«Ψήνεται» για 4η μέρα η Γαλλία: 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα εν μέσω του ιστορικού καύσωνα

Εχθές, Τρίτη, ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα από το 1947 που άρχισαν να γίνονται μετρήσεις