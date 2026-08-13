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Έβαλαν το πρόσωπο του Χάαλαντ σε πακέτα κοκαΐνης στον Ισημερινό: Κατασχέθηκαν 469 κιλά κρυμμένα σε φορτηγό, δείτε βίντεο
Έβαλαν το πρόσωπο του Χάαλαντ σε πακέτα κοκαΐνης στον Ισημερινό: Κατασχέθηκαν 469 κιλά κρυμμένα σε φορτηγό, δείτε βίντεο
Η εικόνα του Νορβηγού σούπερ σταρ επιστρατεύτηκε από διακινητές για τη «σήμανση» εκατοντάδων πακέτων με ναρκωτικά
Σε ένα απρόσμενο σημείο εμφανίστηκε το πρόσωπο του Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς οι Αρχές του Ισημερινού εντόπισαν την εικόνα του Νορβηγού αστέρα του ποδοσφαίρου πάνω σε εκατοντάδες πακέτα κοκαΐνης, τα οποία ήταν κρυμμένα σε φορτηγό κοντά στα σύνορα με την Κολομβία.
Η αστυνομία κατάσχεσε συνολικά 469 κιλά κοκαΐνης, συσκευασμένα σε 370 πακέτα, τα οποία ήταν κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο διπλό πάτωμα φορτηγού. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν τα αυτοκόλλητα στα πράσινα ορθογώνια πακέτα, καθώς έφεραν την εικόνα του… Έρλινγκ Χάαλαντ.
Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν την ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο κάτω μέρος του οχήματος, μέσα στην οποία βρίσκονταν τα εκατοντάδες πακέτα κοκαΐνης.
Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία καταγράφεται η στιγμή που οι Αρχές ανοίγουν την κρύπτη και απομακρύνουν ένα προς ένα τα πακέτα, στα οποία διακρίνεται καθαρά το πρόσωπο του Νορβηγού επιθετικού.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Γουάγουα Νέγκρο, κοντά στη συνοριακή πόλη Τουλκάν και περίπου 246 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Κίτο. Οι Αρχές είχαν λάβει ανώνυμη πληροφορία για ύποπτη μεταφορά στην Παναμερικανική Οδό και, αφού εντόπισαν το φορτηγό, προχώρησαν σε έλεγχο. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη μία γυναίκα.
Οι συγκεκριμένες σημάνσεις μπορούν να υποδηλώνουν το εγκληματικό δίκτυο που διακινεί το φορτίο ή τον πελάτη για τον οποίο προορίζεται.
Μάλιστα, ο Χάαλαντ δεν είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του οποίου η εικόνα έχει εμφανιστεί σε κατασχεμένα ναρκωτικά, καθώς σε άλλη περίπτωση είχε εντοπιστεί σε συσκευασία και η εικόνα του αρχηγού της εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι.
Σύμφωνα με το AP, η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης εκτιμάται σε περίπου 731.000 ευρώ στην εγχώρια αγορά του Ισημερινού. Εάν το φορτίο έφτανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αξία του θα ξεπερνούσε τα 9,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην ευρωπαϊκή αγορά υπολογίζεται σε περισσότερα από 17 εκατ. ευρώ.
Η αστυνομία κατάσχεσε συνολικά 469 κιλά κοκαΐνης, συσκευασμένα σε 370 πακέτα, τα οποία ήταν κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο διπλό πάτωμα φορτηγού. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν τα αυτοκόλλητα στα πράσινα ορθογώνια πακέτα, καθώς έφεραν την εικόνα του… Έρλινγκ Χάαλαντ.
Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν την ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο κάτω μέρος του οχήματος, μέσα στην οποία βρίσκονταν τα εκατοντάδες πακέτα κοκαΐνης.
Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία καταγράφεται η στιγμή που οι Αρχές ανοίγουν την κρύπτη και απομακρύνουν ένα προς ένα τα πακέτα, στα οποία διακρίνεται καθαρά το πρόσωπο του Νορβηγού επιθετικού.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Γουάγουα Νέγκρο, κοντά στη συνοριακή πόλη Τουλκάν και περίπου 246 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Κίτο. Οι Αρχές είχαν λάβει ανώνυμη πληροφορία για ύποπτη μεταφορά στην Παναμερικανική Οδό και, αφού εντόπισαν το φορτηγό, προχώρησαν σε έλεγχο. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη μία γυναίκα.
Γιατί χρησιμοποιήθηκε η εικόνα του ΧάαλαντΟι Αρχές δεν έδωσαν συγκεκριμένη εξήγηση για την παρουσία του Χάαλαντ στις συσκευασίες. Ωστόσο, οι διακινητές ναρκωτικών χρησιμοποιούν συχνά ονόματα, εικόνες ή σύμβολα γνωστών αθλητών και άλλων διασημοτήτων για να «μαρκάρουν» τα φορτία τους.
Οι συγκεκριμένες σημάνσεις μπορούν να υποδηλώνουν το εγκληματικό δίκτυο που διακινεί το φορτίο ή τον πελάτη για τον οποίο προορίζεται.
Μάλιστα, ο Χάαλαντ δεν είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του οποίου η εικόνα έχει εμφανιστεί σε κατασχεμένα ναρκωτικά, καθώς σε άλλη περίπτωση είχε εντοπιστεί σε συσκευασία και η εικόνα του αρχηγού της εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι.
Σύμφωνα με το AP, η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης εκτιμάται σε περίπου 731.000 ευρώ στην εγχώρια αγορά του Ισημερινού. Εάν το φορτίο έφτανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αξία του θα ξεπερνούσε τα 9,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην ευρωπαϊκή αγορά υπολογίζεται σε περισσότερα από 17 εκατ. ευρώ.
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