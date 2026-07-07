Λεπέν ή Μπαρντελά; Το δικαστήριο αποφασίζει ποιος θα διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας

Η απόφαση, που αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα από τριμελές εφετείο, δεν θα κρίνει μόνο εάν η 57χρονη θα μπορέσει να διεκδικήσει εκ νέου το Μέγαρο των Ηλυσίων, αλλά και εάν ο 30χρονος προστατευόμενός της, Ζορντάν Μπαρντελά, θα αναλάβει την ηγετική θέση του Εθνικού Συναγερμού