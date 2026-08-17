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CNN: Ανενεργά τα Patriot της Ουκρανίας γιατί έχει ξεμείνει από πυραύλους
CNN: Ανενεργά τα Patriot της Ουκρανίας γιατί έχει ξεμείνει από πυραύλους
Ο πόλεμος κατά του Ιράν «στέγνωσε» τα αποθέματα ενώ το αίτημα του Κιέβου για τοπική παραγωγή τους δεν έχει υλοποιηθεί
Τα Patriot είναι από τα πλέον δοκιμασμένα σε συνθήκες μάχης αντιαεροπορικά συστήματα στον κόσμο. Στα χέρια της Ουκρανίας θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις κατά των ρωσικών αεροσκαφών αλλά και των πυραύλων.
Λείπει όμως το βασικό: οι πύραυλοι που χρησιμοποιεί το σύστημα για να καταρρίψει τις απειλές.
Το CNN ήταν το πρώτο μέσο ενημέρωσης που απέκτησε πρόσβαση σε συστοιχία Patriot στο ουκρανικό έδαφος και μεταφέρει αυτό που παραδέχονται -είτε ανοιχτά είτε έμμεσα- από την ουκρανική πλευρά: η χώρα έχει σχεδόν εξαντλήσει τους πυραύλους που χρησιμοποιεί το σύστημα.
Οι 16 εκτοξευτές του συστήματος που είδε το CNN παρουσιάζουν σημάδια τακτικής χρήσης, αλλά, όπως λένε οι χειριστές του, έχει να γίνει πυροδότηση περίπου 1,5 μήνα. Σε μια άλλη περίπτωση το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά πριν από 2,5 μήνες.
«Πραγματικά σου σπαράζει την καρδιά, όταν διαθέτεις τον εξοπλισμό αλλά δεν είσαι σε θέση να αναχαιτίσεις κανένα πύραυλο», είπε ένας από τους χειριστές των Patriot και πρόσθεσε ότι «οι βαλλιστικοί πύραυλοι πετούν πάνω από το κεφάλι σου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι’ αυτό, ενώ πίσω σου βρίσκονται άμαχοι».
Η Ουκρανία διστάζει να μπει σε λεπτομέρειες για το πόσοι ακριβώς πύραυλοι της έχουν απομείνει. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι η χώρα χρειάζεται το 5% των αποθεμάτων των ΗΠΑ για να επιβιώσει τον χειμώνα, αλλά προς το παρόν διαθέτει μόνο το 1%. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό σε πόσα κομμάτια αντιστοιχεί αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό. Εν τω μεταξύ, δεν είναι σαφές πόσους πυραύλους έχουν υποσχεθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία, ούτε το μέγεθος του αμερικανικού αποθέματος.
Δεν είναι όμως μόνο οι Ουκρανοί που ξέμειναν από πυραύλους αναχαίτησης για τα Patriot.
Η κρίση είναι παγκόσμια και προκλήθηκε από τη μαζική χρήση τους τον Μάρτιο και τον Απρίλιο στον πόλεμο κατά του Ιράν, συχνά για την αντιμετώπιση επιθέσεων με ιρανικά drones. Δηλαδή, ένας πύραυλος με κόστος 2-3 εκατ. δολάρια για ένα drone με κόστος μερικών χιλιάδων δολαρίων.
Τα πλούσια κράτη του Κόλπου θεωρείται ότι χρησιμοποίησαν εκατοντάδες πυραύλους. Το Ινστιτούτο Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής υπολογίζει ότι οι δυνάμεις της συμμαχίας χρησιμοποιούσαν κατά μέσο όρο 225 πυραύλους την ημέρα κατά τις πρώτες τέσσερις ημέρες του πολέμου με το Ιράν.
Από την άλλη πλευρά, η Lockheed Martin, που κατασκευάζει τους πυραύλους, παρήγαγε 620 πυραύλους το 2025. Μόλις τον Ιανουάριο, το Πεντάγωνο σύναψε μια επταετή συμφωνία με την εταιρεία ώστε η Lockheed Martin να κατασκευάζει 2.000 πυραύλους τον χρόνο έως το 2030.
Η Ουκρανία γνώριζε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα είχε τελικά επιπτώσεις στην ίδια, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να κάνει πολλά.
Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στο περίπλοκο ζήτημα της κατασκευής δικών της πυραύλων για τα Patriot από την Ουκρανία, με την άδεια των ΗΠΑ, αναφέροντας ότι είχε προσφέρει στις εταιρείες Raytheon και Lockheed Martin την ιδιοκτησία και τον έλεγχο οποιουδήποτε εργοστασίου κατασκευής πυραύλων που θα επέτρεπαν στην Ουκρανία.
Λείπει όμως το βασικό: οι πύραυλοι που χρησιμοποιεί το σύστημα για να καταρρίψει τις απειλές.
Το CNN ήταν το πρώτο μέσο ενημέρωσης που απέκτησε πρόσβαση σε συστοιχία Patriot στο ουκρανικό έδαφος και μεταφέρει αυτό που παραδέχονται -είτε ανοιχτά είτε έμμεσα- από την ουκρανική πλευρά: η χώρα έχει σχεδόν εξαντλήσει τους πυραύλους που χρησιμοποιεί το σύστημα.
Οι 16 εκτοξευτές του συστήματος που είδε το CNN παρουσιάζουν σημάδια τακτικής χρήσης, αλλά, όπως λένε οι χειριστές του, έχει να γίνει πυροδότηση περίπου 1,5 μήνα. Σε μια άλλη περίπτωση το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά πριν από 2,5 μήνες.
«Πραγματικά σου σπαράζει την καρδιά, όταν διαθέτεις τον εξοπλισμό αλλά δεν είσαι σε θέση να αναχαιτίσεις κανένα πύραυλο», είπε ένας από τους χειριστές των Patriot και πρόσθεσε ότι «οι βαλλιστικοί πύραυλοι πετούν πάνω από το κεφάλι σου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι’ αυτό, ενώ πίσω σου βρίσκονται άμαχοι».
Η Ουκρανία διστάζει να μπει σε λεπτομέρειες για το πόσοι ακριβώς πύραυλοι της έχουν απομείνει. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι η χώρα χρειάζεται το 5% των αποθεμάτων των ΗΠΑ για να επιβιώσει τον χειμώνα, αλλά προς το παρόν διαθέτει μόνο το 1%. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό σε πόσα κομμάτια αντιστοιχεί αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό. Εν τω μεταξύ, δεν είναι σαφές πόσους πυραύλους έχουν υποσχεθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία, ούτε το μέγεθος του αμερικανικού αποθέματος.
Δεν είναι όμως μόνο οι Ουκρανοί που ξέμειναν από πυραύλους αναχαίτησης για τα Patriot.
Η κρίση είναι παγκόσμια και προκλήθηκε από τη μαζική χρήση τους τον Μάρτιο και τον Απρίλιο στον πόλεμο κατά του Ιράν, συχνά για την αντιμετώπιση επιθέσεων με ιρανικά drones. Δηλαδή, ένας πύραυλος με κόστος 2-3 εκατ. δολάρια για ένα drone με κόστος μερικών χιλιάδων δολαρίων.
Τα πλούσια κράτη του Κόλπου θεωρείται ότι χρησιμοποίησαν εκατοντάδες πυραύλους. Το Ινστιτούτο Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής υπολογίζει ότι οι δυνάμεις της συμμαχίας χρησιμοποιούσαν κατά μέσο όρο 225 πυραύλους την ημέρα κατά τις πρώτες τέσσερις ημέρες του πολέμου με το Ιράν.
Από την άλλη πλευρά, η Lockheed Martin, που κατασκευάζει τους πυραύλους, παρήγαγε 620 πυραύλους το 2025. Μόλις τον Ιανουάριο, το Πεντάγωνο σύναψε μια επταετή συμφωνία με την εταιρεία ώστε η Lockheed Martin να κατασκευάζει 2.000 πυραύλους τον χρόνο έως το 2030.
Η Ουκρανία γνώριζε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα είχε τελικά επιπτώσεις στην ίδια, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να κάνει πολλά.
Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στο περίπλοκο ζήτημα της κατασκευής δικών της πυραύλων για τα Patriot από την Ουκρανία, με την άδεια των ΗΠΑ, αναφέροντας ότι είχε προσφέρει στις εταιρείες Raytheon και Lockheed Martin την ιδιοκτησία και τον έλεγχο οποιουδήποτε εργοστασίου κατασκευής πυραύλων που θα επέτρεπαν στην Ουκρανία.
«Θα είναι δική σας εταιρεία, με δικά μας “μυαλά” και χέρια, με δικούς μας μηχανικούς», είχε πει στους Αμερικανούς, ωστόσο μέχρι σήμερα το αίτημα της Ουκρανίας παραμένει εκκρεμές.
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