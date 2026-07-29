Έκρηξη σε πλωτή μονάδα LNG στην Αίγυπτο: Πύραυλος ή drone στο επίκεντρο της έρευνας
ΚΟΣΜΟΣ
Αίγυπτος LNG Drone Επίθεση

Έκρηξη σε πλωτή μονάδα LNG στην Αίγυπτο: Πύραυλος ή drone στο επίκεντρο της έρευνας

Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο LNG δίπλα στο λιμάνι της Νταμιέτα εξετάζει το ΝΑΤΟ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ οι αρχές διατηρούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αναμένονται προσωρινές διαταραχές στη λειτουργία του τερματικού

Έκρηξη σε πλωτή μονάδα LNG στην Αίγυπτο: Πύραυλος ή drone στο επίκεντρο της έρευνας
Μηνάς Τσαμόπουλος
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, όταν σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά στην πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) Energos Winter, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στον τερματικό σταθμό Segas, δίπλα στην είσοδο του λιμανιού.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες των λιμενικών αρχών, το περιστατικό εκδηλώθηκε στις 18:50 (ώρα Ελλάδος). Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για συμβάν που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ εικόνες από την περιοχή έδειχναν τις καθιερωμένες επιχειρήσεις ψύξης της εγκατάστασης μετά την κατάσβεση της φωτιάς.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, το NATO MARCOM προχώρησε σε ενημέρωση σύμφωνα με την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό προκλήθηκε από πλήγμα άγνωστου βλήματος ή drone, το οποίο χτύπησε τη δεξιά πλευρά του δεξαμενόπλοιου LNG Gaslog Salem, σημαίας Βερμούδων, την ώρα που βρισκόταν προσδεδεμένο στο λιμάνι.

Κλείσιμο
Το Gaslog Salem είχε καταπλεύσει στη Νταμιέτα στις 28 Ιουλίου και, σύμφωνα με τα στοιχεία AIS, απομακρύνθηκε από την περιοχή του λιμανιού στις 29 Ιουλίου, πριν ολοκληρωθούν οι πρώτες έρευνες.

Το υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις δολιοφθοράς στις εγκαταστάσεις του τερματικού LNG, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Οι αιγυπτιακές Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμένες διαταραχές στις λιμενικές λειτουργίες για τις επόμενες 24 έως 48 ώρες, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι ασφαλείας και τεχνικές επιθεωρήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Με αφορμή το περιστατικό, οι υπηρεσίες ναυτιλιακής ασφάλειας εξέδωσαν νέα σύσταση προς τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Συνιστούν διαρκή οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση, αυξημένη επαγρύπνηση έναντι πιθανών επιθέσεων με πυραύλους ή drones, εφαρμογή των οδηγιών BMP για την προστασία των πλοίων και άμεση αναφορά οποιασδήποτε ύποπτης δραστηριότητας στις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία και οι ενεργειακές υποδομές.
Μηνάς Τσαμόπουλος

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