Νέα εποχή στον ΗΣΑΠ, σε κυκλοφορία ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός: Δείτε φωτογραφίες



Τι αλλάζει για τους επιβάτες

Σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV). Νέες οθόνες και σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης επιβατών. Βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, μεταξύ άλλων για την ασφαλή μεταφορά αμαξιδίων. Νέο εσωτερικό, με φωτισμό LED, καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις. Αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού, για καλύτερες συνθήκες μετακίνησης.



Στόχος περισσότερα δρομολόγια

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ΣΤΑΣΥ, η ανακατασκευή δεν περιορίζεται στα τεχνικά συστήματα, αλλά επεκτείνεται και στο εσωτερικό των συρμών, με σημαντικές παρεμβάσεις που θα είναι άμεσα ορατές και αισθητές από το επιβατικό κοινό.Συγκεκριμένα, οι συρμοί αποκτούν:«Η ανακατασκευή των 14 συρμών αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της διαθεσιμότητας του τροχαίου υλικού, αλλά και στη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας μετακίνησης των επιβατών, με περισσότερα δρομολόγια και μικρότερες χρονοαποστάσεις, σε μια γραμμή με ιδιαίτερη ιστορική και συγκοινωνιακή σημασία για την Αθήνα» τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ΣΤΑΣΥ.Το έργο υλοποιεί στον Βόλο η ισπανική εταιρεία CAF, για λογαριασμό της ΣΤΑ.ΣΥ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.