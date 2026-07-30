Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
«Γαλανόλευκος» θρίαμβος με 3 χρυσά και 1 χάλκινο μετάλλιο για τα πανιά του ΝΟΚ
«Γαλανόλευκος» θρίαμβος με 3 χρυσά και 1 χάλκινο μετάλλιο για τα πανιά του ΝΟΚ
Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα junior 420
Με «γαλανόλευκο» θρίαμβο ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Νίντα της Λιθουανίας το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα junior στις κατηγορίες 470/420. Τα πληρώματα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου μετά το Παγκόσμιο πρωτάθλημα πριν από δύο εβδομάδες επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους και στην Ευρώπη χαρίζοντας στην Ελλάδα 4 συνολικά μετάλλια, 3 χρυσά και 1 χάλκινο.
Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στην κλάση 420 Ιάσωνας Παναγόπουλος και Φερβονία Μπουζάνα αναδείχθηκαν και πρωταθλητές Ευρώπης στην κατηγορία U19 mixed κρατώντας την κορυφή και στην γενική με χαρακτηριστική άνεση. Συγκέντρωσαν 35 βαθμούς ποινής με έξι πρωτιές σε 12 συνολικά ιστιοδρομίες με το δεύτερο και πάλι ελληνικό πλήρωμα της γενικής Τουρνή – Ζαπονίδη να έχει 60!
Οι δευτεραθλήτριες στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Μαριάννα Μακρή και Βεσελίνα Τρόσκου (κεντρ. φωτ.), αυτή τη φορά στο ευρωπαϊκό φόρεσαν το χρυσό μετάλλιο με 4 πρωτιές στην κατηγορία U17W. Το τρίγωνο των χρυσών μεταλλίων έκλεισαν οι Φίλιππος Πορτοσάλτε και Ανδρέας Ψωμιάδης με την πρωτιά στην κατηγορία U17.
Με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές τους επιστέφει την Τρίτη στην Ελλάδα και το δίδυμο Οδυσσέας Δέτσης και Νίκος Δραβίλας που κατέκτησε την Τρίτη θέση στα U17.
Η παρουσία των ιστιοπλόων του ΝΟΚ και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και οι επιτυχίες που συνοδεύουν την ομάδα αποδεικνύουν την μεθοδική δουλειά που γίνεται στον Όμιλο σε ένα τμήμα που ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις τον προηγούμενο Αύγουστο! Πρωτεργάτες της επιτυχίας και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Λιθουανίας ήταν οι προπονητές Δημήτρης Λεκάκης και Δημήτρης Ψωμιάδης.
Ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου Γιώργος Χριστόπουλος και το ΔΣ του ΝΟΚ εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και στους προπονητές που έλαμψαν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα!
Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στην κλάση 420 Ιάσωνας Παναγόπουλος και Φερβονία Μπουζάνα αναδείχθηκαν και πρωταθλητές Ευρώπης στην κατηγορία U19 mixed κρατώντας την κορυφή και στην γενική με χαρακτηριστική άνεση. Συγκέντρωσαν 35 βαθμούς ποινής με έξι πρωτιές σε 12 συνολικά ιστιοδρομίες με το δεύτερο και πάλι ελληνικό πλήρωμα της γενικής Τουρνή – Ζαπονίδη να έχει 60!
Οι δευτεραθλήτριες στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Μαριάννα Μακρή και Βεσελίνα Τρόσκου (κεντρ. φωτ.), αυτή τη φορά στο ευρωπαϊκό φόρεσαν το χρυσό μετάλλιο με 4 πρωτιές στην κατηγορία U17W. Το τρίγωνο των χρυσών μεταλλίων έκλεισαν οι Φίλιππος Πορτοσάλτε και Ανδρέας Ψωμιάδης με την πρωτιά στην κατηγορία U17.
Με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές τους επιστέφει την Τρίτη στην Ελλάδα και το δίδυμο Οδυσσέας Δέτσης και Νίκος Δραβίλας που κατέκτησε την Τρίτη θέση στα U17.
Η παρουσία των ιστιοπλόων του ΝΟΚ και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και οι επιτυχίες που συνοδεύουν την ομάδα αποδεικνύουν την μεθοδική δουλειά που γίνεται στον Όμιλο σε ένα τμήμα που ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις τον προηγούμενο Αύγουστο! Πρωτεργάτες της επιτυχίας και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Λιθουανίας ήταν οι προπονητές Δημήτρης Λεκάκης και Δημήτρης Ψωμιάδης.
Ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου Γιώργος Χριστόπουλος και το ΔΣ του ΝΟΚ εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και στους προπονητές που έλαμψαν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα!
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