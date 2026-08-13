Ολυμπιονίκης του σκέιτ στην Ισπανία συγχρονίστηκε με την έκλειψη Ηλίου και έκανε το «άλμα της ζωής του», δείτε βίντεο
Ολυμπιονίκης του σκέιτ στην Ισπανία συγχρονίστηκε με την έκλειψη Ηλίου και έκανε το «άλμα της ζωής του», δείτε βίντεο
Ο Ντάνι Λεόν, ο οποίος εκπροσώπησε την Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και το Παρίσι, έστησε μια ράμπα έχοντας ως φόντο την έκλειψη του ηλίου
Η έκλειψη Ηλίου που σημειώθηκε χθες και έγινε ορατή σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά από 29 χρόνια, αποτέλεσε αφορμή για μοναδικές εικόνες και βίντεο από όλο τον πλανήτη.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το άλμα που έκανε ο Ισπανός αθλητής του σκέιτμπορντ, Ντάνι Λεόν, καθώς η χώρα του ήταν μια από αυτές που απόλαυσαν το μοναδικό πλανητικό φαινόμενο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Λεόν, ο οποίος εκπροσώπησε την Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και το Παρίσι, το 2020 και το 2024 αντίστοιχα, έστησε μια ράμπα έχοντας ως φόντο την έκλειψη του ηλίου.
Ο Ισπανός σκέιτερ πήρε φόρα, σηκώθηκε στον αέρα και όπως έγραψε ο ίδιος στα social media, «έκανα το άλμα της ζωής μου».
Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το άλμα που έκανε ο Ισπανός αθλητής του σκέιτμπορντ, Ντάνι Λεόν, καθώς η χώρα του ήταν μια από αυτές που απόλαυσαν το μοναδικό πλανητικό φαινόμενο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Λεόν, ο οποίος εκπροσώπησε την Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και το Παρίσι, το 2020 και το 2024 αντίστοιχα, έστησε μια ράμπα έχοντας ως φόντο την έκλειψη του ηλίου.
Ο Ισπανός σκέιτερ πήρε φόρα, σηκώθηκε στον αέρα και όπως έγραψε ο ίδιος στα social media, «έκανα το άλμα της ζωής μου».
Brutal esto del skater Danny León patinando durante el #eclipse total en España. pic.twitter.com/x25tppZP8a— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 13, 2026
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