Politico: Ορυκτά καύσιμα, έλλειψη υποδομών και πολιτική αδράνεια ενισχύουν τους καύσωνες - ρεκόρ ως 45°C στην Ευρώπη

Επιστήμονες εξηγούν στο Politico γιατί η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται για άλλη μια χρονιά αντιμέτωπη με ακραίες θερμοκρασίες, που αποδεικνύονται άκρως επιζήμιες για τη δημόσια υγεία

Ευρώπη πλήττεται για ακόμη μια χρονιά από ένα ισχυρό



Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι τις επόμενες ημέρες οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν ακραία επίπεδα: στη Γαλλία έως και 43°C, στην Ισπανία έως 45°C, ενώ σε περιοχές της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 40°C, ακόμη και πριν την κορύφωση του καλοκαιριού.







Στο Βέλγιο, όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 37°C, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία κάνει λόγο για πιθανή «πιο θερμή εβδομάδα που έχει καταγραφεί ποτέ» στη χώρα.



25°C σε πολλές περιοχές, γεγονός που επιβαρύνει τον ανθρώπινο οργανισμό και αυξάνει τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες.



Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία τέσσερα χρόνια λόγω αιτιών που σχετίζονται με τη ζέστη.



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Η επίδραση των ορυκτών καυσίμων Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι, παρότι τα κύματα καύσωνα αποτελούν φυσικό φαινόμενο του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, η καύση ορυκτών καυσίμων για την τροφοδοσία εργοστασίων, αυτοκινήτων και κτιρίων, εκπέμποντας αέρια του θερμοκηπίου που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, έχει αυξήσει τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία κατά περίπου 1,4°C, μεταβάλλοντας τη βάση πάνω στην οποία εξελίσσεται ο καιρός.



Η κλιματική αλλαγή μπορεί να μην προκάλεσε τον «θερμικό θόλο» - ένα μετεωρολογικό φαινόμενο που παγιδεύει τον θερμό αέρα για μεγάλες χρονικές περιόδους - ο οποίος έχει εγκατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, δήλωσε στο Politico η Μιρέια Γκινέστα, ερευνητική συνεργάτιδα στον τομέα της ανάλυσης κλιματικών ζημιών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. «Ωστόσο, αυξάνει τη θερμοκρασία-βάση πάνω στην οποία λειτουργούν τα μετεωρολογικά συστήματα», πρόσθεσε. «Σε ένα πιο δροσερό κλίμα, αυτός ο καύσωνας θα ήταν λιγότερο έντονος» πρόσθεσε.



Η Δυτικήπλήττεται για ακόμη μια χρονιά από ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να σπάσουν ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο σε πολλές χώρες, ενώ οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τα φαινόμενα αυτά ολοένα και πιο συχνά, έντονα και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι τις επόμενες ημέρες οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν ακραία επίπεδα: στη Γαλλία έως και 43°C, στην Ισπανία έως 45°C, ενώ σε περιοχές της, τηςκαι τηςο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 40°C, ακόμη και πριν την κορύφωση του καλοκαιριού.Στο, όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τουςη εθνική μετεωρολογική υπηρεσία κάνει λόγο για πιθανή «πιο θερμή εβδομάδα που έχει καταγραφεί ποτέ» στη χώρα.Ακόμη και οι νυχτερινές θερμοκρασίες παραμένουν ασυνήθιστα υψηλές, χωρίς να πέφτουν κάτω από τουςσε πολλές περιοχές, γεγονός που επιβαρύνει τον ανθρώπινο οργανισμό και αυξάνει τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες.Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπουέχουν χάσει τη ζωή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία τέσσερα χρόνια λόγω αιτιών που σχετίζονται με τη ζέστη.Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι, παρότι τα κύματα καύσωνα αποτελούν φυσικό φαινόμενο του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, η καύση ορυκτών καυσίμων για την τροφοδοσία εργοστασίων, αυτοκινήτων και κτιρίων, εκπέμποντας αέρια του θερμοκηπίου που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, έχει αυξήσει τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία κατά περίπου, μεταβάλλοντας τη βάση πάνω στην οποία εξελίσσεται ο καιρός.Η κλιματική αλλαγή μπορεί να μην προκάλεσε τον «θερμικό θόλο» - ένα μετεωρολογικό φαινόμενο που παγιδεύει τον θερμό αέρα για μεγάλες χρονικές περιόδους - ο οποίος έχει εγκατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, δήλωσε στο, ερευνητική συνεργάτιδα στον τομέα της ανάλυσης κλιματικών ζημιών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. «Ωστόσο, αυξάνει τη θερμοκρασία-βάση πάνω στην οποία λειτουργούν τα μετεωρολογικά συστήματα», πρόσθεσε. «Σε ένα πιο δροσερό κλίμα, αυτός ο καύσωνας θα ήταν λιγότερο έντονος» πρόσθεσε.





Η Ευρώπη είναι επίσης η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων, μεταξύ των οποίων η σχετική εγγύτητά της στην Αρκτική και οι αλλαγές στα περιφερειακά καιρικά φαινόμενα. Και με κάθε κλάσμα του βαθμού που θερμαίνεται ο πλανήτης, η ζέστη θα επιδεινώνεται· οι επιστήμονες αναφέρουν ότι αν η υπερθέρμανση του πλανήτη φτάσει περίπου τους 3°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ο αριθμός των θανάτων λόγω καύσωνα στην Ευρώπη θα διπλασιαστεί ή θα τριπλασιαστεί σε σύγκριση με την αύξηση κατά 1,5°C.



Ανεπαρκείς υποδομές προκαλούν έλλειψη δροσιάς Πέρα από τις εξωτερικές θερμοκρασίες, σημαντικό ρόλο παίζει και το δομημένο περιβάλλον. Οι Ευρωπαίοι περνούν περίπου το 90% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι σχεδιασμένοι για ακραία ζέστη.



Σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ευρώπη, τα κτίρια έχουν κατασκευαστεί για να διατηρούν τη θερμότητα τον χειμώνα, και όχι για να προστατεύουν από τα ολοένα πιο συχνά κύματα καύσωνα.



Στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτιμάται ότι το 92% των κατοικιών θα υπερθερμαίνονται έως το 2050, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή.



Παράλληλα, η χρήση κλιματιστικών παραμένει περιορισμένη, καθώς μόλις περίπου το 20% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών διαθέτει σύστημα ψύξης. Ακόμη και όπου υπάρχει, το κόστος λειτουργίας συχνά το καθιστά απαγορευτικό για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.



Η έλλειψη ψύξης επηρεάζει επίσης σχολεία, μέσα μεταφοράς και δημόσιες υπηρεσίες. Στη Γαλλία, περισσότερα από 800 σχολεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω του καύσωνα, ενώ στο Βέλγιο ακυρώθηκαν δρομολόγια τρένων λόγω έλλειψης κλιματισμού.



Πολιτική αδράνεια και προειδοποιήσεις ειδικών Παρά την αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων θερμοκρασιών, οι πολιτικές προσαρμογής και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης παραμένουν περιορισμένες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.



Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών, οι τελευταίες πολιτικές τάσεις δείχνουν στροφή προς την ενίσχυση της βιομηχανίας και χαλάρωση ορισμένων περιβαλλοντικών μέτρων.



Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η προετοιμασία για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως οι καύσωνες, υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τις πολιτικές μείωσης εκπομπών.



Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος επισημαίνει πως η Ένωση δεν προστατεύει τους πολίτες της και χαρακτηρίζει τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης ως «κρίσιμο» για την τρέχουσα δεκαετία και «καταστροφικό» από τα μέσα του αιώνα και μετά.



Αντίστοιχα, βρετανικές εκθέσεις κάνουν λόγο για ανεπαρκή προετοιμασία της χώρας απέναντι στις αυξανόμενες θερμοκρασίες. Όπως επισημαίνουν επιστήμονες, η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πλέον μελλοντική απειλή αλλά άμεσο πρόβλημα δημόσιας υγείας, με κάθε νέο κύμα καύσωνα να αυξάνει τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.



«Αυτή τη στιγμή, τα παιδιά αγωνίζονται να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους σε καυτές αίθουσες διδασκαλίας, ενώ οι ηλικιωμένοι υπομένουν επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες στα σπίτια και τα κέντρα φροντίδας τους, χωρίς να έχουν σχεδόν καμία ανακούφιση», δήλωσε στο Politico η Φρίντερικε Ότο, καθηγήτρια κλιματολογίας στο Imperial College του Λονδίνου. «Αυτή η ζέστη δεν είναι απλώς μια ενόχληση, αλλά μια αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία. Κάθε κύμα καύσωνα θέτει ζωές σε κίνδυνο, και έχει περάσει προ πολλού ο καιρός να το αντιμετωπίσουμε με την επείγουσα προσοχή που απαιτεί» συμπλήρωσε.