Άνα ντε Άρμας: Η εμφάνιση με τον νέο σύντροφό της σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό από τον Τομ Κρουζ
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Άνα ντε Άρμας σύντροφος

Άνα ντε Άρμας: Η εμφάνιση με τον νέο σύντροφό της σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό από τον Τομ Κρουζ

Η 38χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε μαζί με τον Βενεζουελάνο μουσικό Μπέτο Μοντενέγκρο στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Άνα ντε Άρμας: Η εμφάνιση με τον νέο σύντροφό της σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό από τον Τομ Κρουζ
Ιωάννα Μαρίνου
Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Τομ Κρουζ, η Άνα ντε Άρμας έκανε μία δημόσια εμφάνιση με τον νέο σύντροφό της, στο Παρίσι.

Η 38χρονη ηθοποιός και ο μουσικός, Μπέτο Μοντενέγκρο εθεάθησαν μαζί καθώς κατευθύνονταν σε εκδήλωση του οίκου Louis Vuitton, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται περίπου δύο μήνες αφότου άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες που τους ήθελαν σε σχέση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς ξεκίνησε η σχέση τους, ενώ δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι δυο τους είχαν απαθανατιστεί μαζί και τον Ιούλιο.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, η Άνα ντε Άρμας εμφανίζεται με τον σύντροφό της να περπατούν χέρι χέρι, με εκείνη να φορά ένα μαύρο δερμάτινο σακάκι και ψηλές μπότες, ενώ ο Μοντενέγκρο  επέλεξε για την κοινή έξοδό τους χακί τζάκετ, καφέ παντελόνι και φούξια παπούτσια.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Άνα ντε Άρμας: Η εμφάνιση με τον νέο σύντροφό της σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό από τον Τομ Κρουζ
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Ο Μπέτο Μοντενέγκρο είναι Βενεζουελάνος μουσικός και έγινε γνωστός ως τραγουδιστής και κιθαρίστας των Rawayana, του συγκροτήματος που συνίδρυσε το 2007. Η μουσική της μπάντας συνδυάζει reggae, funk, rock, pop και επιρροές από την Καραϊβική, ενώ έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και έχει τιμηθεί με βραβεία Grammy και Latin Grammy.

Η Άνα ντε Άρμας βρέθηκε στο Παρίσι με αφορμή το show της Louis Vuitton, καθώς είναι πρέσβειρα του γαλλικού οίκου. Η συνεργασία της με το brand μετρά αρκετά χρόνια, ενώ το 2023 έγινε ένα από τα πρόσωπα της σειράς κοσμημάτων του.

Η ηθοποιός υπήρξε ζευγάρι με τον Τομ Κρουζ, με τον οποίο χώρισε έπειτα από περίπου εννέα μήνες σχέσης. Η είδηση έγινε γνωστή τον περασμένο Οκτώβριο, με πηγή από το περιβάλλον τους να αναφέρει, πως η απόφαση ήταν της Άνα ντε Άρμας, καθώς κάποιες καταστάσεις την έκαναν να νιώθει «άβολα». Η σχέση του πρώην ζευγαριού ξεκίνησε, όπως αναφέρεται σε ξένα μέσα, όταν περνούσαν σχεδόν κάθε μέρα μαζί για να προετοιμαστούν για τις απαιτητικές σκηνές της κοινής τους ταινίας «Deeper», η οποία έχει προσωρινά «παγώσει». 

Φωτογραφίες: SplashNews.com / Splash / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου

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