Σιλβέιν Φρανσίσκο: Ο «κοντός» που έκανε... μάγκα ο Σπανούλης στο Περιστέρι και τώρα ολοκληρώνει την νέα Dream Team του Παναθηναϊκού
Σιλβέιν Φρανσίσκο: Ο «κοντός» που έκανε... μάγκα ο Σπανούλης στο Περιστέρι και τώρα ολοκληρώνει την νέα Dream Team του Παναθηναϊκού
Οι «Πράσινοι» έστρωσαν χαλί εκατομμυρίων στον 29χρονο Γάλλο γκαρντ, καθώς οι απολαβές του θα ξεπερνούν τα τρία εκατ. ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια
Με ύψος 1,85μ. ο Σιλβέιν Φρανσίσκο, δεν... τρομάζει με το μέγεθός του, αλλά ο νέος άσος του Παναθηναϊκού έχει αναδειχθεί μέσα από τις δυσκολίες και την αμφισβήτηση και τώρα γίνεται το τελευταίο... μαχητικό αεροσκάφος που εντάσσεται στο «εξοπλιστικό πρόγραμμα» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός με την προσθήκη του Γάλλου γκαρντ -για τα επόμενα τρία χρόνια- ολοκλήρωσε μια Dream Team που πλέον περιμένει να δει όλη η Ευρώπη να πατάει στο παρκέ.
Ο 29χρονος άσος με όσα έκανε τις τελευταίες σεζόν στα γήπεδα της Euroleague ανάγκασε τον Τόνι Πάρκερ να του προσφέρει «χρυσό» και πιο συγκεκριμένα, ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο αξίας 15 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια, ούτως ώστε να αφήσει τη Ζάλγκιρις Κάουνας για λογαριασμό της Βιλερμπάν. Οι εξελίξεις στα οικονομικά... ενδότερα του συλλόγου της Λιόν έστειλαν τον Γάλλο κοντό στην «αγκαλιά» του Τριφυλλιού με... χαλί εκατομμυρίων, καθώς οι απολαβές του θα ξεπερνούν τα τρία εκατ. ετησίως.
Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο 25χρονος -τότε- γκαρντ υπέγραψε με τους «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης» ερχόμενος από την ισπανική Μανρέσα. Γρήγορα-γρήγορα εξελίχθηκε στον απόλυτο ηγέτη της ομάδας και ξεχώρισε με μια τρομερή χρονιά.
Στο BCL οδήγησε το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη στο Final Four και τελείωσε τη σεζόν στην Ευρώπη με 16.2 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ κατά μέσο όρο. Μάλιστα σε δηλώσεις του τότε, είχε πει ότι «ο Σπανούλης είναι ηγέτης, είναι θρύλος, μου δίνει ώθηση αρκετά και με ενθαρρύνει συνεχώς. Υπέγραψα στο Περιστέρι για εκείνον. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και έχουμε το ίδιο όραμα. Μαθαίνω από εκείνον και πιστεύω ότι θα ανέβω επίπεδο μαζί του». Και έτσι έγινε.
Εντός συνόρων ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με 11.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ, ενώ στα playoffs μέτρησε 15.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ. Ήδη φαινόταν πως είχε έρθει η ώρα για τη μεγαλύτερη... σκηνή της ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης. Και έτσι έγινε!
Οι Βαυαροί (2023-24) του έδωσαν την ευκαιρία στην ελίτ και εκείνος την άρπαξε από τα... μαλλιά. Μεστές εμφανίσεις, πρωταγωνιστικός ρόλος, ο «εγκέφαλος» των Γερμανών και μια άκρως παραγωγική σεζόν εντός και εκτός των συνόρων.
Ο 29χρονος άσος με όσα έκανε τις τελευταίες σεζόν στα γήπεδα της Euroleague ανάγκασε τον Τόνι Πάρκερ να του προσφέρει «χρυσό» και πιο συγκεκριμένα, ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο αξίας 15 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια, ούτως ώστε να αφήσει τη Ζάλγκιρις Κάουνας για λογαριασμό της Βιλερμπάν. Οι εξελίξεις στα οικονομικά... ενδότερα του συλλόγου της Λιόν έστειλαν τον Γάλλο κοντό στην «αγκαλιά» του Τριφυλλιού με... χαλί εκατομμυρίων, καθώς οι απολαβές του θα ξεπερνούν τα τρία εκατ. ετησίως.
😱😱😱😱😱BOOOOOMBA SYLVAİN FRANCİSCO PANATHİNAİKOS’TA!— Euroleague Time (@euroleague_time) July 29, 2026
Francisco - Sloukas - Grant
Badio - Nunn - Kalaitzakis
Bonga - Rogkavopoulos
Nigel Hayes Davis - Mitoglou - Juancho
Lessort - Yabusele - Fall pic.twitter.com/tpsuxxLGAt
Sylvain Francisco has arrived in Athens. ☘️🇬🇷— SKWEEK (@SkweekSports) July 29, 2026
The French guard has officially landed in Greece to begin his new journey with Panathinaikos.
The next chapter starts now.#EuroLeague #Panathinaikos #SylvainFrancisco #Basketball pic.twitter.com/5sDCKPTPYA
Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο 25χρονος -τότε- γκαρντ υπέγραψε με τους «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης» ερχόμενος από την ισπανική Μανρέσα. Γρήγορα-γρήγορα εξελίχθηκε στον απόλυτο ηγέτη της ομάδας και ξεχώρισε με μια τρομερή χρονιά.
Συστήθηκε στο Περιστέρι
Στο BCL οδήγησε το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη στο Final Four και τελείωσε τη σεζόν στην Ευρώπη με 16.2 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ κατά μέσο όρο. Μάλιστα σε δηλώσεις του τότε, είχε πει ότι «ο Σπανούλης είναι ηγέτης, είναι θρύλος, μου δίνει ώθηση αρκετά και με ενθαρρύνει συνεχώς. Υπέγραψα στο Περιστέρι για εκείνον. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και έχουμε το ίδιο όραμα. Μαθαίνω από εκείνον και πιστεύω ότι θα ανέβω επίπεδο μαζί του». Και έτσι έγινε.
Εντός συνόρων ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με 11.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ, ενώ στα playoffs μέτρησε 15.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ. Ήδη φαινόταν πως είχε έρθει η ώρα για τη μεγαλύτερη... σκηνή της ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης. Και έτσι έγινε!
Οι Βαυαροί (2023-24) του έδωσαν την ευκαιρία στην ελίτ και εκείνος την άρπαξε από τα... μαλλιά. Μεστές εμφανίσεις, πρωταγωνιστικός ρόλος, ο «εγκέφαλος» των Γερμανών και μια άκρως παραγωγική σεζόν εντός και εκτός των συνόρων.
Το «βάπτισμα του πυρός» στην Euroleague
Στο εγχώριο πρωτάθλημα τελείωσε την κανονική διάρκεια με 12.3 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ.
Στην παρθενική του χρονιά στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ ήταν διψήφιος με 10.6 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ.
Ο Γάλλος περιφερειακός συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο και όπως αποδείχθηκε ήταν μόνο η... αρχή. Με τη φανέλα της Μπάγερν αναδείχθηκε νταμπλούχος Γερμανίας και MVP του τελικού Κυπέλλου.
Οι σεζόν 2024-25 και 2025-26 αποτέλεσαν τις χρονιές της απόλυτης μπασκετικής... έκστασης και καθιέρωσης του Σιλβέν Φρανσίσκο στο ευρωπαϊκό μπασκετικό Έβερεστ. Ο Γάλλος εξελίχθηκε στον απόλυτο μαέστρο της λιθουανικής μηχανής και κατόρθωσε να γίνει περιζήτητος στο... πάνω ράφι της EuroLeague. Σταθερά διψήφιος σε όλες τις διοργανώσεις σε μια χώρα όπου η καλαθοσφαίριση είναι κάτι παραπάνω από... θρησκεία.
Στο σκοράρισμα κινήθηκε μεταξύ των 14-16.5 πόντων κατά μέσο όρο και στις ασίστ ήταν σταθερά πάνω από τις 4.5 αγγίζοντας τις 7. Η συνδρομή του ήταν πολύτιμη στα ριμπάουντ και στην ευρύτερη λειτουργία της ομάδας του μέσα στο παρκέ. Στη χώρα της Βαλτικής κέρδισε το νταμπλ και τις δύο σεζόν που αγωνίστηκε, ενώ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας της Ευρωλίγκας.
Η αλματώδης εξέλιξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας τον έχει καθιερώσει με γερές βάσεις στους κόλπους της Εθνικής Γαλλίας, όπου είναι βασικό μέλος στις μεγάλες διοργανώσεις των τελευταίων ετών με τους Τρικολόρ.
Πλέον, ο 29χρονος γκαρντ επιστρέφει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για να φορέσει τα πράσινα του Παναθηναϊκού υπό τις οδηγίες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Όντας στην πιο «prime» στιγμή της πορείας του έρχεται για να πρωταγωνιστήσει σε μια ομάδα που έχει στόχο την κορυφή δίπλα σε ένα πανάκριβο και γεμάτο αστέρες ρόστερ. Ο Γάλλος εξαργυρώνει στο έπακρο την τελευταία καταπληκτική τριετία και έρχεται για να γεμίσει ακόμα περισσότερο την περιφέρεια των επτάκις Πρωταθλητών Ευρώπης.
Πηγή: gazzetta.gr
Στην παρθενική του χρονιά στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ ήταν διψήφιος με 10.6 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ.
Ο Γάλλος περιφερειακός συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο και όπως αποδείχθηκε ήταν μόνο η... αρχή. Με τη φανέλα της Μπάγερν αναδείχθηκε νταμπλούχος Γερμανίας και MVP του τελικού Κυπέλλου.
Οι σεζόν 2024-25 και 2025-26 αποτέλεσαν τις χρονιές της απόλυτης μπασκετικής... έκστασης και καθιέρωσης του Σιλβέν Φρανσίσκο στο ευρωπαϊκό μπασκετικό Έβερεστ. Ο Γάλλος εξελίχθηκε στον απόλυτο μαέστρο της λιθουανικής μηχανής και κατόρθωσε να γίνει περιζήτητος στο... πάνω ράφι της EuroLeague. Σταθερά διψήφιος σε όλες τις διοργανώσεις σε μια χώρα όπου η καλαθοσφαίριση είναι κάτι παραπάνω από... θρησκεία.
Η διετία της... εκτόξευσης στη Ζάλγκιρις Κάουνας
Στο σκοράρισμα κινήθηκε μεταξύ των 14-16.5 πόντων κατά μέσο όρο και στις ασίστ ήταν σταθερά πάνω από τις 4.5 αγγίζοντας τις 7. Η συνδρομή του ήταν πολύτιμη στα ριμπάουντ και στην ευρύτερη λειτουργία της ομάδας του μέσα στο παρκέ. Στη χώρα της Βαλτικής κέρδισε το νταμπλ και τις δύο σεζόν που αγωνίστηκε, ενώ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας της Ευρωλίγκας.
Η αλματώδης εξέλιξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας τον έχει καθιερώσει με γερές βάσεις στους κόλπους της Εθνικής Γαλλίας, όπου είναι βασικό μέλος στις μεγάλες διοργανώσεις των τελευταίων ετών με τους Τρικολόρ.
Πλέον, ο 29χρονος γκαρντ επιστρέφει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για να φορέσει τα πράσινα του Παναθηναϊκού υπό τις οδηγίες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Όντας στην πιο «prime» στιγμή της πορείας του έρχεται για να πρωταγωνιστήσει σε μια ομάδα που έχει στόχο την κορυφή δίπλα σε ένα πανάκριβο και γεμάτο αστέρες ρόστερ. Ο Γάλλος εξαργυρώνει στο έπακρο την τελευταία καταπληκτική τριετία και έρχεται για να γεμίσει ακόμα περισσότερο την περιφέρεια των επτάκις Πρωταθλητών Ευρώπης.
Πηγή: gazzetta.gr
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