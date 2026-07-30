Ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Τουλάχιστον ένας νεκρός από βαλλιστικά πλήγματα, στα καταφύγια οι Ουκρανοί

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για πυρκαγιές σε τρεις συνοικίες, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες νωρίτερα για επικείμενη μαζική ρωσική επιδρομή