Τρόμος από ανέμους 124χλμ. /ώρα στη Βραζιλία: Πέντε νεκροί, οι δύο καταπλακώθηκαν από τοίχο που κατέρρευσε, δείτε βίντεο

Δεξαμενές ξεριζώθηκαν από ταράτσες, σκαλωσιές ξηλώθηκαν, κόσμος έτρεχε να κρυφτεί σε παραλίες





Τα δύο από τα θύματα καταγράφηκαν στην περιοχή Σάντα Τερέζα του Ρίο ντε Τζανέιρο όταν καταπλακώθηκαν από τοίχο που υποχώρησε λόγω των







Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από δέντρα - ο ένας πεζός και ο άλλος μέσα σε αυτοκίνητο - ενώ ο πέμπτος νεκρός είναι ένας ψαράς η βάρκα του οποίου αναποδογύρισε από τους ισχυρούς ανέμους











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Εικόνες πανικού καταγράφηκαν και σε παραλίες γεμάτες κόσμο που σχεδόν δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι από το πέρασμα των ανέμων.



Πέντε νεκρούς και μεγάλες καταστροφές άφησαν πίσω τους οι θυελλώδεις άνεμοι που έφτασαν έως και τα 124χλμ./ώρα και σάρωσαν περιοχές της Βραζιλίας Τα δύο από τα θύματα καταγράφηκαν στην περιοχή Σάντα Τερέζα του Ρίο ντε Τζανέιρο όταν καταπλακώθηκαν από τοίχο που υποχώρησε λόγω των ανέμων , με κάμερα ασφαλείας να καταγράφει τη στιγμή της τραγωδίας.Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από δέντρα - ο ένας πεζός και ο άλλος μέσα σε αυτοκίνητο - ενώ ο πέμπτος νεκρός είναι ένας ψαράς η βάρκα του οποίου αναποδογύρισε από τους ισχυρούς ανέμουςΣε άλλα βίντεο έχουν καταγραφεί δεξαμενές να ξεριζώνονται από ταράτσες κτηρίων και να πέφτουν στον δρόμο αλλά και σκαλωσιές που ξηλώθηκαν από τους ανέμους.Εικόνες πανικού καταγράφηκαν και σε παραλίες γεμάτες κόσμο που σχεδόν δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι από το πέρασμα των ανέμων.





Μετεωρολόγοι που μίλησαν στην Globo εξήγησαν ότι τα φαινόμενα αυτά συνδέονται με την προέλαση ενός ψυχρού μετώπου στη κεντρική και νότια Βραζιλία. Όταν το σύστημα συνάντησε μια θερμή και υγρή αέρια μάζα, δημιουργήθηκαν συνθήκες για την εκδήλωση καταιγίδων, απότομων μεταβολών της θερμοκρασίας και ισχυρών ριπών ανέμου.