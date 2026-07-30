Άρση ασυλίας για τον Αβραμόπουλο μετά το βελγικό ένταλμα για το Qatargate εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής
Άρση ασυλίας για τον Αβραμόπουλο μετά το βελγικό ένταλμα για το Qatargate εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής
«Δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις» ανέφερε στο υπόμνημά του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος
Την άρση της ασυλίας εισηγήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση του Qatargate.
Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές, καθώς ο πρώην Επίτροπος δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση των δικαστικών αρχών του Βελγίου να εξεταστεί, στο πλαίσιο της έρευνας, το 2025.
Ο κ. Αβραμόπουλος, με υπόμνημα του, δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το Qatargate και δηλώνει διαθέσιμος να αποδείξει τις θέσεις του ενώπιον των βελγικών αρχών, αν και όπως ανέφερε, επαφίεται πλήρως στην κρίση της Επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας του.
«Δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δεν γνώριζα οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα προσώπων που συνδέονταν με το Fight Impunity, δεν συμμετείχα σε καμία παράνομη δραστηριότητα που αφορούσε το Κατάρ ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα», φέρεται να αναφέρει στο υπόμνημά του.
Επίσης, σημειώνει ότι η μη ανταπόκρισή του το 2025 δεν οφειλόταν σε πρόθεσή του να αποφύγει τη Δικαιοσύνη, αλλά σε νομική εκτίμηση των συνεργατών του, που συνδεόταν «με το καθεστώς της βουλευτικής μου ασυλίας».
Στο υπόμνημα, ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι η θητεία του ως Επιτρόπου έληξε τον Νοέμβριο του 2019, δηλαδή τρία χρόνια πριν αποκαλυφθεί το Qatargate, και ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για απαλλαγή του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης προωθήθηκε από την επόμενη Κομισιόν, το 2022.
Ο πρώην επίτροπος αναφέρει ότι επιθυμεί να καταθέσει ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης όσα γνωρίζει, να απαντήσει σε κάθε ερώτηση και να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Πλέον, η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Βουλής που θα αποφασίσει για την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου.
Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές, καθώς ο πρώην Επίτροπος δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση των δικαστικών αρχών του Βελγίου να εξεταστεί, στο πλαίσιο της έρευνας, το 2025.
Ο κ. Αβραμόπουλος, με υπόμνημα του, δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το Qatargate και δηλώνει διαθέσιμος να αποδείξει τις θέσεις του ενώπιον των βελγικών αρχών, αν και όπως ανέφερε, επαφίεται πλήρως στην κρίση της Επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας του.
«Δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δεν γνώριζα οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα προσώπων που συνδέονταν με το Fight Impunity, δεν συμμετείχα σε καμία παράνομη δραστηριότητα που αφορούσε το Κατάρ ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα», φέρεται να αναφέρει στο υπόμνημά του.
Επίσης, σημειώνει ότι η μη ανταπόκρισή του το 2025 δεν οφειλόταν σε πρόθεσή του να αποφύγει τη Δικαιοσύνη, αλλά σε νομική εκτίμηση των συνεργατών του, που συνδεόταν «με το καθεστώς της βουλευτικής μου ασυλίας».
Στο υπόμνημα, ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι η θητεία του ως Επιτρόπου έληξε τον Νοέμβριο του 2019, δηλαδή τρία χρόνια πριν αποκαλυφθεί το Qatargate, και ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για απαλλαγή του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης προωθήθηκε από την επόμενη Κομισιόν, το 2022.
Ο πρώην επίτροπος αναφέρει ότι επιθυμεί να καταθέσει ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης όσα γνωρίζει, να απαντήσει σε κάθε ερώτηση και να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Πλέον, η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Βουλής που θα αποφασίσει για την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου.
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