όχι απλώς δεσμεύσεις για μελλοντικό περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.
«Αν δεν θέλεις πυρηνικό όπλο, γιατί χρειάζεσαι καύσιμο εμπλουτισμένο στο 60%; Και αν θέλεις να δείξεις ότι δεσμεύεσαι να μην κατασκευάσεις πυρηνικό όπλο, τότε δεν παράγεις ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού», ανέφερε.
Όπως πρόσθεσε, εάν το Ιράν επιθυμεί να αποδείξει ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, θα πρέπει να προχωρήσει σε «κάτι ουσιαστικό» σε σχέση με τις δυνατότητες εμπλουτισμού που διαθέτει.
Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν ανταλλάξει τις τελευταίες εβδομάδες προτάσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας διεθνώς.
Ανταλλαγή προτάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης
ΟΤραμπ απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, ενώ έχει προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να ενταθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
Ο Βανς ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει ανοιχτή σε συμφωνία, αλλά ζητά συγκεκριμένες παραχωρήσεις από το Ιράν στο πυρηνικό ζήτημα. «Δεν πρόκειται να ανταλλάξουμε λόγια με πράξεις» είπε χαρακτηριστικά.
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην αβεβαιότητα που, όπως είπε, υπάρχει στην Ουάσινγκτον σχετικά με το ποιος έχει την τελική αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων στο Ιράν.
Αβεβαιότητα για το ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στην Τεχεράνη
Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βανς, δεν είναι σαφές πόση πραγματική εξουσία διαθέτουν στο εσωτερικό του Ιράν.
«Ένα από τα πράγματα που διαπιστώσαμε είναι ότι δεν είναι απολύτως σαφές πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στη χώρα τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ανάλογη θέση εξέφρασε την Τρίτη και ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι το «μεγαλύτερο πρόβλημα» είναι πως κανείς δεν γνωρίζει ποιος διοικεί αυτή τη στιγμή το Ιράν.
Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απορρίπτει τις αμερικανικές αιτιάσεις. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι οι συνομιλητές τους και πώς λειτουργεί το σύστημα λήψης αποφάσεων του Ιράν. Κατά τον ίδιο, το πρόβλημα βρίσκεται στις «αντιφατικές θέσεις και τα συγκεχυμένα μηνύματα» που προέρχονται από Αμερικανούς αξιωματούχους.
Ο Βανς ανέφερε ακόμη ότι έχει συνομιλήσει προσωπικά με διοικητές στο πεδίο προκειμένου να σχηματίσει εικόνα για την κατάσταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Απέρριψε τις ανησυχίες για σοβαρές ελλείψεις κρίσιμων πυρομαχικών και υποστήριξε ότι, παρότι οι ιρανικές δυνάμεις καταφέρνουν κατά διαστήματα να πλήττουν εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, σε γενικές γραμμές δεν μπορούν να σταματήσουν τις εξαγωγές ενέργειας μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.
Ο ίδιος απέφυγε να διευκρινίσει αν έχει αναλάβει την ηγεσία των ειρηνευτικών συνομιλιών, αν και συχνά χαρακτηρίζεται ο βασικός διαπραγματευτής του Λευκού Οίκου.
«Σίγουρα συμμετέχουμε», είπε, προσθέτοντας ότι «τελικά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εκείνος που καθορίζει την πορεία».
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