O Τραμπ απειλεί τα κράτη-μέλη του NATO με άρνηση βοήθειας: «Μπορεί να πούμε κι εμείς όχι»
O Τραμπ απειλεί τα κράτη-μέλη του NATO με άρνηση βοήθειας: «Μπορεί να πούμε κι εμείς όχι»
Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τη στάση του με την έλλειψη στήριξης στην επιχείρηση κατά του Ιράν και έστειλε νέο μήνυμα στην Τεχεράνη - Ικανοποίηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά συμμάχων στο NATO, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από κράτη-μέλη της Συμμαχίας. Παράλληλα, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα προχωρήσει στις ενέργειες που θεωρεί αναγκαίες εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον.
Μιλώντας χθες, Δευτέρα, σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ορισμένοι σύμμαχοι δεν στήριξαν τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε εναντίον του Ιράν και άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υιοθετήσουν αντίστοιχη στάση στο μέλλον.
«Δαπανήσαμε όλα αυτά τα χρήματα. Και μετά, όταν ίσως θέλαμε βοήθεια για κάτι μικρό (...) είπαν “όχι, θα προτιμούσαμε να μη βοηθήσουμε”», δήλωσε ο Τραμπ.
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Ήταν ηλίθιο το ότι το είπαν αυτό, διότι θα μπορούσαμε επίσης να το πούμε αυτό, και μπορεί να το πούμε».
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλία και στην σχέση τις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Η Ιταλία φέρθηκε πολύ άσχημα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Σε γενικότερη, δε, αναφορά στους συμμάχους της χώρας του, υπογράμμισε: «εκείνοι δεν μας στήριξαν, ενώ εμείς γι΄αυτούς ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια». «Η Γερμανία και ο Στάρμερ, επίσης, φέρθηκαν πολύ άσχημα», συμπλήρωσε ο πλανητάρχης.
Οι δηλώσεις του έρχονται ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής των 32 κρατών-μελών του NATO, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει στην Τουρκία τον Ιούλιο.
«Εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία ή εάν οι Ιρανοί δεν συμπεριφέρονται σωστά, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν αναμένει προβλήματα όσο το Ιράν επιδεικνύει σεβασμό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μιλώντας χθες, Δευτέρα, σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ορισμένοι σύμμαχοι δεν στήριξαν τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε εναντίον του Ιράν και άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υιοθετήσουν αντίστοιχη στάση στο μέλλον.
«Δαπανήσαμε όλα αυτά τα χρήματα. Και μετά, όταν ίσως θέλαμε βοήθεια για κάτι μικρό (...) είπαν “όχι, θα προτιμούσαμε να μη βοηθήσουμε”», δήλωσε ο Τραμπ.
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Ήταν ηλίθιο το ότι το είπαν αυτό, διότι θα μπορούσαμε επίσης να το πούμε αυτό, και μπορεί να το πούμε».
President Trump on NATO:— World Source News (@Worldsource24) June 22, 2026
They told us, "We'd rather not help." Stupid thing to say.
Because we can say that to them if we want, and we might. pic.twitter.com/fRZnGZqiS6
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλία και στην σχέση τις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Η Ιταλία φέρθηκε πολύ άσχημα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Σε γενικότερη, δε, αναφορά στους συμμάχους της χώρας του, υπογράμμισε: «εκείνοι δεν μας στήριξαν, ενώ εμείς γι΄αυτούς ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια». «Η Γερμανία και ο Στάρμερ, επίσης, φέρθηκαν πολύ άσχημα», συμπλήρωσε ο πλανητάρχης.
Οι δηλώσεις του έρχονται ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής των 32 κρατών-μελών του NATO, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει στην Τουρκία τον Ιούλιο.
Νέο μήνυμα προς το ΙράνΟ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της.
«Εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία ή εάν οι Ιρανοί δεν συμπεριφέρονται σωστά, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν αναμένει προβλήματα όσο το Ιράν επιδεικνύει σεβασμό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε ακόμη την ικανοποίησή του για την εξέλιξη στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι είναι θετικό το γεγονός πως η κρίσιμη θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 22, 2026
As long as they respect us—I don't want to use the word "fear" because it's inappropriate—as long as they respect us, we're not going to have any trouble.
We have total control of the strait. pic.twitter.com/agZ6cIo1XP
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε ακόμη την ικανοποίησή του για την εξέλιξη στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι είναι θετικό το γεγονός πως η κρίσιμη θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
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