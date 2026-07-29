Έκρηξη σε πλωτή μονάδα LNG στην Αίγυπτο: Πύραυλος ή drone στο επίκεντρο της έρευνας

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, όταν σημειώθηκε(FSRU) Energos Winter, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στον τερματικό σταθμό Segas, δίπλα στην είσοδο του λιμανιού.Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες των λιμενικών αρχών, το περιστατικό εκδηλώθηκε στις 18:50 (ώρα Ελλάδος). Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για, ενώ εικόνες από την περιοχή έδειχναν τις καθιερωμένες επιχειρήσεις ψύξης της εγκατάστασης μετά την κατάσβεση της φωτιάς.Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, το NATO MARCOM προχώρησε σε ενημέρωση σύμφωνα με την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό προκλήθηκε από, το οποίο χτύπησε τη δεξιά πλευρά του δεξαμενόπλοιου LNG Gaslog Salem, σημαίας Βερμούδων, την ώρα που βρισκόταν προσδεδεμένο στο λιμάνι.Το Gaslog Salem είχε καταπλεύσει στη Νταμιέτα στις 28 Ιουλίου και, σύμφωνα με τα στοιχεία AIS, απομακρύνθηκε από την περιοχή του λιμανιού στις 29 Ιουλίου, πριν ολοκληρωθούν οι πρώτες έρευνες.Το υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.Οι αιγυπτιακές Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμένες διαταραχές στις λιμενικές λειτουργίες για τις επόμενες 24 έως 48 ώρες, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι ασφαλείας και τεχνικές επιθεωρήσεις.Μέχρι στιγμής