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Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε την κατάρριψη drone από μαχητικά στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας
Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε την κατάρριψη drone από μαχητικά στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας
Η κατάρριψη έγινε υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ - Διεξάγεται έρευνα και η Συμμαχία βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ρουμανικές αρχές
H Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα drone καταρρίφθηκε από μαχητικά των συμμαχικών δυνάμεων υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ στον ρουμανικό εναέριο χώρο.
Οι ρουμανικές αρχές ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι ένα μαχητικό F-16 είχε καταρρίψει ένα drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας.
Το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα και ότι η Συμμαχία βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ρουμανικές αρχές.
Οι ρουμανικές αρχές ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι ένα μαχητικό F-16 είχε καταρρίψει ένα drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας.
We confirm that a drone has been shot down by Allied fighters under NATO command and control in Romanian airspace.— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) July 24, 2026
Read the full statement here: https://t.co/EPI89lGb7P pic.twitter.com/VIbvlApvE3
Το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα και ότι η Συμμαχία βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ρουμανικές αρχές.
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