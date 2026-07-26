Νέα κατάρριψη drone για τρίτη συνεχόμενη μέρα από ρουμανικό F-16, κλιμακώνεται η ένταση με τη Ρωσία
Νέα κατάρριψη drone για τρίτη συνεχόμενη μέρα από ρουμανικό F-16, κλιμακώνεται η ένταση με τη Ρωσία
Το Βουκουρέστι εξετάζει διπλωματικό διάβημα κατά της Ρωσίας – «Απαράδεκτη η παραβίαση του εναέριου χώρου κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ», δηλώνει ο πρόεδρος Νικουσόρ Νταν
Η ένταση στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ παραμένει αυξημένη, καθώς η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι πολεμικό αεροσκάφος F-16 κατέρριψε ακόμη ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εισήλθε χωρίς άδεια στον εθνικό της εναέριο χώρο. Πρόκειται για το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό μέσα σε τρεις ημέρες, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στο Βουκουρέστι.
Ρουμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για έναν συνεχιζόμενο «πόλεμο νεύρων» στα σύνορα της χώρας, με φόντο τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία και τις αυξανόμενες πιέσεις στην περιοχή.
Όπως διευκρινίστηκε, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε να κινείται εντός του ρουμανικού εναέριου χώρου και καταρρίφθηκε πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, περίπου 12 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σουλίνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Οι πιλότοι μας κατέρριψαν ένα τρίτο drone που εισήλθε στον ρουμανικό εναέριο χώρο! Σήμερα το πρωί στις 10:13 π.μ., ένας Ρουμάνος πιλότος που πετούσε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε ένα τρίτο drone που είχε εισέλθει στον ρουμανικό εναέριο χώρο» τονίζεται σε ανάρτηση στο X.
«Το drone καταρρίφθηκε με ασφάλεια, σε απόσταση 12 χλμ. βορειοανατολικά της Σουλίνα, στον εθνικό εναέριο χώρο, πάνω από τα χωρικά ύδατα», ανέφερε ακόμη το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Παράλληλα, προανήγγειλε ότι η χώρα του θα προχωρήσει σε επίσημο διπλωματικό διάβημα προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, το οποίο θα βασιστεί στα αποτελέσματα της εισαγγελικής έρευνας.
Ο ίδιος χαρακτήρισε «απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη» κάθε παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου, τονίζοντας ότι πρόκειται ταυτόχρονα για εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι τέτοιες ενέργειες αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη σοβαρότητα σε συνεργασία με τους συμμάχους της χώρας.
Ρουμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για έναν συνεχιζόμενο «πόλεμο νεύρων» στα σύνορα της χώρας, με φόντο τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία και τις αυξανόμενες πιέσεις στην περιοχή.
Η ανακοίνωση του υπουργείου ΆμυναςΣύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, το drone καταρρίφθηκε το πρωί της Κυριακής από πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας που πετούσε με μαχητικό F-16.
Όπως διευκρινίστηκε, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε να κινείται εντός του ρουμανικού εναέριου χώρου και καταρρίφθηκε πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, περίπου 12 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σουλίνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Οι πιλότοι μας κατέρριψαν ένα τρίτο drone που εισήλθε στον ρουμανικό εναέριο χώρο! Σήμερα το πρωί στις 10:13 π.μ., ένας Ρουμάνος πιλότος που πετούσε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε ένα τρίτο drone που είχε εισέλθει στον ρουμανικό εναέριο χώρο» τονίζεται σε ανάρτηση στο X.
«Το drone καταρρίφθηκε με ασφάλεια, σε απόσταση 12 χλμ. βορειοανατολικά της Σουλίνα, στον εθνικό εναέριο χώρο, πάνω από τα χωρικά ύδατα», ανέφερε ακόμη το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
🇷🇴Our pilots have shot down a third drone that entered Romanian airspace!— MApN (@MApNRomania) July 26, 2026
This morning at 10:13 a.m., a Romanian pilot flying a Romanian Air Force F-16 fighter jet shot down a third drone that had entered the Romanian airspace.#WeAreNATO pic.twitter.com/nqRJBLojKE
Έρευνες για την προέλευση των dronesΟι ρουμανικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα drones που καταρρίφθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Ήδη, σύμφωνα με τους εισαγγελείς που εξετάζουν τα συντρίμμια του πρώτου μη επανδρωμένου αεροσκάφους που καταρρίφθηκε την Παρασκευή, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για drone τύπου Shahed, το οποίο χρησιμοποιείται από τη Ρωσία στις επιχειρήσεις της στην Ουκρανία. Οι έρευνες για τα δύο περιστατικά βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
Διάβημα διαμαρτυρίας προς τη ΡωσίαΟ πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, συνεχάρη δημόσια τους πιλότους και το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας για την άμεση αντίδρασή τους, υπογραμμίζοντας ότι συνέβαλαν στην προστασία της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολιτών.
Παράλληλα, προανήγγειλε ότι η χώρα του θα προχωρήσει σε επίσημο διπλωματικό διάβημα προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, το οποίο θα βασιστεί στα αποτελέσματα της εισαγγελικής έρευνας.
Ο ίδιος χαρακτήρισε «απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη» κάθε παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου, τονίζοντας ότι πρόκειται ταυτόχρονα για εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι τέτοιες ενέργειες αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη σοβαρότητα σε συνεργασία με τους συμμάχους της χώρας.
O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 26, 2026
Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu…
Αυξημένη επιφυλακή στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟΤα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις ρουμανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η χώρα συνορεύει με την Ουκρανία και βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με κινδύνους που σχετίζονται με τον πόλεμο.
Οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ αναμένονται τα τελικά πορίσματα των ερευνών που θα καθορίσουν τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις του Βουκουρεστίου.
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