Βουλιάζει από τουρίστες η Ιταλία, ατελείωτες ουρές στους δρόμους της Ρώμης, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Υπερτουρισμός Ρώμη Τουρίστες

Βουλιάζει από τουρίστες η Ιταλία, ατελείωτες ουρές στους δρόμους της Ρώμης, δείτε βίντεο

Πολύωρη αναμονή για ένα φέρι στη λίμνη Κόμο και πλημμυρισμένες από κόσμο αποβάθρες τρένων στα γραφικά χωριά του Τσίνκουε Τέρρε

Βουλιάζει από τουρίστες η Ιταλία, ατελείωτες ουρές στους δρόμους της Ρώμης, δείτε βίντεο
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Η Ιταλία συνεχίζει να μαγνητίζει εκατομμύρια ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του πλανήτη, παραμένοντας ο απόλυτος θερινός προορισμός. Πίσω όμως από τις καρτ ποστάλ και το ειδυλλιακό «dolce vita», ο υπερτουρισμός δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας. 

Τις τελευταίες ημέρες βίντεο που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια ταξιδιώτες: ατελείωτες ουρές στους δρόμους της Ρώμης, πολύωρη αναμονή για ένα φέρι στη λίμνη Κόμο και πλημμυρισμένες από κόσμο αποβάθρες τρένων στα χωριά του Τσίνκουε Τέρρε.

Για πολλούς επισκέπτες, η εμπειρία των διακοπών μετατρέπεται σε μια ιδιαίτερα αγχωτική δοκιμασία, με κύρια χαρακτηριστικά την ταλαιπωρία και τη δυσκολία προσπέλασης ακόμη και στα βασικότερα αξιοθέατα.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης στη Ρώμη

Στη Ρώμη, η τουριστική ασφυξία χτυπά «κόκκινο» γύρω από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της πόλης — το Κολοσσαίο, το Πάνθεον και τη Φοντάνα ντι Τρέβι. Ειδικά στην ιστορική κρήνη, η κατάσταση οξύνεται καθημερινά, με εκατοντάδες επισκέπτες να στριμώχνονται στο ίδιο σημείο για μια αναμνηστική φωτογραφία.

@gemzylou92 Rome in July isn’t for the weak #trevifountain #italy ♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald
Για να βάλουν φρένο στο... αδιαχώρητο, οι δημοτικές αρχές προχώρησαν στη λήψη αυστηρών μέτρων, επιβάλλοντας πλαφόν 400 ταυτόχρονων επισκεπτών στον χώρο της κρήνης, καθώς και συμβολικό εισιτήριο εισόδου 2 ευρώ για τους τουρίστες.


@gr1travel the Rome crowds really are no joke, especially in the summer heat. Instagram vs reality #expectationvsreality #rome #italiansummer #traveltiktok #colosseum ♬ original sound - william springfield
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Απελπιστική η κατάσταση σε Λίμνη Κόμο και Τσίνκουε Τέρε

Παρόμοια προβλήματα συνωστισμού καταγράφονται και στη λίμνη Κόμο. Η προσέλευση των τουριστών ξεπερνά τη χωρητικότητα των τοπικών συγκοινωνιών, με αποτέλεσμα οι ουρές αναμονής για τα φέρι που εκτελούν τα δρομολόγια μεταξύ Μπελάτζιο, Βαρένα και Κόμο να εκτείνονται σε απόσταση δεκάδων μέτρων.

@ariiahhhhmm they were not kidding about how crowded Italy is in july 🥲 #italy #lakecomo #therestoomanypeople #sendhelp ♬ original sound - M
@seeworld.today It’s 1:00 PM, and this is the queue for the ferry in Varenna. We decided not to wait and just explore the town instead. #italy #comolake #lakecomoitaly #varenna #reality ♬ Chiquitita x Twilight - twibytez
Παράλληλα, στο Τσίνκουε Τέρε, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί κατακλύζονται καθημερινά από χιλιάδες ταξιδιώτες που προσπαθούν να μετακινηθούν στα γραφικά παράκτια χωριά.

Πλαφόν και κρατήσεις στις παραλίες

Προκειμένου να ανασχέσουν το κύμα του συνωστισμού, οι ιταλικές αρχές προχωρούν στη λήψη αυστηρότερων μέτρων διαχείρισης. Ήδη περίπου 20 παραλίες της χώρας λειτουργούν πλέον με ημερήσια όρια επισκεψιμότητας και σύστημα υποχρεωτικής προκράτησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διάσημη παραλία Λα Πελόζα στη Σαρδηνία, όπου οι διαθέσιμες θέσεις έχουν εξαντληθεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο, ενώ αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν στις παραλίες Κάλα Γκολορίτζε και Τουερρέντα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Βενετία, με τα στενά σοκάκια της ιστορικής ιταλικής πόλης να γεμίζουν ασφυκτικά από χιλιάδες επισκέπτες. Η αυξημένη τουριστική κίνηση δημιουργεί το αδιαχώρητο στα πιο δημοφιλή σημεία, καθώς πλήθη περιηγούνται στα κανάλια, τις πλατείες και τα γραφικά δρομάκια της πόλης.

@isalys.off 🇬🇧 English Venice in peak season? Beautiful on camera… exhausting in reality. Paid entry on some dates. No benches. Sitting on steps can lead to a fine. Restaurants are often the only place to take a break. Endless crowds, graffiti, heat, unpleasant smells… and sometimes even from the canals. Come in spring or autumn instead. #Venice #Italy #TravelTok #Overtourism #meme ♬ september on crack ft. a recorder (Earth, Wind & Fire - September) - frickin weeb
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