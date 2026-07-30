28 οι νεκροί από τον σεισμό στην Ιαπωνία, χωρίς νερό και ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά

Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφτηκε σειρά δεκάδων μετασεισμών, επιτείνοντας την εξάντληση των κατοίκων, που υπομένουν και την αποπνικτική ζέστη, με τα θερμόμετρα να αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τους 35° Κελσίου