Το «Lucknam Park, Emblems Collection» πρώτο ξενοδοχείο στο Ηνωμένο Βασίλειο στα Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards
Το «Lucknam Park, Emblems Collection» πρώτο ξενοδοχείο στο Ηνωμένο Βασίλειο στα Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards
Αρχοντικό ξενοδοχείο στο Γουίλτσαϊρ με ιστορία από το 1720 - Αναδείχθηκε επίσης 3ο καλύτερο spa στο Ηνωμένο Βασίλειο και 16ο ξενοδοχείο σε ολόκληρη την Ευρώπη - Φιλοξενεί εστιατόριο με αστέρι Michelin και εξαιρετικό Ιππικό Κέντρο
Το Condé Nast Traveller ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των ετήσιων Readers’ Choice Awards, με το Lucknam Park, Emblems Collection να αναγνωρίζεται ως το νούμερο 1 ξενοδοχείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το νούμερο 3 καλύτερο spa στο Ηνωμένο Βασίλειο και, στα βραβεία του Condé Nast Traveler στις ΗΠΑ, να κατατάσσεται στη 16η θέση στην Ευρώπη.
Για την ανάδειξη του κορυφαίου ξενοδοχείου το Condé Nast Traveller και το Condé Nast Traveler έλαβαν απαντήσεις από εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες τόσο από το Ηνωμένο Βασίλειο (296.356 απαντήσεις) όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες (798.867 απαντήσεις), οι οποίοι αξιολόγησαν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των προορισμών στους οποίους ανυπομονούν να επιστρέψουν. Τα Readers’ Choice Awards, με την απαράμιλλη κληρονομιά τους ως οι μακροβιότερες και πιο αναγνωρισμένες διακρίσεις κύρους στον ταξιδιωτικό κλάδο, παραμένουν το απόλυτο σύμβολο και αναγνώριση της αριστείας στον τομέα του τουρισμού.
Το Lucknam Park, Emblems Collection είναι ένα κομψό εξοχικό αρχοντικό-ξενοδοχείο στο Γουίλτσαϊρ, το οποίο βρίσκεται μέσα σε 500 στρέμματα προστατευόμενου πάρκου και φημίζεται για τη μήκους ενός μιλίου λεωφόρο με φλαμουριές και οξιές, η οποία συνοδεύει τους επισκέπτες κατά μήκος του δρόμου μέχρι την Παλλαντιανή έπαυλη. Με ιστορία που χρονολογείται από το 1720, το Lucknam Park διαθέτει 42 δωμάτια και σουίτες, το καθένα με ξεχωριστή διακόσμηση, πολλά από τα οποία διαθέτουν κρεβάτια με ουρανό και παράθυρα από το δάπεδο έως την οροφή, με πανοραμική θέα στους κήπους, καθώς και εννέα πολυτελώς εξοπλισμένες κατοικίες, οι οποίες είναι ιδανικές για οικογένειες ή μεγαλύτερες παρέες φίλων.
Μιλώντας για τη διάκριση, ο Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου, Ντέιβιντ Γκρίφιν, δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που αναγνωριστήκαμε στα Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2026 ως το νούμερο 1 ξενοδοχείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, παράλληλα με τις κορυφαίες κατατάξεις για το spa μας και τις διακρίσεις μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι διακρίσεις αποτελούν πραγματική απόδειξη της αφοσίωσης, του πάθους και της ζεστασιάς της ομάδας μας, η οποία εργάζεται για να δημιουργεί αξέχαστες εμπειρίες σε ολόκληρο το κτήμα μας. Το γεγονός ότι λαμβάνουμε μια τόσο σημαντική αναγνώριση απευθείας από αναγνώστες τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις ΗΠΑ μας κάνει εξαιρετικά υπερήφανους, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω στην πλούσια κληρονομιά του Lucknam Park στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας».
Το Lucknam Park φιλοξενεί επίσης το εξαιρετικό εστιατόριο με αστέρι Michelin, Restaurant Hywel Jones, καθώς και το ιδιαίτερα αγαπητό Walled Garden Restaurant.
Ανάμεσα σε γοητευτικούς περιφραγμένους κήπους και περιποιημένους χλοοτάπητες βρίσκεται το βραβευμένο spa του Lucknam Park. Το spa ανακαινίστηκε πρόσφατα, ενισχύοντας περαιτέρω την εσωτερική/εξωτερική πισίνα υδροθεραπείας και τις θερμικές καμπίνες, οι οποίες περιλαμβάνουν αίθουσες με ιαπωνικό αλάτι, αμέθυστο και αρωματικό ατμό. Παράλληλα, διατίθεται μια σειρά θεραπειών από κορυφαίες μάρκες, μεταξύ των οποίων οι 111SKIN, Kloris και Hydrafacial.
Για την ανάδειξη του κορυφαίου ξενοδοχείου το Condé Nast Traveller και το Condé Nast Traveler έλαβαν απαντήσεις από εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες τόσο από το Ηνωμένο Βασίλειο (296.356 απαντήσεις) όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες (798.867 απαντήσεις), οι οποίοι αξιολόγησαν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των προορισμών στους οποίους ανυπομονούν να επιστρέψουν. Τα Readers’ Choice Awards, με την απαράμιλλη κληρονομιά τους ως οι μακροβιότερες και πιο αναγνωρισμένες διακρίσεις κύρους στον ταξιδιωτικό κλάδο, παραμένουν το απόλυτο σύμβολο και αναγνώριση της αριστείας στον τομέα του τουρισμού.
Το Lucknam Park, Emblems Collection είναι ένα κομψό εξοχικό αρχοντικό-ξενοδοχείο στο Γουίλτσαϊρ, το οποίο βρίσκεται μέσα σε 500 στρέμματα προστατευόμενου πάρκου και φημίζεται για τη μήκους ενός μιλίου λεωφόρο με φλαμουριές και οξιές, η οποία συνοδεύει τους επισκέπτες κατά μήκος του δρόμου μέχρι την Παλλαντιανή έπαυλη. Με ιστορία που χρονολογείται από το 1720, το Lucknam Park διαθέτει 42 δωμάτια και σουίτες, το καθένα με ξεχωριστή διακόσμηση, πολλά από τα οποία διαθέτουν κρεβάτια με ουρανό και παράθυρα από το δάπεδο έως την οροφή, με πανοραμική θέα στους κήπους, καθώς και εννέα πολυτελώς εξοπλισμένες κατοικίες, οι οποίες είναι ιδανικές για οικογένειες ή μεγαλύτερες παρέες φίλων.
Μιλώντας για τη διάκριση, ο Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου, Ντέιβιντ Γκρίφιν, δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που αναγνωριστήκαμε στα Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2026 ως το νούμερο 1 ξενοδοχείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, παράλληλα με τις κορυφαίες κατατάξεις για το spa μας και τις διακρίσεις μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι διακρίσεις αποτελούν πραγματική απόδειξη της αφοσίωσης, του πάθους και της ζεστασιάς της ομάδας μας, η οποία εργάζεται για να δημιουργεί αξέχαστες εμπειρίες σε ολόκληρο το κτήμα μας. Το γεγονός ότι λαμβάνουμε μια τόσο σημαντική αναγνώριση απευθείας από αναγνώστες τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις ΗΠΑ μας κάνει εξαιρετικά υπερήφανους, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω στην πλούσια κληρονομιά του Lucknam Park στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας».
Το Lucknam Park φιλοξενεί επίσης το εξαιρετικό εστιατόριο με αστέρι Michelin, Restaurant Hywel Jones, καθώς και το ιδιαίτερα αγαπητό Walled Garden Restaurant.
Ανάμεσα σε γοητευτικούς περιφραγμένους κήπους και περιποιημένους χλοοτάπητες βρίσκεται το βραβευμένο spa του Lucknam Park. Το spa ανακαινίστηκε πρόσφατα, ενισχύοντας περαιτέρω την εσωτερική/εξωτερική πισίνα υδροθεραπείας και τις θερμικές καμπίνες, οι οποίες περιλαμβάνουν αίθουσες με ιαπωνικό αλάτι, αμέθυστο και αρωματικό ατμό. Παράλληλα, διατίθεται μια σειρά θεραπειών από κορυφαίες μάρκες, μεταξύ των οποίων οι 111SKIN, Kloris και Hydrafacial.
Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το εξαιρετικό Ιππικό Κέντρο (Equestrian Centre), με περισσότερα από 12 άλογα, καθώς και δραστηριότητες στην ύπαιθρο, όπως τοξοβολία, καθοδήγηση πάπιας και σκοποβολή σε πήλινους στόχους.
Τα Readers’ Choice Awards 2026 δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Condé Nast Traveller στη διεύθυνση cntraveller.com/inspiration/readers-choice-awards (Ηνωμένο Βασίλειο) και στον ιστότοπο του Condé Nast Traveler στη διεύθυνση cntraveler.com/rca (ΗΠΑ), ενώ παρουσιάζονται στα αντίστοιχα τεύχη Νοεμβρίου. Ο πλήρης κατάλογος των νικητών στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαθέσιμος εδώ και των νικητών στις ΗΠΑ εδώ.
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