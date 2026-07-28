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Καρέ-καρέ η μάχη με τις πυρκαγιές στην Ισπανία: Ελικόπτερα και αεροσκάφη σε διαρκείς ρίψεις
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Φωτιά Πυρκαγιές

Καρέ-καρέ η μάχη με τις πυρκαγιές στην Ισπανία: Ελικόπτερα και αεροσκάφη σε διαρκείς ρίψεις

Εντυπωσιακά πλάνα από τις επιχειρήσεις κατάσβεσης

Καρέ-καρέ η μάχη με τις πυρκαγιές στην Ισπανία: Ελικόπτερα και αεροσκάφη σε διαρκείς ρίψεις
Η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη σφοδρό κύμα δασικών πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την γρήγορη εξάπλωση των μετώπων. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης, εναέρια και επίγεια μέσα δίνουν αδιάκοπη μάχη προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες που απειλούν δασικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές.

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που καταγράφουν ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροσκάφη να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού και επιβραδυντικού υγρού πάνω από τις πυρκαγιές στην Ισπανία, ενώ δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούν από το έδαφος σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Οι εικόνες προέρχονται από τη Σιέρα Οέστε και γειτονικές περιοχές της περιφέρειας της Μαδρίτης, όπου πυκνοί καπνοί καλύπτουν τον ουρανό, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής. Την ίδια ώρα τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης παραμένουν σε διαρκή κινητοποίηση, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα.

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Νυχτερινά πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η ισπανική Πολιτοφυλακή αποτυπώνουν τις πυρκαγιές να συνεχίζουν να μαίνονται στην επαρχία Άβιλα, κοντά στην περιοχή Σοτίγιο δε Ανδράδα, παρά τις πολύωρες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.



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Οι ισπανικές αρχές προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από περιοχές που απειλούνται άμεσα από τις φλόγες, ενώ σε άλλες κοινότητες οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη.

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