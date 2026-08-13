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Τέσσερις κουκουλοφόροι άρπαξαν από κατάστημα στη Γαλλία κάρτες Pokemon αξίας 80.000 ευρώ
Τέσσερις κουκουλοφόροι άρπαξαν από κατάστημα στη Γαλλία κάρτες Pokemon αξίας 80.000 ευρώ
Είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια μεταξύ των συλλεκτών ενώ ορισμένες από τις οποίες πωλούνται σε εξωφρενικά υψηλές τιμές
Διάρρηξη σημειώθηκε σε κατάστημα που εξειδικεύεται σε συλλεκτικές κάρτες, ιδίως κάρτες Pokémon, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην κεντροανατολική Γαλλία, με την αξία των κλοπιμαίων να υπολογίζεται σε σχεδόν 80.000 ευρώ, δήλωσε η διευθύντριά του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).
H κλοπή έγινε στο Μπουργκουάν Ζαλιέ γύρω στις 4 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), σύμφωνα με την αστυνομία, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κατάστημα, παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο, εξήγησε η υπεύθυνη του καταστήματος Smogtrade, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.
Προτού τραπούν σε φυγή με αυτοκίνητο εξαιτίας του συναγερμού, οι διαρρήκτες κατάφεραν να αρπάξουν «πολλές εκατοντάδες» κάρτες, «σχεδόν όλες» του γιαπωνέζικου franchise Pokémon, συμπλήρωσε η έμπορος, υπολογίζοντας τη ζημία σε σχεδόν 80.000 ευρώ.
Οι κάρτες Pokémon, ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια μεταξύ των συλλεκτών ενώ ορισμένες από τις οποίες πωλούνται σε εξωφρενικά υψηλές τιμές, προέρχονται από μια ιαπωνική σειρά κινουμένων σχεδίων με θέμα τις περιπέτειες μικρών τεράτων και αποτελούν συχνά στόχο κλοπών τόσο στη Γαλλία όσο και στο εξωτερικό.
Τον Φεβρουάριο του 2024, στη Ρεν, τρεις άνδρες είχαν καταδικαστεί σε ποινές κάθειρξης για την κλοπή δεκάδων χιλιάδων καρτών Pokémon, αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
Πιο πρόσφατα, τον Ιανουάριο, στη Βρετανία αυτή τη φορά, κάρτες Pokémon, αξίας 100.000 δολαρίων (περίπου 87.000 ευρώ) είχαν κλαπεί από εξειδικευμένο κατάστημα.
Τον επόμενο μήνα, μια σπάνια κάρτα Pikachu, του διάσημου κίτρινου χαρακτήρα της σειράς, είχε πουληθεί σε δημοπρασία έναντι ενός ποσού ρεκόρ, στα 16,5 εκατομμύρια δολάρια (14,3 εκατομμύρια ευρώ).
H κλοπή έγινε στο Μπουργκουάν Ζαλιέ γύρω στις 4 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), σύμφωνα με την αστυνομία, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κατάστημα, παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο, εξήγησε η υπεύθυνη του καταστήματος Smogtrade, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.
Προτού τραπούν σε φυγή με αυτοκίνητο εξαιτίας του συναγερμού, οι διαρρήκτες κατάφεραν να αρπάξουν «πολλές εκατοντάδες» κάρτες, «σχεδόν όλες» του γιαπωνέζικου franchise Pokémon, συμπλήρωσε η έμπορος, υπολογίζοντας τη ζημία σε σχεδόν 80.000 ευρώ.
Οι κάρτες Pokémon, ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια μεταξύ των συλλεκτών ενώ ορισμένες από τις οποίες πωλούνται σε εξωφρενικά υψηλές τιμές, προέρχονται από μια ιαπωνική σειρά κινουμένων σχεδίων με θέμα τις περιπέτειες μικρών τεράτων και αποτελούν συχνά στόχο κλοπών τόσο στη Γαλλία όσο και στο εξωτερικό.
Τον Φεβρουάριο του 2024, στη Ρεν, τρεις άνδρες είχαν καταδικαστεί σε ποινές κάθειρξης για την κλοπή δεκάδων χιλιάδων καρτών Pokémon, αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
Πιο πρόσφατα, τον Ιανουάριο, στη Βρετανία αυτή τη φορά, κάρτες Pokémon, αξίας 100.000 δολαρίων (περίπου 87.000 ευρώ) είχαν κλαπεί από εξειδικευμένο κατάστημα.
Τον επόμενο μήνα, μια σπάνια κάρτα Pikachu, του διάσημου κίτρινου χαρακτήρα της σειράς, είχε πουληθεί σε δημοπρασία έναντι ενός ποσού ρεκόρ, στα 16,5 εκατομμύρια δολάρια (14,3 εκατομμύρια ευρώ).
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