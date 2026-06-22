Ο καύσωνας μετέτρεψε τον Σηκουάνα σε… πλαζ: Τρεις νεκροί στη Γαλλία, θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών σαρώνουν την Ευρώπη

Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη εξέδιδαν προειδοποιήσεις για επικίνδυνες συνθήκες





Την ίδια ώρα, στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη εξέδιδαν προειδοποιήσεις για επικίνδυνες συνθήκες.





Σχεδόν 2.700 σχολεία στη Γαλλία επρόκειτο να παραμείνουν κλειστά ή να λειτουργήσουν με τροποποιημένο πρόγραμμα λόγω του καύσωνα. Στο Μπορντό, οι θερμοκρασίες αναμενόταν να ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Meteo France εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για 49 διοικητικές περιφέρειες της χώρας.





Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, προειδοποίησε ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε αρκετές ακόμη ημέρες ακραίας ζέστης.



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«Οδεύουμε προς τουλάχιστον αρκετές ημέρες πολύ, πολύ ζεστού καιρού. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν να πέφτουν οι θερμοκρασίες», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό TF1.



Η ακραία ζέστη που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης έχει αρχίσει να αφήνει πίσω της θύματα, ενώ σε αρκετές πόλεις οι πολίτες αναζητούν κάθε πιθανό τρόπο για να δροσιστούν. Στο Παρίσι , η εικόνα στο κανάλι Σεν Μαρτέν του Σηκουάνα θύμιζε περισσότερο καλοκαιρινή παραλία παρά αστικό τοπίο, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στις όχθες του, βουτώντας στα νερά ή κρατώντας απλώς τα πόδια τους μέσα στο νερό για να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα.Την ίδια ώρα, στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη εξέδιδαν προειδοποιήσεις για επικίνδυνες συνθήκες.Σχεδόν 2.700 σχολεία στη Γαλλία επρόκειτο να παραμείνουν κλειστά ή να λειτουργήσουν με τροποποιημένο πρόγραμμα λόγω του καύσωνα. Στο Μπορντό, οι θερμοκρασίες αναμενόταν να ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Meteo France εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για 49 διοικητικές περιφέρειες της χώρας.Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, προειδοποίησε ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε αρκετές ακόμη ημέρες ακραίας ζέστης.«Οδεύουμε προς τουλάχιστον αρκετές ημέρες πολύ, πολύ ζεστού καιρού. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν να πέφτουν οι θερμοκρασίες», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό TF1.





Κόκκινος συναγερμός και στην Ισπανία Η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη και στην Ισπανία, όπου η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για τη Χώρα των Βάσκων.



Στο Σαν Σεμπαστιάν, ο υδράργυρος αναμενόταν να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν διπλάσια θερμοκρασία από τον ιστορικό μέσο όρο για την εποχή, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.



Ο εκπρόσωπος της Aemet, Ρουμπέν ντελ Κάμπο, επισήμανε ότι πολλές περιοχές καταγράφουν θερμοκρασίες 5 έως 10 βαθμούς υψηλότερες από το φυσιολογικό, ενώ σε ορισμένες βόρειες περιοχές η απόκλιση ξεπερνά ακόμη και τους 10 βαθμούς.



Ιδιαίτερα δύσκολες είναι και οι νύχτες, καθώς σε αρκετές περιοχές της Ισπανίας η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επαρχία Αλμέρια, στη νοτιοδυτική χώρα.



Σύμφωνα με τα στοιχεία του Reuters Climate Monitor, η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή η ήπειρος με τη μεγαλύτερη απόκλιση θερμοκρασιών από τα φυσιολογικά επίπεδα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ανέρχεται στους 24 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 4,1 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1961-1990. Για σύγκριση, η Ασία βρίσκεται περίπου 2 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα και η Βόρεια Αμερική κατά 1,3 βαθμό.



Ζώα εγκαταλείπουν τις φωλιές τους για να σωθούν Οι επιπτώσεις του καύσωνα δεν περιορίζονται μόνο στους ανθρώπους. Καταφύγια άγριας ζωής στη βόρεια Ευρώπη αναφέρουν αυξημένο αριθμό περιστατικών με ζώα που υποφέρουν από τη ζέστη.



Ο βιολόγος Ρομέν ντε Γέγκερ, ιδρυτής του καταφυγίου άγριων ζώων CREAVES στο Τεμπλού του Βελγίου, δήλωσε ότι τα πουλιά που φωλιάζουν κάτω από στέγες και γείσα κτιρίων πλήττονται ιδιαίτερα από τις ακραίες θερμοκρασίες.



Όπως εξήγησε, πετροχελίδονα, χελιδόνια, σπουργίτια και ψαρόνια αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τις φωλιές τους προκειμένου να επιβιώσουν.



«Η θερμοκρασία στις στέγες μπορεί μερικές φορές να φθάσει τους 50, ακόμα και τους 60 βαθμούς Κελσίου. Έτσι προτιμούν να πηδήξουν αντί να πεθάνουν και κυριολεκτικά να ψηθούν στις φωλιές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Το καταφύγιο έχει δεχθεί τις τελευταίες τρεις ημέρες περίπου 150 ζώα, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που ασκεί το κύμα καύσωνα όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στην άγρια πανίδα της Ευρώπης.