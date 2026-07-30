Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Σχηματισμό διεθνούς συμμαχίας για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά θάλασσα από τους Χούθι θέλει η Σαουδική Αραβία
Σχηματισμό διεθνούς συμμαχίας για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά θάλασσα από τους Χούθι θέλει η Σαουδική Αραβία
Σύμφωνα με το Reuters, η σύνθεση του συνασπισμού ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί καθώς συζητείται με τις κυβερνήσεις δεκάδων άλλων κρατών
Τον σχηματισμό διεθνούς συμμαχίας για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά θάλασσα από επιθέσεις των Χούθι επιδιώκει η Σαουδική Αραβία.
Σύμφωνα με το Reuters, η σύνθεση του συνασπισμού ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί καθώς συζητείται με τις κυβερνήσεις δεκάδων άλλων κρατών
Οι Χούθι ανακοίνωσαν στις 20 Ιουλίου την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά θάλασσα, κάνοντας λόγο περί για αντίποινα μετά τον αποκλεισμό της Υεμένης για τον οποίο κατηγορούν το Ριάντ.
Στο μεταξύ, ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον αδελφό του σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον υπουργό Άμυνας Χάλεντ μπιν Σαλμάν, προκειμένου ο τελευταίος να του επιδώσει «μήνυμα» του πρίγκιπα, και οι δυο πλευρές να συζητήσουν για την «κατάσταση» στην περιοχή, μερικές ώρες μετά τα κοινά πλήγματα στο Ιράκ από ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία εναντίον ένοπλων κινημάτων που πρόσκεινται στο Ιράν.
Σύμφωνα με το Reuters, η σύνθεση του συνασπισμού ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί καθώς συζητείται με τις κυβερνήσεις δεκάδων άλλων κρατών
Οι Χούθι ανακοίνωσαν στις 20 Ιουλίου την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά θάλασσα, κάνοντας λόγο περί για αντίποινα μετά τον αποκλεισμό της Υεμένης για τον οποίο κατηγορούν το Ριάντ.
Στο μεταξύ, ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον αδελφό του σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον υπουργό Άμυνας Χάλεντ μπιν Σαλμάν, προκειμένου ο τελευταίος να του επιδώσει «μήνυμα» του πρίγκιπα, και οι δυο πλευρές να συζητήσουν για την «κατάσταση» στην περιοχή, μερικές ώρες μετά τα κοινά πλήγματα στο Ιράκ από ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία εναντίον ένοπλων κινημάτων που πρόσκεινται στο Ιράν.
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