Πέθανε άνδρας 102 ετών με άνοια μετά από σπρώξιμο σε παμπ στη Βρετανία, είχε ζητήσει να χαμηλώσουν τη μουσική

Ο Φίλιπ Όρμεροντ είχε τραυματιστεί σοβαρά το βράδυ της 1ης Αυγούστου, όταν τον έσπρωξαν από τη σκηνή και χτύπησε στο έδαφος - Συνελήφθη ένας 56χρονος





Ο Φίλιπ Όρμεροντ, προπάππους και τακτικός θαμώνας της παμπ The Crow's Nest στο Κούμπραν της







Ζήτησε να χαμηλώσει η μουσική και τον έσπρωξαν Σύμφωνα με μαρτυρίες θαμώνων, ο 102χρονος, ο οποίος έπασχε από άνοια και κάποιες φορές εμφανιζόταν αποπροσανατολισμένος, ανέβηκε στη σκηνή την ώρα που το συγκρότημα SuperHans έπαιζε διασκευές rock, punk και indie τραγουδιών.



Ο ηλικιωμένος φέρεται να ζήτησε από τους μουσικούς να χαμηλώσουν την ένταση. Λίγο αργότερα, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες που εξετάζουν οι Αρχές, κάποιος τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει προς τα πίσω.







Ένας μάρτυρας υποστήριξε ότι ο Όρμεροντ έπεσε από τα τρία σκαλοπάτια που οδηγούσαν στη σκηνή και υπέστη κάταγμα στο ισχίο.



Άλλος θαμώνας έδωσε ακόμη πιο δραματική περιγραφή, λέγοντας ότι το σπρώξιμο ήταν τόσο δυνατό ώστε ο ηλικιωμένος δεν κύλησε απλώς από τα σκαλιά, αλλά πέρασε πάνω από αυτά και προσγειώθηκε στο δάπεδο.

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Συνελήφθη 56χρονος Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 56χρονος άνδρας από το Λανέλι, ως ύποπτος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.



Ο άνδρας αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος ενώ παραμένει υπό έρευνα, με τις αστυνομικές Αρχές να συνεχίζουν να συγκεντρώνουν μαρτυρίες και στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.



Μετά τον θάνατο του 102χρονου, η έρευνα αποκτά πλέον διαφορετική βαρύτητα, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τα δεδομένα υπό το φως της κατάληξης του ηλικιωμένου.



Η επικεφαλής της έρευνας, DCI Σέλι Κόμλεϊ, κάλεσε το κοινό να αποφεύγει ανακριβείς πληροφορίες και εικασίες, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ένας 102χρονος άνδρας με άνοια πέθανε στη Βρετανία , σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου φέρεται να σπρώχτηκε από τη σκηνή μιας παμπ , όταν ανέβηκε για να ζητήσει από το συγκρότημα που έπαιζε εκείνη την ώρα να χαμηλώσει τη μουσική.Ο Φίλιπ Όρμεροντ, προπάππους και τακτικός θαμώνας της παμπ The Crow's Nest στο Κούμπραν της Νότιας Ουαλίας , είχε τραυματιστεί σοβαρά το βράδυ της 1ης Αυγούστου, όταν έπεσε από τη σκηνή και χτύπησε στο έδαφος.Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Grange, στο Λάνφρεχα, όπου παρέμεινε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για σχεδόν δύο εβδομάδες. Η αστυνομία του Γκουέντ ανακοίνωσε ότι ο ηλικιωμένος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.Σύμφωνα με μαρτυρίες θαμώνων, ο 102χρονος, ο οποίος έπασχε από άνοια και κάποιες φορές εμφανιζόταν αποπροσανατολισμένος, ανέβηκε στη σκηνή την ώρα που το συγκρότημα SuperHans έπαιζε διασκευές rock, punk και indie τραγουδιών.Ο ηλικιωμένος φέρεται να ζήτησε από τους μουσικούς να χαμηλώσουν την ένταση. Λίγο αργότερα, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες που εξετάζουν οι Αρχές, κάποιος τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει προς τα πίσω.Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:25.Ένας μάρτυρας υποστήριξε ότι ο Όρμεροντ έπεσε από τα τρία σκαλοπάτια που οδηγούσαν στη σκηνή και υπέστη κάταγμα στο ισχίο.Άλλος θαμώνας έδωσε ακόμη πιο δραματική περιγραφή, λέγοντας ότι το σπρώξιμο ήταν τόσο δυνατό ώστε ο ηλικιωμένος δεν κύλησε απλώς από τα σκαλιά, αλλά πέρασε πάνω από αυτά και προσγειώθηκε στο δάπεδο.Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 56χρονος άνδρας από το Λανέλι, ως ύποπτος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.Ο άνδρας αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος ενώ παραμένει υπό έρευνα, με τις αστυνομικές Αρχές να συνεχίζουν να συγκεντρώνουν μαρτυρίες και στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.Μετά τον θάνατο του 102χρονου, η έρευνα αποκτά πλέον διαφορετική βαρύτητα, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τα δεδομένα υπό το φως της κατάληξης του ηλικιωμένου.Η επικεφαλής της έρευνας, DCI Σέλι Κόμλεϊ, κάλεσε το κοινό να αποφεύγει ανακριβείς πληροφορίες και εικασίες, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ενεργή ποινική έρευνα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται μια οικογένεια που θρηνεί την απώλεια ενός δικού της ανθρώπου.



«Ελπίζουμε να υπάρξει δικαιοσύνη» Ο γιος του 102χρονου, Ρόμπερτ Όρμεροντ, δήλωσε μετά τον θάνατο του πατέρα του ότι η οικογένεια ελπίζει να υπάρξει «κάποια δικαιοσύνη».



«Αυτό που συνέβη δεν είναι ευχάριστο», ανέφερε, εξηγώντας ότι η παμπ είχε αλλάξει σημαντικά με το πέρασμα των χρόνων και είχε εξελιχθεί περισσότερο σε στέκι νεότερων ανθρώπων.



Ο ίδιος και ο αδελφός του επισκέπτονταν συχνά τον πατέρα τους και τον βοηθούσαν στο σπίτι.



Όπως είπε, η όραση του ηλικιωμένου είχε επιδεινωθεί, ενώ δύο ή τρία χρόνια νωρίτερα είχε διαγνωστεί με άνοια.



Παρά την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του, ο 102χρονος εξακολουθούσε να ζει ανεξάρτητα και περπατούσε μέχρι την παμπ δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα για να πιει την μπίρα του.



«Υποθέτω ότι είχε γίνει ένας από τους χαρακτηριστικούς θαμώνες της παμπ», είπε ο γιος του.



Είχε γιορτάσει εκεί τα 100ά γενέθλιά του Ο Φίλιπ Όρμεροντ είχε γεννηθεί περισσότερο από έναν αιώνα πριν, κατά τη βασιλεία του Γεωργίου Ε', και σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής είχε γιορτάσει τα 100ά γενέθλιά του στην ίδια παμπ όπου σημειώθηκε το περιστατικό.



Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εργαζόταν ως κατασκευαστής εργαλείων και αργότερα εντάχθηκε στο Εμπορικό Ναυτικό. Στη συνέχεια εργάστηκε ως σχεδιαστής μέχρι τη συνταξιοδότησή του.



Ζούσε στο ίδιο σπίτι από το 1960 και ήταν ιδιαίτερα γνωστός στη γειτονιά και στους θαμώνες του The Crow's Nest.



Το συγκρότημα SuperHans, που εμφανίζεται συχνά σε παμπ και μουσικές σκηνές της Νότιας Ουαλίας, κατέβασε μετά το περιστατικό τις σελίδες του στο Facebook και το Instagram.



Η ίδια η παμπ δημοσίευσε την έκκληση της αστυνομίας προς τους μάρτυρες, ζητώντας από οποιονδήποτε βρισκόταν στον χώρο το βράδυ της 1ης Αυγούστου και είδε τι συνέβη να επικοινωνήσει με τις Αρχές.



Η έρευνα συνεχίζεται, με την οικογένεια του 102χρονου να περιμένει πλέον απαντήσεις για το πώς μια συνηθισμένη επίσκεψή του στην παμπ όπου περνούσε χρόνια κατέληξε στον θάνατό του.