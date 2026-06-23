O Τραμπ απειλεί τα κράτη-μέλη του NATO με άρνηση βοήθειας: «Μπορεί να πούμε κι εμείς όχι»
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Ντόναλντ Τραμπ NATO Ιράν

O Τραμπ απειλεί τα κράτη-μέλη του NATO με άρνηση βοήθειας: «Μπορεί να πούμε κι εμείς όχι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τη στάση του με την έλλειψη στήριξης στην επιχείρηση κατά του Ιράν και έστειλε νέο μήνυμα στην Τεχεράνη - Ικανοποίηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

O Τραμπ απειλεί τα κράτη-μέλη του NATO με άρνηση βοήθειας: «Μπορεί να πούμε κι εμείς όχι»
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά συμμάχων στο NATO, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από κράτη-μέλη της Συμμαχίας. Παράλληλα, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα προχωρήσει στις ενέργειες που θεωρεί αναγκαίες εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Μιλώντας χθες, Δευτέρα, σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ορισμένοι σύμμαχοι δεν στήριξαν τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε εναντίον του Ιράν και άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υιοθετήσουν αντίστοιχη στάση στο μέλλον.

«Δαπανήσαμε όλα αυτά τα χρήματα. Και μετά, όταν ίσως θέλαμε βοήθεια για κάτι μικρό (...) είπαν “όχι, θα προτιμούσαμε να μη βοηθήσουμε”», δήλωσε ο Τραμπ.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Ήταν ηλίθιο το ότι το είπαν αυτό, διότι θα μπορούσαμε επίσης να το πούμε αυτό, και μπορεί να το πούμε».



Ο Αμερικανός πρόεδρος  αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλία και στην σχέση τις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ιταλία φέρθηκε πολύ άσχημα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Σε γενικότερη, δε, αναφορά στους συμμάχους της χώρας του, υπογράμμισε: «εκείνοι δεν μας στήριξαν, ενώ εμείς γι΄αυτούς ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια». «Η Γερμανία και ο Στάρμερ, επίσης, φέρθηκαν πολύ άσχημα», συμπλήρωσε ο πλανητάρχης.

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Οι δηλώσεις του έρχονται ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής των 32 κρατών-μελών του NATO, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει στην Τουρκία τον Ιούλιο.

Νέο μήνυμα προς το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

«Εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία ή εάν οι Ιρανοί δεν συμπεριφέρονται σωστά, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν αναμένει προβλήματα όσο το Ιράν επιδεικνύει σεβασμό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε ακόμη την ικανοποίησή του για την εξέλιξη στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι είναι θετικό το γεγονός πως η κρίσιμη θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
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