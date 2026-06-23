O Τραμπ απειλεί τα κράτη-μέλη του NATO με άρνηση βοήθειας: «Μπορεί να πούμε κι εμείς όχι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τη στάση του με την έλλειψη στήριξης στην επιχείρηση κατά του Ιράν και έστειλε νέο μήνυμα στην Τεχεράνη - Ικανοποίηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ