«Γαλανόλευκος» θρίαμβος με 3 χρυσά και 1 χάλκινο μετάλλιο για τα πανιά του ΝΟΚ
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Ιστιοπλοΐα Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου

«Γαλανόλευκος» θρίαμβος με 3 χρυσά και 1 χάλκινο μετάλλιο για τα πανιά του ΝΟΚ

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα junior 420

«Γαλανόλευκος» θρίαμβος με 3 χρυσά και 1 χάλκινο μετάλλιο για τα πανιά του ΝΟΚ
Με «γαλανόλευκο» θρίαμβο ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Νίντα της Λιθουανίας το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα junior στις κατηγορίες 470/420. Τα πληρώματα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου μετά το Παγκόσμιο πρωτάθλημα πριν από δύο εβδομάδες επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους και στην Ευρώπη χαρίζοντας στην Ελλάδα 4 συνολικά μετάλλια, 3 χρυσά και 1 χάλκινο.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στην κλάση 420 Ιάσωνας Παναγόπουλος και Φερβονία Μπουζάνα αναδείχθηκαν και πρωταθλητές Ευρώπης στην κατηγορία U19 mixed κρατώντας την κορυφή και στην γενική με χαρακτηριστική άνεση. Συγκέντρωσαν 35 βαθμούς ποινής με έξι πρωτιές σε 12 συνολικά ιστιοδρομίες με το δεύτερο και πάλι ελληνικό πλήρωμα της γενικής Τουρνή – Ζαπονίδη να έχει 60!

Οι δευτεραθλήτριες στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Μαριάννα Μακρή και Βεσελίνα Τρόσκου (κεντρ. φωτ.), αυτή τη φορά στο ευρωπαϊκό φόρεσαν το χρυσό μετάλλιο με 4 πρωτιές στην κατηγορία U17W. Το τρίγωνο των χρυσών μεταλλίων έκλεισαν οι Φίλιππος Πορτοσάλτε και Ανδρέας Ψωμιάδης με την πρωτιά στην κατηγορία U17.
«Γαλανόλευκος» θρίαμβος με 3 χρυσά και 1 χάλκινο μετάλλιο για τα πανιά του ΝΟΚ
Ιάσωνας Παναγόπουλος και Φερβωνία Μπουζάνα, Φίλιππος Πορτοσάλτε και Ανδρέας Ψωμιάδης

Με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές τους επιστέφει την Τρίτη στην Ελλάδα και το δίδυμο Οδυσσέας Δέτσης και Νίκος Δραβίλας που κατέκτησε την Τρίτη θέση στα U17.

Η παρουσία των ιστιοπλόων του ΝΟΚ και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και οι επιτυχίες που συνοδεύουν την ομάδα αποδεικνύουν την μεθοδική δουλειά που γίνεται στον Όμιλο σε ένα τμήμα που ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις τον προηγούμενο Αύγουστο! Πρωτεργάτες της επιτυχίας και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Λιθουανίας ήταν οι προπονητές Δημήτρης Λεκάκης και Δημήτρης Ψωμιάδης.

Ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου Γιώργος Χριστόπουλος και το ΔΣ του ΝΟΚ εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και στους προπονητές που έλαμψαν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα!

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