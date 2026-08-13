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Το αεροδρόμιο της Ιντσεόν το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο, εκτόπισε το Χίθροου
Το αεροδρόμιο της Ιντσεόν το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο, εκτόπισε το Χίθροου
Η κρίση στη Μέση Ανατολή έφερε αναστάτωση στις αερομεταφορές
Το αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο δεν έχασε μόνο τα πρωτεία σε αριθμό των επιβατών στην Ευρώπη τον Ιούλιο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το αεροδρόμιο Ίντσεον στη Σεούλ της Νότιας Κορέας κατέλαβε για πρώτη φορά την πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς τη διεθνή επιβατική κίνηση.
Το Ίντσεον, η κύρια πύλη εισόδου στη Νότια Κορέα, εξυπηρέτησε 38,4 εκατομμύρια διεθνείς επιβάτες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων.
Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 37,79 εκατομμύρια επιβάτες, αναφέρει το BBC. Ακολουθεί το αεροδρόμιο Τσάνγκι της Σιγκαπούρης με 34,53 εκατομμύρια.
Το αεροδρόμιο του Ίντσεον απέδωσε την άνοδό του εν μέρει στην εκτροπή επιβατών από αεροπορικούς κόμβους της Μέσης Ανατολής, λόγω της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Αυτό αύξησε τον αριθμό των επιβατών κατά περίπου 18%.
Εν τω μεταξύ η επέκταση των υποδομών επέτρεψε στο αεροδρόμιο να διαχειριστεί μεγαλύτερο όγκο επιβατικής κίνησης.
Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση το 2024 και το 2025 με βάση τα στατιστικά στοιχεία ολόκληρου του έτους, αναμένεται να βγει από την πρώτη πεντάδα αυτή τη φορά.
Το Χίθροου κατέλαβε την πέμπτη θέση το 2024 και την έβδομη το 2025, ενώ το Ίντσεον είχε καταλάβει τη 12η και τη 13η θέση, αντίστοιχα.
Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το αεροδρόμιο Ίντσεον στη Σεούλ της Νότιας Κορέας κατέλαβε για πρώτη φορά την πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς τη διεθνή επιβατική κίνηση.
Το Ίντσεον, η κύρια πύλη εισόδου στη Νότια Κορέα, εξυπηρέτησε 38,4 εκατομμύρια διεθνείς επιβάτες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων.
Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 37,79 εκατομμύρια επιβάτες, αναφέρει το BBC. Ακολουθεί το αεροδρόμιο Τσάνγκι της Σιγκαπούρης με 34,53 εκατομμύρια.
Το αεροδρόμιο του Ίντσεον απέδωσε την άνοδό του εν μέρει στην εκτροπή επιβατών από αεροπορικούς κόμβους της Μέσης Ανατολής, λόγω της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Αυτό αύξησε τον αριθμό των επιβατών κατά περίπου 18%.
Εν τω μεταξύ η επέκταση των υποδομών επέτρεψε στο αεροδρόμιο να διαχειριστεί μεγαλύτερο όγκο επιβατικής κίνησης.
Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση το 2024 και το 2025 με βάση τα στατιστικά στοιχεία ολόκληρου του έτους, αναμένεται να βγει από την πρώτη πεντάδα αυτή τη φορά.
Το Χίθροου κατέλαβε την πέμπτη θέση το 2024 και την έβδομη το 2025, ενώ το Ίντσεον είχε καταλάβει τη 12η και τη 13η θέση, αντίστοιχα.
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