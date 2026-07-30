Ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Τουλάχιστον ένας νεκρός από βαλλιστικά πλήγματα, στα καταφύγια οι Ουκρανοί
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Κίεβο Ρωσία

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Τουλάχιστον ένας νεκρός από βαλλιστικά πλήγματα, στα καταφύγια οι Ουκρανοί

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για πυρκαγιές σε τρεις συνοικίες, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες νωρίτερα για επικείμενη μαζική ρωσική επιδρομή

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Τουλάχιστον ένας νεκρός από βαλλιστικά πλήγματα, στα καταφύγια οι Ουκρανοί
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, οι οποίοι εξαπολύθηκαν μερικές ώρες μετά την προειδοποίηση που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι περί άμεσα επικείμενης «μαζικής επίθεσης».

Ως τις 02:55 «δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός ανθρώπου» στα πλήγματα, συνόψισε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους. Η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει. Μείνετε σε καταφύγια!», είχε υπογραμμίσει νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

Έκανε κατόπιν λόγο για πυρκαγιές σε τρεις συνοικίες της πόλης.

Μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις αμέσως μετά την κήρυξη συναγερμού ενόψει αεροπορικής επιδρομής. Αρκετός κόσμος βρήκε καταφύγιο στο Μετρό του Κιέβου.



Η επίθεση ακολούθησε την προειδοποίηση χθες βράδυ του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κλείσιμο
«Οι Ρώσοι προετοίμασαν μαζική επίθεση πριν από μερικές ημέρες, κι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γίνει απόψε», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X, αξιώνοντας ξανά οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να της διαθέσουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει, εν μέσω ελλείψεων.



Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, πιο συγκεκριμένα πυραύλων PAC-3, που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης