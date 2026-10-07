Το «Lucknam Park, Emblems Collection» πρώτο ξενοδοχείο στο Ηνωμένο Βασίλειο στα Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards

Αρχοντικό ξενοδοχείο στο Γουίλτσαϊρ με ιστορία από το 1720 - Αναδείχθηκε επίσης 3ο καλύτερο spa στο Ηνωμένο Βασίλειο και 16ο ξενοδοχείο σε ολόκληρη την Ευρώπη - Φιλοξενεί εστιατόριο με αστέρι Michelin και εξαιρετικό Ιππικό Κέντρο