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Ρωσικές απειλές κατά της Βρετανίας για τα drones στην Ουκρανία: «Όσο εμπλέκεστε, τόσο μεγαλύτερο τίμημα θα πληρώσετε»
Ρωσικές απειλές κατά της Βρετανίας για τα drones στην Ουκρανία: «Όσο εμπλέκεστε, τόσο μεγαλύτερο τίμημα θα πληρώσετε»
Το Λονδίνο απαντά ότι θα συνεχίσει να παρέχει στο Κίεβο τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να αμυνθεί
Σε ευθεία προειδοποίηση προς τη Βρετανία προχώρησε η Ρωσία, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί βρετανικά drones για πλήγματα βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση ότι επιλέγει «σκόπιμα την κλιμάκωση» της ουκρανικής κρίσης και προειδοποίησε ότι όσο αυξάνεται η εμπλοκή της στον πόλεμο, τόσο «υψηλότερο τίμημα θα πληρώσει».
Η προειδοποίηση της Μόσχας έρχεται ενώ το Κίεβο έχει εντείνει κατά τη διάρκεια του έτους τις επιθέσεις του εναντίον στόχων στη Ρωσία, χρησιμοποιώντας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να πλήξει στρατιωτικές βιομηχανίες και ενεργειακές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε ορισμένες από τις επιθέσεις βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια χρησιμοποιούνται βρετανικής προέλευσης drones, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Μόσχας.
Η Μόσχα προχώρησε στη συνέχεια σε σαφή προειδοποίηση για συνέπειες σε βάρος της Βρετανίας.
«Οι ενέργειες του Λονδίνου θα έχουν αναπόφευκτα συνέπειες, για τις οποίες θα κληθεί να λογοδοτήσει», ανέφερε η ρωσική πρεσβεία.
Και πρόσθεσε: «Όσο βαθύτερη γίνεται η εμπλοκή του στη σύγκρουση και όσο μεγαλύτερη είναι η υποστήριξή του στην τρομοκρατική μηχανή του Κιέβου, τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει».
Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η χώρα «στέκεται στο πλευρό» της Ουκρανίας και παραμένει προσηλωμένη στην παροχή του εξοπλισμού που χρειάζεται το Κίεβο για την άμυνά του.
«Η Βρετανία στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και είμαστε αποφασισμένοι να της παρέχουμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στην παράνομη εισβολή του Πούτιν», ανέφερε.
Το Λονδίνο έστειλε παράλληλα δικό του μήνυμα προς τη Μόσχα, τονίζοντας ότι η βρετανική στάση δεν πρόκειται να αλλάξει εξαιτίας των ρωσικών προειδοποιήσεων.
«Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία για την αποφασιστικότητα αυτής της κυβέρνησης να αντιταχθεί στη ρωσική επιθετικότητα, στην Ουκρανία αλλά και απέναντι στη Βρετανία και τους συμμάχους μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.
Η προειδοποίηση της Μόσχας έρχεται ενώ το Κίεβο έχει εντείνει κατά τη διάρκεια του έτους τις επιθέσεις του εναντίον στόχων στη Ρωσία, χρησιμοποιώντας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να πλήξει στρατιωτικές βιομηχανίες και ενεργειακές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε ορισμένες από τις επιθέσεις βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια χρησιμοποιούνται βρετανικής προέλευσης drones, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Μόσχας.
«Το Λονδίνο επιλέγει σκόπιμα την κλιμάκωση»Σε ανακοίνωσή της, η ρωσική πρεσβεία στη Βρετανία υποστήριξε ότι οι σχετικές πληροφορίες αποδεικνύουν πως «το Λονδίνο επιλέγει σκόπιμα την κλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης, ενώ υποκριτικά διακηρύσσει την επιθυμία του για ειρήνη».
Η Μόσχα προχώρησε στη συνέχεια σε σαφή προειδοποίηση για συνέπειες σε βάρος της Βρετανίας.
«Οι ενέργειες του Λονδίνου θα έχουν αναπόφευκτα συνέπειες, για τις οποίες θα κληθεί να λογοδοτήσει», ανέφερε η ρωσική πρεσβεία.
Και πρόσθεσε: «Όσο βαθύτερη γίνεται η εμπλοκή του στη σύγκρουση και όσο μεγαλύτερη είναι η υποστήριξή του στην τρομοκρατική μηχανή του Κιέβου, τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει».
Η απάντηση του Λονδίνου: «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας»Η βρετανική κυβέρνηση απάντησε στις ρωσικές προειδοποιήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει ως προς τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.
Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η χώρα «στέκεται στο πλευρό» της Ουκρανίας και παραμένει προσηλωμένη στην παροχή του εξοπλισμού που χρειάζεται το Κίεβο για την άμυνά του.
«Η Βρετανία στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και είμαστε αποφασισμένοι να της παρέχουμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στην παράνομη εισβολή του Πούτιν», ανέφερε.
Το Λονδίνο έστειλε παράλληλα δικό του μήνυμα προς τη Μόσχα, τονίζοντας ότι η βρετανική στάση δεν πρόκειται να αλλάξει εξαιτίας των ρωσικών προειδοποιήσεων.
«Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία για την αποφασιστικότητα αυτής της κυβέρνησης να αντιταχθεί στη ρωσική επιθετικότητα, στην Ουκρανία αλλά και απέναντι στη Βρετανία και τους συμμάχους μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.
Η αντιπαράθεση έρχεται μετά την ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας τη Δευτέρα, στην οποία η Μόσχα προειδοποίησε ότι οι ενέργειες της Βρετανίας «θα έχουν αναπόφευκτα συνέπειες», συνδέοντας ευθέως το ενδεχόμενο αντιποίνων με το επίπεδο της βρετανικής εμπλοκής στον πόλεμο.
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