Έκρηξη σε πλωτή μονάδα LNG στην Αίγυπτο: Πύραυλος ή drone στο επίκεντρο της έρευνας
Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο LNG δίπλα στο λιμάνι της Νταμιέτα εξετάζει το ΝΑΤΟ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ οι αρχές διατηρούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αναμένονται προσωρινές διαταραχές στη λειτουργία του τερματικού
Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες των λιμενικών αρχών, το περιστατικό εκδηλώθηκε στις 18:50 (ώρα Ελλάδος). Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για συμβάν που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ εικόνες από την περιοχή έδειχναν τις καθιερωμένες επιχειρήσεις ψύξης της εγκατάστασης μετά την κατάσβεση της φωτιάς.
Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, το NATO MARCOM προχώρησε σε ενημέρωση σύμφωνα με την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό προκλήθηκε από πλήγμα άγνωστου βλήματος ή drone, το οποίο χτύπησε τη δεξιά πλευρά του δεξαμενόπλοιου LNG Gaslog Salem, σημαίας Βερμούδων, την ώρα που βρισκόταν προσδεδεμένο στο λιμάνι.
NASA FIRMS detected a fire where the US-owned LNG carrier "ENERGOS WINTER" was docked this afternoon, left the port at the same time.— MenchOsint (@MenchOsint) July 29, 2026
*newly circulating footage confirm the identification. https://t.co/YFX9X3rk01 pic.twitter.com/4jKa1DPgdT
A fire breaks out at Damietta LNG Terminal… one of Egypt’s most strategic energy projects— China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) July 29, 2026
Fires erupted on three regasification and loading vessels inside the Damietta liquefied natural gas (LNG) facility. pic.twitter.com/ALnNNNAi5f
🇪🇬 The Egyptian government has announced that a U.S.-flagged gas tanker, flying the flag of the Marshall Islands, was struck by a drone in the Damietta port area of Egypt. pic.twitter.com/t8H0SBKnkh— The Resonance (@Partisan_12) July 29, 2026
Το υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις δολιοφθοράς στις εγκαταστάσεις του τερματικού LNG, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.
Οι αιγυπτιακές Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμένες διαταραχές στις λιμενικές λειτουργίες για τις επόμενες 24 έως 48 ώρες, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι ασφαλείας και τεχνικές επιθεωρήσεις.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία και οι ενεργειακές υποδομές.
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