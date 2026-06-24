«Ψήνεται» για 4η μέρα η Γαλλία: 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα εν μέσω του ιστορικού καύσωνα
«Ψήνεται» για 4η μέρα η Γαλλία: 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα εν μέσω του ιστορικού καύσωνα
Εχθές, Τρίτη, ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα από το 1947 που άρχισαν να γίνονται μετρήσεις
Περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν είχαν σήμερα το πρωί ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, λόγω συμβάντος σε μετασχηματιστή το οποίο συνδέεται με τη ζέστη, ανακοίνωσαν οι αρχές του νομού Φινιστέρ.
«Η αιτία του περιστατικού είναι τυχαία και συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται την τρέχουσα περίοδο. Το περιστατικό αυτό δεν έχει προκαλέσει κανέναν τραυματισμό», διευκρίνισαν οι αρχές σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.
Το Φινιστέρ βρίσκεται μεταξύ των 58 γαλλικών διοικητικών περιφερειών που τέθηκαν χθες, Τετάρτη, σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο επαγρύπνησης.
Πρόκειται για την πρώτη διακοπή ρεύματος αυτής της έκτασης που αναφέρεται από την αρχή του καύσωνα.
Όταν προκλήθηκε η βλάβη κοντά στο Καμπέρ χθες, Τρίτη, που ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1947 που άρχισαν να γίνονται μετρήσεις, έως 106.000 πελάτες δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο από εκείνη την ώρα, οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης συνεχίζονται, σύμφωνα με τις αρχές.
Οι ομάδες διαχείρισης του δικτύου RTE και του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος Enedis έχουν κινητοποιηθεί όλη τη νύχτα και εργάζονται για «μια σταδιακή και το ταχύτερο δυνατό αποκατάσταση», διευκρίνισαν επίσης οι αρχές του νομού, οι οποίες έχουν δημιουργήσει νομαρχιακό πυρήνα για τη διαχείριση κρίσης.
Η επανασύνδεση όλων των νοικοκυριών που αφορά το συμβάν αυτό δεν αναμένεται να καταστεί δυνατή συντομότερα από το τέλος της ημέρας, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν ότι η ηλεκτροδότηση των οίκων ευγηρίας θα γίνεται με γεννήτριες.
Η Γαλλία βρίσκεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας, δηλαδή ο μέσος όρος θερμοκρασίας από διάφορους σταθμούς αναφοράς, έφτασε τους 29,8 βαθμούς Κελσίου χθες, Τρίτη, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ της 25ης Ιουλίου του 2019 και της 5ης Αυγούστου του 2003 (29,4 βαθμοί Κελσίου).
«Η αιτία του περιστατικού είναι τυχαία και συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται την τρέχουσα περίοδο. Το περιστατικό αυτό δεν έχει προκαλέσει κανέναν τραυματισμό», διευκρίνισαν οι αρχές σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.
Το Φινιστέρ βρίσκεται μεταξύ των 58 γαλλικών διοικητικών περιφερειών που τέθηκαν χθες, Τετάρτη, σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο επαγρύπνησης.
🥵 44°C and rising: France braces for temperatures never seen before— NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026
The country is baking under a historic heatwave, with temperatures in Paris climbing to 44°C. Schools are closing, air quality is deteriorating, and authorities are warning residents to avoid alcohol and stay… pic.twitter.com/gLnY5NwiTQ
Πρόκειται για την πρώτη διακοπή ρεύματος αυτής της έκτασης που αναφέρεται από την αρχή του καύσωνα.
Όταν προκλήθηκε η βλάβη κοντά στο Καμπέρ χθες, Τρίτη, που ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1947 που άρχισαν να γίνονται μετρήσεις, έως 106.000 πελάτες δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο από εκείνη την ώρα, οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης συνεχίζονται, σύμφωνα με τις αρχές.
Οι ομάδες διαχείρισης του δικτύου RTE και του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος Enedis έχουν κινητοποιηθεί όλη τη νύχτα και εργάζονται για «μια σταδιακή και το ταχύτερο δυνατό αποκατάσταση», διευκρίνισαν επίσης οι αρχές του νομού, οι οποίες έχουν δημιουργήσει νομαρχιακό πυρήνα για τη διαχείριση κρίσης.
At least 40 people have drowned in France while swimming in unsupervised areas to seek relief from a heatwave gripping the country and other parts of Europe.— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 23, 2026
Forecasters warn that the extreme heat is likely to persist through the week.
Al Jazeera’s Natacha Butler reports. pic.twitter.com/wqJGHrdoTc
Η επανασύνδεση όλων των νοικοκυριών που αφορά το συμβάν αυτό δεν αναμένεται να καταστεί δυνατή συντομότερα από το τέλος της ημέρας, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν ότι η ηλεκτροδότηση των οίκων ευγηρίας θα γίνεται με γεννήτριες.
Η Γαλλία βρίσκεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας, δηλαδή ο μέσος όρος θερμοκρασίας από διάφορους σταθμούς αναφοράς, έφτασε τους 29,8 βαθμούς Κελσίου χθες, Τρίτη, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ της 25ης Ιουλίου του 2019 και της 5ης Αυγούστου του 2003 (29,4 βαθμοί Κελσίου).
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