Σπίτια καίγονται στην κεντρική Αγγλία, μάχη δίνουν οι πυροσβέστες με φωτιά σε χαμηλή βλάστηση
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Βρετανία

Σπίτια καίγονται στην κεντρική Αγγλία, μάχη δίνουν οι πυροσβέστες με φωτιά σε χαμηλή βλάστηση

Δύο άτομα αντιμετώπισαν προβλήματα, αναφέρουν οι τυπικές Αρχές

Σπίτια καίγονται στην κεντρική Αγγλία, μάχη δίνουν οι πυροσβέστες με φωτιά σε χαμηλή βλάστηση
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Τουλάχιστον έξι σπίτια κάηκαν στο Στούρμπριτζ στην κεντρική Αγγλία, την ώρα που πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε γήπεδο γκολφ, μεταδίδει το Sky News.

Δύο άνθρωποι επηρεάστηκαν από την εισπνοή καπνού και την υψηλή θερμότητα, αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

Σε πλάνα που έχουν καταγραφεί από το ελικόπτερο του τηλεοπτικού δικτύου, διακρίνονται τουλάχιστον τρία ακίνητα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς, σε απόσταση περίπου 205 χλμ από το Λονδίνο.

Περίπου 60 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις για την κατάσβεση της φωτιάς, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία των Γουέστ Μίντλαντς.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή για την έκταση των ζημιών.
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