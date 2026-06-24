Σπάνια «κόκκινη» προειδοποίηση στη Βρετανία για τον καύσωνα: Επηρεάζονται σχολεία, μετακινήσεις και η... αλλαγή φρουράς

Η χώρα ετοιμάζεται για υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ καθώς κορυφώνεται το κύμα καύσωνα σήμερα και αύριο - Πιθανά τα προβλήματα στη δημόσια υγεία, τις υποδομές, την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση