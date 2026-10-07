Άνα ντε Άρμας: Η εμφάνιση με τον νέο σύντροφό της σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό από τον Τομ Κρουζ
Άνα ντε Άρμας: Η εμφάνιση με τον νέο σύντροφό της σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό από τον Τομ Κρουζ
Η 38χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε μαζί με τον Βενεζουελάνο μουσικό Μπέτο Μοντενέγκρο στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού
Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Τομ Κρουζ, η Άνα ντε Άρμας έκανε μία δημόσια εμφάνιση με τον νέο σύντροφό της, στο Παρίσι.
Η 38χρονη ηθοποιός και ο μουσικός, Μπέτο Μοντενέγκρο εθεάθησαν μαζί καθώς κατευθύνονταν σε εκδήλωση του οίκου Louis Vuitton, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται περίπου δύο μήνες αφότου άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες που τους ήθελαν σε σχέση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς ξεκίνησε η σχέση τους, ενώ δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι δυο τους είχαν απαθανατιστεί μαζί και τον Ιούλιο.
Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, η Άνα ντε Άρμας εμφανίζεται με τον σύντροφό της να περπατούν χέρι χέρι, με εκείνη να φορά ένα μαύρο δερμάτινο σακάκι και ψηλές μπότες, ενώ ο Μοντενέγκρο επέλεξε για την κοινή έξοδό τους χακί τζάκετ, καφέ παντελόνι και φούξια παπούτσια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Μπέτο Μοντενέγκρο είναι Βενεζουελάνος μουσικός και έγινε γνωστός ως τραγουδιστής και κιθαρίστας των Rawayana, του συγκροτήματος που συνίδρυσε το 2007. Η μουσική της μπάντας συνδυάζει reggae, funk, rock, pop και επιρροές από την Καραϊβική, ενώ έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και έχει τιμηθεί με βραβεία Grammy και Latin Grammy.
Η Άνα ντε Άρμας βρέθηκε στο Παρίσι με αφορμή το show της Louis Vuitton, καθώς είναι πρέσβειρα του γαλλικού οίκου. Η συνεργασία της με το brand μετρά αρκετά χρόνια, ενώ το 2023 έγινε ένα από τα πρόσωπα της σειράς κοσμημάτων του.
Η ηθοποιός υπήρξε ζευγάρι με τον Τομ Κρουζ, με τον οποίο χώρισε έπειτα από περίπου εννέα μήνες σχέσης. Η είδηση έγινε γνωστή τον περασμένο Οκτώβριο, με πηγή από το περιβάλλον τους να αναφέρει, πως η απόφαση ήταν της Άνα ντε Άρμας, καθώς κάποιες καταστάσεις την έκαναν να νιώθει «άβολα». Η σχέση του πρώην ζευγαριού ξεκίνησε, όπως αναφέρεται σε ξένα μέσα, όταν περνούσαν σχεδόν κάθε μέρα μαζί για να προετοιμαστούν για τις απαιτητικές σκηνές της κοινής τους ταινίας «Deeper», η οποία έχει προσωρινά «παγώσει».
Φωτογραφίες: SplashNews.com / Splash / Profimedia
Η 38χρονη ηθοποιός και ο μουσικός, Μπέτο Μοντενέγκρο εθεάθησαν μαζί καθώς κατευθύνονταν σε εκδήλωση του οίκου Louis Vuitton, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται περίπου δύο μήνες αφότου άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες που τους ήθελαν σε σχέση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς ξεκίνησε η σχέση τους, ενώ δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι δυο τους είχαν απαθανατιστεί μαζί και τον Ιούλιο.
Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, η Άνα ντε Άρμας εμφανίζεται με τον σύντροφό της να περπατούν χέρι χέρι, με εκείνη να φορά ένα μαύρο δερμάτινο σακάκι και ψηλές μπότες, ενώ ο Μοντενέγκρο επέλεξε για την κοινή έξοδό τους χακί τζάκετ, καφέ παντελόνι και φούξια παπούτσια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Hollywood star Ana de Armas & musician Beto Montenegro ignited a fan frenzy, returning to Hotel Cheval Blanc after the Louis Vuitton SS27 show! Their highly anticipated October 6 appearance publicly confirms their relationship after months of summer speculation.#AnaDeArmas pic.twitter.com/i11xsuyrq7— MTN (@movietv_news) October 7, 2026
Ana de Armas, élégante en route pour le défilé Louis Vuitton ✨— aufeminin (@aufeminin) October 7, 2026
Ana de Armas rejoint l’un des rendez-vous les plus attendus de la Fashion Week parisienne. L’actrice se dirige vers le défilé Louis Vuitton, attirant tous les regards sur son passage. Une apparition glamour pour l… pic.twitter.com/kB6D4K57Qo
Ο Μπέτο Μοντενέγκρο είναι Βενεζουελάνος μουσικός και έγινε γνωστός ως τραγουδιστής και κιθαρίστας των Rawayana, του συγκροτήματος που συνίδρυσε το 2007. Η μουσική της μπάντας συνδυάζει reggae, funk, rock, pop και επιρροές από την Καραϊβική, ενώ έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και έχει τιμηθεί με βραβεία Grammy και Latin Grammy.
Η Άνα ντε Άρμας βρέθηκε στο Παρίσι με αφορμή το show της Louis Vuitton, καθώς είναι πρέσβειρα του γαλλικού οίκου. Η συνεργασία της με το brand μετρά αρκετά χρόνια, ενώ το 2023 έγινε ένα από τα πρόσωπα της σειράς κοσμημάτων του.
Η ηθοποιός υπήρξε ζευγάρι με τον Τομ Κρουζ, με τον οποίο χώρισε έπειτα από περίπου εννέα μήνες σχέσης. Η είδηση έγινε γνωστή τον περασμένο Οκτώβριο, με πηγή από το περιβάλλον τους να αναφέρει, πως η απόφαση ήταν της Άνα ντε Άρμας, καθώς κάποιες καταστάσεις την έκαναν να νιώθει «άβολα». Η σχέση του πρώην ζευγαριού ξεκίνησε, όπως αναφέρεται σε ξένα μέσα, όταν περνούσαν σχεδόν κάθε μέρα μαζί για να προετοιμαστούν για τις απαιτητικές σκηνές της κοινής τους ταινίας «Deeper», η οποία έχει προσωρινά «παγώσει».
Φωτογραφίες: SplashNews.com / Splash / Profimedia
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