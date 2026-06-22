Τραμπ: Όσο μας σέβεται το Ιράν δεν θα πάθει τίποτα, διαφορετικά θα κάνω αυτό που πρέπει

Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ που είναι πλέον ανοιχτά για όλους, είπε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, σε άλλη μια αναφορά στο ζήτημα, ενώ παράλληλα συντηρούσε το κλίμα των απειλών κατά της Τεχεράνης,



Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στο Ιράν λέγοντας ότι «όσο μας σέβονται -και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη “φοβούνται” γιατί δεν είναι κατάλληλη- όσο λοιπόν μας σέβονται δεν θα πάθουν τίποτα».



Αλλά την ίδια ώρα είπε ότι «αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία» οι Ιρανοί ή «δεν συμπεριφερθούν σωστά, εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει».



Ο Τραμπ ισχυρίστηκε για το Ιράν, μεταξύ πολλών άλλων, ότι κανένας δεν θέλει να γίνει πρόεδρος στη χώρα, ότι μέχρι πριν από τέσσερεις μήνες είχε μια ισχυρή αεροπορία και ότι η χώρα έχει πληθυσμό 91 εκατομμυρίων, τους οποίους «δεν μπορεί να θρέψει».



Εξάλλου, τα λεφτά από τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα διατεθούν για την αγορά τροφίμων «αποκλειστικά από Αμερικανούς αγρότες».



Για τα Στενά του Ορμούζ είπε ότι οι ΗΠΑ «έχουν τον απόλυτο έλεγχο» και ότι είναι «εντελώς ανοιχτά» και το πετρέλαιο ρέει άφθονο. Έχουμε «ανοιχτά Στενά και μια χώρα που ποτέ δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», τόνισε.



Δεν ξέχασε ούτε όμως και το Νόμπελ Ειρήνης: «Το περιμένω ένα βραβείο. Δεν νομίζουν ότι οκτώ πόλεμοι είναι αρκετοί», σχολίασε.