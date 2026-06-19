Θερμικός θόλος φέρνει υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική Ευρώπη, ανάσα από τα μελτέμια στην Ελλάδα - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Πώς θα κυλήσουν το τέλος του Ιουνίου και ο Ιούλιος

Τα μελτέμια λειτουργούν ως φυσικό «φρένο», καθώς μεταφέρουν σχετικά δροσερότερο αέρα και εμποδίζουν την ακραία ζέστη να επεκταθεί προς την Ελλάδα με την ίδια ένταση. Η επίδρασή τους είναι μεγαλύτερη στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στην Εύβοια, στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Στα δυτικά και στα ηπειρωτικά, όπου τα μελτέμια δεν φτάνουν τόσο έντονα, η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη.Βέβαια, οι ενισχυμένοι βοριάδες έχουν και μια επικίνδυνη πλευρά. Σε συνδυασμό με τη ζέστη και την ξηρή βλάστηση, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.Τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία στην Ελλάδα θα παραμείνει κοντά στα φυσιολογικά ή λίγο υψηλότερα επίπεδα. Προς το τέλος του Ιουνίου, όμως, αναμένεται σταδιακή άνοδος, κυρίως στα δυτικά , στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα.Με τα σημερινά δεδομένα, δεν φαίνεται να μας επηρεάζει ένα ακραίο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα αντίστοιχο με εκείνο της δυτικής Ευρώπης. Η εξέλιξη, πάντως, θα εξαρτηθεί από το εάν ο ισχυρός αντικυκλώνας μετακινηθεί ανατολικότερα και από το πόσο θα διατηρηθούν τα μελτέμια.Για τον Ιούλιο, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αυξημένες πιθανότητες να είναι θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα, με τη μέση θερμοκρασία να κινείται περίπου έναν βαθμό υψηλότερα. Περισσότερο ευάλωτες περιοχές φαίνεται να είναι η δυτική και βόρεια Ελλάδα.Αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρος ο μήνας θα περάσει με συνεχόμενο καύσωνα. Δείχνει, όμως, ότι η ζέστη πιθανότατα θα είναι συχνότερη και ότι δεν αποκλείονται διαστήματα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.