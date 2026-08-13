Ολυμπιονίκης του σκέιτ στην Ισπανία συγχρονίστηκε με την έκλειψη Ηλίου και έκανε το «άλμα της ζωής του», δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Έκλειψη Ηλίου Σκέιτμπορντ Ισπανία Ολυμπιονίκης

Ολυμπιονίκης του σκέιτ στην Ισπανία συγχρονίστηκε με την έκλειψη Ηλίου και έκανε το «άλμα της ζωής του», δείτε βίντεο

Ο Ντάνι Λεόν, ο οποίος εκπροσώπησε την Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και το Παρίσι, έστησε μια ράμπα έχοντας ως φόντο την έκλειψη του ηλίου

Ολυμπιονίκης του σκέιτ στην Ισπανία συγχρονίστηκε με την έκλειψη Ηλίου και έκανε το «άλμα της ζωής του», δείτε βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Η έκλειψη Ηλίου που σημειώθηκε χθες και έγινε ορατή σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά από 29 χρόνια, αποτέλεσε αφορμή για μοναδικές εικόνες και βίντεο από όλο τον πλανήτη.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το άλμα που έκανε ο Ισπανός αθλητής του σκέιτμπορντ, Ντάνι Λεόν, καθώς η χώρα του ήταν μια από αυτές που απόλαυσαν το μοναδικό πλανητικό φαινόμενο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Λεόν, ο οποίος εκπροσώπησε την Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και το Παρίσι, το 2020 και το 2024 αντίστοιχα, έστησε μια ράμπα έχοντας ως φόντο την έκλειψη του ηλίου.

Ο Ισπανός σκέιτερ πήρε φόρα, σηκώθηκε στον αέρα και όπως έγραψε ο ίδιος στα social media, «έκανα το άλμα της ζωής μου».

6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης