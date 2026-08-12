Δείτε βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ισλανδία και Ισπανία την έζησαν στο 100%
ΚΟΣΜΟΣ
Έκλειψη Ηλίου Ισπανία Ισλανδία Live

Δείτε βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ισλανδία και Ισπανία την έζησαν στο 100%

Η NASA, η ευρωπαϊκή ESA, αλλά και μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία και μέσα ενημέρωσης, κάλυψαν ζωντανά το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο

Δείτε βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ισλανδία και Ισπανία την έζησαν στο 100%
UPD: 36 ΣΧΟΛΙΑ
Οι κάτοικοι της Ισλανδίας και μεγάλο μέρος των κατοίκων της Ισπανίας, αλλά και πολλοί τουρίστες που έχουν συρρεύσει σε αυτές τις δύο χώρες, είχαν την ευκαιρία να δουν την έκλειψη του ήλιου που έγινε ορατή σήμερα Τετάρτη.

Στην Ισλανδία το φαινόμενο ήταν ορατό στο 100% περίπου στις 20:45 (ώρα Ελλάδας) και στην Ισπανία περίπου στις 21:30 (τοπική ώρα 20:30).

Στην Ελλάδα η έκλειψη ήταν ελάχιστα ορατή και μόνο ως μερική σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας, όπως η Κέρκυρα (κάλυψη 2,34%), η Ηγουμενίτσα (1,29%), η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλώρινα. Η κάλυψη του ηλιακού δίσκου, σχεδόν ταυτόχρονα με τη δύση του Ηλίου (περίπου στις 20:30), ήταν πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή.

Η NASA, η ευρωπαϊκή ESA, αλλά και μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία και μέσα ενημέρωσης, κάλυψαν με ζωντανά βίντεο το φαινόμενο.

Δείτε το βίντεο από τη NASA:

2026 Total Solar Eclipse


Βίντεο από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία:

Κλείσιμο
Total solar eclipse 2026: Coming to Europe (Official ESA broadcast)


Από το Reuters:

LIVE: Solar eclipse seen from Iceland and Spain


Από το Associated Press:

Solar eclipse 2026: LIVE from Spain and Iceland on August 12

Δείτε βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ισλανδία και Ισπανία την έζησαν στο 100%
Δείτε βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ισλανδία και Ισπανία την έζησαν στο 100%
Δείτε βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ισλανδία και Ισπανία την έζησαν στο 100%
Δείτε βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ισλανδία και Ισπανία την έζησαν στο 100%
Δείτε βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ισλανδία και Ισπανία την έζησαν στο 100%
Δείτε βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ισλανδία και Ισπανία την έζησαν στο 100%
Δείτε βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ισλανδία και Ισπανία την έζησαν στο 100%
Δείτε βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ισλανδία και Ισπανία την έζησαν στο 100%
Δείτε βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ισλανδία και Ισπανία την έζησαν στο 100%

Φωτογραφία: Reuters
UPD: 36 ΣΧΟΛΙΑ

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