WSJ: Το Πεντάγωνο αποσύρει το αεροπλανοφόρο Λίνκολν από τη Μέση Ανατολή, στέλνει το Τζορτζ Ουάσιγκτον
WSJ: Το Πεντάγωνο αποσύρει το αεροπλανοφόρο Λίνκολν από τη Μέση Ανατολή, στέλνει το Τζορτζ Ουάσιγκτον
Σε δηλώσεις του ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, τόνισε ότι δημοσιεύματα σχετικά με τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στο Λίνκολν παρουσιάσαν μια διαστρεβλωμένη εικόνα της κατάστασης
Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Ουάσιγκτον για να αντικαταστήσει το Αβραάμ Λίνκολν, εν μέσω των δημοσιευμάτων για δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζει το πλήρωμά του.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα το Λίνκολν κλήθηκε να μεταβεί στη Μέση Ανατολή τον Ιανουάριο - ενώ βρισκόταν ήδη σε αποστολή από τον Νοέμβριο - προτού ξεκινήσουν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
Σημειώνεται ότι το Λίνκολν και τα αεροσκάφη του διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην επιχείρηση «Επική Οργή» και στον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απέρριψε τις καταγγελίες για ελλείψεις βασικών προμηθειών, προβλήματα στην ποιότητα του νερού και αυξανόμενη πίεση στο πλήρωμα, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζεται για τις συνθήκες πάνω στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο είναι «εντελώς διαστρεβλωμένη».
Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά την απαίτηση του Αμερικανού γερουσιαστή Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ να δοθούν απαντήσεις από το Πεντάγωνο και το Πολεμικό Ναυτικό για όσα φέρεται να αντιμετωπίζουν οι ναύτες κατά την παρατεταμένη ανάπτυξη του πλοίου.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Παναμά, ο Χέγκσεθ διαβεβαίωσε ότι το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ανεφοδιασμό και την υποστήριξη των πληρωμάτων του στόλου.
«Φροντίζουμε κάθε πλοίο, κάθε πλήρωμα, κάθε κυβερνήτης να έχει όλα όσα μπορούμε να του παρέχουμε, κάθε στιγμή», δήλωσε.
Παραδέχθηκε ότι ορισμένες αποστολές διαρκούν περισσότερο από άλλες και αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες υπηρετούν οι ναύτες.
«Τρέφω τεράστιο σεβασμό και ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ναύτες. Αυτό που κάνουν στην ανοιχτή θάλασσα, κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με λιγότερες προσεγγίσεις σε λιμάνια, είναι απίστευτο», πρόσθεσε.
Το θέμα είχε αναδείξει ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από τον Χέγκσεθ όσο και από τον ασκούντα χρέη υπουργού Ναυτικού, Χουνγκ Κάο.
Σε επιστολή του προς τους δύο αξιωματούχους, ο Μπλούμενταλ επικαλέστηκε «εκτεταμένες αναφορές» για σειρά προβλημάτων στο USS Abraham Lincoln, το οποίο έχει παραμείνει στη θάλασσα για περισσότερες από 250 ημέρες.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον γερουσιαστή, ελλείψεις βασικών προμηθειών, μόλυνση του νερού, προβλήματα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και επιδείνωση της ψυχικής υγείας μελών του πληρώματος.
Παράλληλα, έκανε λόγο για ζητήματα ασφαλείας στο κατάστρωμα αλλά και σοβαρές δυσλειτουργίες στη διακίνηση της αλληλογραφίας.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, πολλά δέματα που είχαν σταλεί προς τους ναύτες του αεροπλανοφόρου χάθηκαν κατά τη μεταφορά ή παρέμειναν για μήνες σε εκκρεμότητα χωρίς να φτάσουν στους παραλήπτες τους.
Η διάρκεια της ανάπτυξης του USS Abraham Lincoln αποτελεί βασικό σημείο της συζήτησης, καθώς το αεροπλανοφόρο έχει πλέον περάσει περισσότερες από 250 ημέρες στη θάλασσα, με περιορισμένες επισκέψεις σε λιμάνια.
Η παρατεταμένη παρουσία του στη Μέση Ανατολή εντάσσεται στις αυξημένες στρατιωτικές απαιτήσεις για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, ωστόσο οι αναφορές για προβλήματα στο εσωτερικό του πλοίου προκαλούν ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις μιας τόσο μακράς αποστολής στο πλήρωμα.
Ο Χέγκσεθ επιμένει ότι οι καταγγελίες δεν αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση στο αεροπλανοφόρο, χωρίς πάντως να αμφισβητεί τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες υπό τις οποίες υπηρετούν οι ναύτες.
Το ζήτημα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό, καθώς ο Μπλούμενταλ ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις από το Πεντάγωνο και το Πολεμικό Ναυτικό για τις καταγγελίες και για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να διασφαλίζονται η ασφάλεια και οι συνθήκες διαβίωσης του πληρώματος.
Παράλληλα, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών για όσο διάστημα χρειαστεί.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα το Λίνκολν κλήθηκε να μεταβεί στη Μέση Ανατολή τον Ιανουάριο - ενώ βρισκόταν ήδη σε αποστολή από τον Νοέμβριο - προτού ξεκινήσουν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
Σημειώνεται ότι το Λίνκολν και τα αεροσκάφη του διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην επιχείρηση «Επική Οργή» και στον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απέρριψε τις καταγγελίες για ελλείψεις βασικών προμηθειών, προβλήματα στην ποιότητα του νερού και αυξανόμενη πίεση στο πλήρωμα, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζεται για τις συνθήκες πάνω στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο είναι «εντελώς διαστρεβλωμένη».
Χέγκσεθ: Εντελώς διαστρεβλωμένη η εικόνα για το Λίνκολν
Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά την απαίτηση του Αμερικανού γερουσιαστή Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ να δοθούν απαντήσεις από το Πεντάγωνο και το Πολεμικό Ναυτικό για όσα φέρεται να αντιμετωπίζουν οι ναύτες κατά την παρατεταμένη ανάπτυξη του πλοίου.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Παναμά, ο Χέγκσεθ διαβεβαίωσε ότι το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ανεφοδιασμό και την υποστήριξη των πληρωμάτων του στόλου.
«Κάθε πλοίο έχει ό,τι μπορούμε να του παρέχουμε»
«Φροντίζουμε κάθε πλοίο, κάθε πλήρωμα, κάθε κυβερνήτης να έχει όλα όσα μπορούμε να του παρέχουμε, κάθε στιγμή», δήλωσε.
Παραδέχθηκε ότι ορισμένες αποστολές διαρκούν περισσότερο από άλλες και αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες υπηρετούν οι ναύτες.
«Τρέφω τεράστιο σεβασμό και ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ναύτες. Αυτό που κάνουν στην ανοιχτή θάλασσα, κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με λιγότερες προσεγγίσεις σε λιμάνια, είναι απίστευτο», πρόσθεσε.
Το θέμα είχε αναδείξει ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από τον Χέγκσεθ όσο και από τον ασκούντα χρέη υπουργού Ναυτικού, Χουνγκ Κάο.
Οι καταγγελίες για νερό, ελλείψεις και ψυχική υγεία
Σε επιστολή του προς τους δύο αξιωματούχους, ο Μπλούμενταλ επικαλέστηκε «εκτεταμένες αναφορές» για σειρά προβλημάτων στο USS Abraham Lincoln, το οποίο έχει παραμείνει στη θάλασσα για περισσότερες από 250 ημέρες.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον γερουσιαστή, ελλείψεις βασικών προμηθειών, μόλυνση του νερού, προβλήματα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και επιδείνωση της ψυχικής υγείας μελών του πληρώματος.
Παράλληλα, έκανε λόγο για ζητήματα ασφαλείας στο κατάστρωμα αλλά και σοβαρές δυσλειτουργίες στη διακίνηση της αλληλογραφίας.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, πολλά δέματα που είχαν σταλεί προς τους ναύτες του αεροπλανοφόρου χάθηκαν κατά τη μεταφορά ή παρέμειναν για μήνες σε εκκρεμότητα χωρίς να φτάσουν στους παραλήπτες τους.
Η διάρκεια της ανάπτυξης του USS Abraham Lincoln αποτελεί βασικό σημείο της συζήτησης, καθώς το αεροπλανοφόρο έχει πλέον περάσει περισσότερες από 250 ημέρες στη θάλασσα, με περιορισμένες επισκέψεις σε λιμάνια.
Πάνω από 250 ημέρες εν πλω
Η παρατεταμένη παρουσία του στη Μέση Ανατολή εντάσσεται στις αυξημένες στρατιωτικές απαιτήσεις για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, ωστόσο οι αναφορές για προβλήματα στο εσωτερικό του πλοίου προκαλούν ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις μιας τόσο μακράς αποστολής στο πλήρωμα.
Ο Χέγκσεθ επιμένει ότι οι καταγγελίες δεν αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση στο αεροπλανοφόρο, χωρίς πάντως να αμφισβητεί τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες υπό τις οποίες υπηρετούν οι ναύτες.
Το ζήτημα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό, καθώς ο Μπλούμενταλ ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις από το Πεντάγωνο και το Πολεμικό Ναυτικό για τις καταγγελίες και για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να διασφαλίζονται η ασφάλεια και οι συνθήκες διαβίωσης του πληρώματος.
Παράλληλα, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών για όσο διάστημα χρειαστεί.
«Θα συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν για όσο χρειαστεί»
«Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μπορεί να διατηρήσει έναν τέτοιο αποκλεισμό επ’ αόριστον, επειδή θα εναλλάσσουμε πλοία, όπως κάνουμε ήδη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε», είπε ο Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στον Παναμά.
OAN Chief National Security Correspondent @AlexIngersoll asks Secretary of War Pete Hegseth how far the U.S. blockade targeting cartels extends beyond the Western Hemisphere.— One America News (@OANN) August 13, 2026
Hegseth says the U.S. is focused first on maritime routes affecting Americans but warned that… pic.twitter.com/PTduCKumno
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