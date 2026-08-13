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Η Ουκρανία πρότεινε στη Ρωσία κατάπαυση πυρός εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα
Η Ουκρανία πρότεινε στη Ρωσία κατάπαυση πυρός εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα
Tο Κίεβο δεν έχει λάβει απάντηση από τη Μόσχα
Η Ουκρανία διαβίβασε στη Ρωσία, μέσω τρίτης χώρας, πρόταση για αμοιβαία διακοπή των επιθέσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή.
Μέχρι στιγμής, το Κίεβο δεν έχει λάβει απάντηση από τη Μόσχα, διευκρινίζεται.
Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δύο πλευρές έχουν προειδοποιήσει πως οι επιθέσεις εναντίον φορτίων σιτηρών και λιμενικών υποδομών στη Μαύρη Θάλασσα θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο φέτος στις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως.
Μέχρι στιγμής, το Κίεβο δεν έχει λάβει απάντηση από τη Μόσχα, διευκρινίζεται.
Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δύο πλευρές έχουν προειδοποιήσει πως οι επιθέσεις εναντίον φορτίων σιτηρών και λιμενικών υποδομών στη Μαύρη Θάλασσα θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο φέτος στις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως.
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