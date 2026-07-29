Αποσωληνώθηκε η 7χρονη Πατρίτσια που έχασε τους γονείς και το αδερφάκι της σε τροχαίο στη Χαλκιδική
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Χαλκιδική Νοσοκομείο ΜΕΘ

Αποσωληνώθηκε η 7χρονη Πατρίτσια που έχασε τους γονείς και το αδερφάκι της σε τροχαίο στη Χαλκιδική

Το παιδί διακομίστηκε στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Παπαγεωργίου - Στο πλευρό του βρίσκεται η θεία του που ήρθε από τη Μολδαβία

Αποσωληνώθηκε η 7χρονη Πατρίτσια που έχασε τους γονείς και το αδερφάκι της σε τροχαίο στη Χαλκιδική
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε το 7 ετών κοριτσάκι από τη Μολδαβία, που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 15 Ιουνίου στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, στη Χαλκιδική. Μετά από πολυήμερη μάχη στη ΜΕΘ, οι γιατροί αποσωλήνωσαν την 7χρονη Πατρίτσια που έχασε τους γονείς και το 6 μηνών αδερφάκι της στο τροχαίο. 

H 7χρονη, μετά το τροχαίο είχε αρχικά μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και είχε διακομιστεί το ίδιο βράδυ στο Παπαγεωργίου, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς αντίστοιχα.

Το πρωί της επόμενης ημέρας είχε διακομιστεί διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου νοσηλευόταν μέχρι σήμερα, οπότε και επέστρεψε στο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλευρό της 7χρονης βρίσκεται συνεχώς η θεία της, η οποία μετέβη στη Μολδαβία μόνο για τις κηδείες των θυμάτων του τραγικού τροχαίου και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης