Δείτε βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ισλανδία και Ισπανία την έζησαν στο 100%

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Οι κάτοικοι της Ισλανδίας και μεγάλο μέρος των κατοίκων της Ισπανίας, αλλά και πολλοί τουρίστες που έχουν συρρεύσει σε αυτές τις δύο χώρες, είχαν την ευκαιρία να δουν την έκλειψη του ήλιου που έγινε ορατή σήμερα Τετάρτη.Στην Ισλανδία το φαινόμενο ήταν ορατό στο 100% περίπου στις 20:45 (ώρα Ελλάδας) και στην Ισπανία περίπου στις 21:30 (τοπική ώρα 20:30).Στην Ελλάδα η έκλειψη ήταν ελάχιστα ορατή και μόνο ως μερική σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας, όπως η Κέρκυρα (κάλυψη 2,34%), η Ηγουμενίτσα (1,29%), η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλώρινα. Η κάλυψη του ηλιακού δίσκου, σχεδόν ταυτόχρονα με τη δύση του Ηλίου (περίπου στις 20:30), ήταν πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή.Η NASA, η ευρωπαϊκή ESA, αλλά και μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία και μέσα ενημέρωσης,Δείτε το βίντεο από τηΒίντεο από τηνΑπό το