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Θερμικός θόλος φέρνει υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική Ευρώπη, ανάσα από τα μελτέμια στην Ελλάδα - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια
Θερμικός θόλος φέρνει υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική Ευρώπη, ανάσα από τα μελτέμια στην Ελλάδα - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια
Τα μελτέμια λειτουργούν ως φυσικό «φρένο», καθώς μεταφέρουν σχετικά δροσερότερο αέρα και εμποδίζουν την ακραία ζέστη να επεκταθεί προς την Ελλάδα με την ίδια ένταση, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr
Ένα πολύ ισχυρό κύμα ζέστης θα επηρεάσει τις επόμενες ημέρες μεγάλο μέρος της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης. Σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Αυστρία και η Ισπανία καταγράφονται ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ στη συνέχεια ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς στη Γαλλία και να φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς ακόμη και στη Μεγάλη Βρετανία.
Πρόκειται για ιδιαίτερα ακραίες τιμές για αυτές τις περιοχές. Στο Παρίσι, για παράδειγμα, η φυσιολογική μέγιστη θερμοκρασία του Ιουνίου είναι περίπου 23-24 βαθμοί, ενώ τις επόμενες ημέρες μπορεί να φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς.
Με απλά λόγια, η ατμόσφαιρα λειτουργεί σαν ένα καπάκι που εγκλωβίζει τον πολύ θερμό αέρα πάνω από την ίδια περιοχή. Ο αέρας κατεβαίνει, συμπιέζεται και θερμαίνεται περισσότερο, ενώ οι νεφώσεις και οι άνεμοι περιορίζονται. Έτσι, η ζέστη ενισχύεται και διατηρείται για αρκετές ημέρες.
Η αυξημένη υγρασία κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη, καθώς το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να δροσιστεί εύκολα. Παράλληλα, οι πολύ θερμές νύχτες αυξάνουν τη θερμική καταπόνηση, κυρίως για τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
Η κλιματική αλλαγή δεν δημιουργεί από μόνη της τον θερμικό θόλο, αλλά ενισχύει τις συνέπειές του. Οι καύσωνες μπορούν πλέον να εμφανίζονται συχνότερα, να διαρκούν περισσότερο και να φτάνουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες.
Πρόκειται για ιδιαίτερα ακραίες τιμές για αυτές τις περιοχές. Στο Παρίσι, για παράδειγμα, η φυσιολογική μέγιστη θερμοκρασία του Ιουνίου είναι περίπου 23-24 βαθμοί, ενώ τις επόμενες ημέρες μπορεί να φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς.
Τι είναι ο θερμικός θόλοςΗ έντονη ζέστη συνδέεται με έναν ισχυρό αντικυκλώνα, ο οποίος δημιουργεί έναν «θερμικό θόλο».
Με απλά λόγια, η ατμόσφαιρα λειτουργεί σαν ένα καπάκι που εγκλωβίζει τον πολύ θερμό αέρα πάνω από την ίδια περιοχή. Ο αέρας κατεβαίνει, συμπιέζεται και θερμαίνεται περισσότερο, ενώ οι νεφώσεις και οι άνεμοι περιορίζονται. Έτσι, η ζέστη ενισχύεται και διατηρείται για αρκετές ημέρες.
Η αυξημένη υγρασία κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη, καθώς το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να δροσιστεί εύκολα. Παράλληλα, οι πολύ θερμές νύχτες αυξάνουν τη θερμική καταπόνηση, κυρίως για τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγήςΚάθε καύσωνας προκαλείται από συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Ωστόσο, σήμερα αυτά τα φαινόμενα εκδηλώνονται σε έναν πλανήτη που είναι ήδη θερμότερος.
Η κλιματική αλλαγή δεν δημιουργεί από μόνη της τον θερμικό θόλο, αλλά ενισχύει τις συνέπειές του. Οι καύσωνες μπορούν πλέον να εμφανίζονται συχνότερα, να διαρκούν περισσότερο και να φτάνουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες.
Γιατί δεν έρχεται η ακραία ζέστη στην ΕλλάδαΣτη χώρα μας η εικόνα είναι διαφορετική. Ο πυρήνας της πολύ θερμής αέριας μάζας παραμένει στη δυτική και την κεντρική Ευρώπη, ενώ στην περιοχή μας επικρατούν βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι.
Τα μελτέμια λειτουργούν ως φυσικό «φρένο», καθώς μεταφέρουν σχετικά δροσερότερο αέρα και εμποδίζουν την ακραία ζέστη να επεκταθεί προς την Ελλάδα με την ίδια ένταση. Η επίδρασή τους είναι μεγαλύτερη στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στην Εύβοια, στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Στα δυτικά και στα ηπειρωτικά, όπου τα μελτέμια δεν φτάνουν τόσο έντονα, η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη.
Βέβαια, οι ενισχυμένοι βοριάδες έχουν και μια επικίνδυνη πλευρά. Σε συνδυασμό με τη ζέστη και την ξηρή βλάστηση, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.
Με τα σημερινά δεδομένα, δεν φαίνεται να μας επηρεάζει ένα ακραίο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα αντίστοιχο με εκείνο της δυτικής Ευρώπης. Η εξέλιξη, πάντως, θα εξαρτηθεί από το εάν ο ισχυρός αντικυκλώνας μετακινηθεί ανατολικότερα και από το πόσο θα διατηρηθούν τα μελτέμια.
Για τον Ιούλιο, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αυξημένες πιθανότητες να είναι θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα, με τη μέση θερμοκρασία να κινείται περίπου έναν βαθμό υψηλότερα. Περισσότερο ευάλωτες περιοχές φαίνεται να είναι η δυτική και βόρεια Ελλάδα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρος ο μήνας θα περάσει με συνεχόμενο καύσωνα. Δείχνει, όμως, ότι η ζέστη πιθανότατα θα είναι συχνότερη και ότι δεν αποκλείονται διαστήματα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.
Βέβαια, οι ενισχυμένοι βοριάδες έχουν και μια επικίνδυνη πλευρά. Σε συνδυασμό με τη ζέστη και την ξηρή βλάστηση, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.
Πώς θα κυλήσουν το τέλος του Ιουνίου και ο ΙούλιοςΤις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία στην Ελλάδα θα παραμείνει κοντά στα φυσιολογικά ή λίγο υψηλότερα επίπεδα. Προς το τέλος του Ιουνίου, όμως, αναμένεται σταδιακή άνοδος, κυρίως στα δυτικά , στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα.
Με τα σημερινά δεδομένα, δεν φαίνεται να μας επηρεάζει ένα ακραίο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα αντίστοιχο με εκείνο της δυτικής Ευρώπης. Η εξέλιξη, πάντως, θα εξαρτηθεί από το εάν ο ισχυρός αντικυκλώνας μετακινηθεί ανατολικότερα και από το πόσο θα διατηρηθούν τα μελτέμια.
Για τον Ιούλιο, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αυξημένες πιθανότητες να είναι θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα, με τη μέση θερμοκρασία να κινείται περίπου έναν βαθμό υψηλότερα. Περισσότερο ευάλωτες περιοχές φαίνεται να είναι η δυτική και βόρεια Ελλάδα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρος ο μήνας θα περάσει με συνεχόμενο καύσωνα. Δείχνει, όμως, ότι η ζέστη πιθανότατα θα είναι συχνότερη και ότι δεν αποκλείονται διαστήματα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.
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