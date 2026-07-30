Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Τρόμος από ανέμους 124χλμ. /ώρα στη Βραζιλία: Πέντε νεκροί, οι δύο καταπλακώθηκαν από τοίχο που κατέρρευσε, δείτε βίντεο
Δεξαμενές ξεριζώθηκαν από ταράτσες, σκαλωσιές ξηλώθηκαν, κόσμος έτρεχε να κρυφτεί σε παραλίες
Τα δύο από τα θύματα καταγράφηκαν στην περιοχή Σάντα Τερέζα του Ρίο ντε Τζανέιρο όταν καταπλακώθηκαν από τοίχο που υποχώρησε λόγω των ανέμων, με κάμερα ασφαλείας να καταγράφει τη στιγμή της τραγωδίας.
🚨 IMAGENS FORTES - Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento da queda de um muro em Santa Teresa, na região Central do Rio, na tarde desta quarta-feira (29) durante uma forte ventania com rajadas de mais de 100 km/h. Duas pessoas morreram no desabamento, que também… pic.twitter.com/uZuZYg0Lsi— g1 (@g1) July 29, 2026
Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από δέντρα - ο ένας πεζός και ο άλλος μέσα σε αυτοκίνητο - ενώ ο πέμπτος νεκρός είναι ένας ψαράς η βάρκα του οποίου αναποδογύρισε από τους ισχυρούς ανέμους
Σε άλλα βίντεο έχουν καταγραφεί δεξαμενές να ξεριζώνονται από ταράτσες κτηρίων και να πέφτουν στον δρόμο αλλά και σκαλωσιές που ξηλώθηκαν από τους ανέμους.
🚨 APOCALIPSE NO RIO | A forte ventania que atinge o Rio de Janeiro derrubou uma caixa d'água do topo de um prédio residencial em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. pic.twitter.com/3nmGoRUz9o— Metrópoles (@Metropoles) July 29, 2026
🚨AGORA: Homens que estavam trabalhando sob um andaime foram pegos de surpresa com a chegada da forte ventania no Condomínio Barra Bali, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.— DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) July 29, 2026
Ainda não há relato de feridos. pic.twitter.com/F4hX2nYTF4
Εικόνες πανικού καταγράφηκαν και σε παραλίες γεμάτες κόσμο που σχεδόν δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι από το πέρασμα των ανέμων.
🚨 APOCALIPSE NO RIO | Ventania assusta banhistas na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro— Metrópoles (@Metropoles) July 29, 2026
🤳 guilhermecamilo0 pic.twitter.com/4XvDOSdana
Μετεωρολόγοι που μίλησαν στην Globo εξήγησαν ότι τα φαινόμενα αυτά συνδέονται με την προέλαση ενός ψυχρού μετώπου στη κεντρική και νότια Βραζιλία. Όταν το σύστημα συνάντησε μια θερμή και υγρή αέρια μάζα, δημιουργήθηκαν συνθήκες για την εκδήλωση καταιγίδων, απότομων μεταβολών της θερμοκρασίας και ισχυρών ριπών ανέμου.
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