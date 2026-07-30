Επτά νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή
ΚΟΣΜΟΣ
Αργεντινή Συντριβή ελικοπτέρου Νεκροί

Επτά νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων

Επτά νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή
Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τετάρτη σε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη ελικόπτερο που συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών σε εθνικό πάρκο στη δυτική Αργεντινή, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των αρχών της επαρχίας Σαν Χουάν.

Η επαφή χάθηκε χθες το πρωί με το ελικόπτερο, τύπου Bell 412, στον τομέα του πάρκου Ισιγουαλάστο, περίπου 1.200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, το Μπουένος Άιρες, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (AFE).



Ο Μαρσέλο Ορέγο, ο κυβερνήτης της επαρχίας Σαν Χουάν, επιβεβαίωσε χθες βράδυ μέσω X ότι συνολικά «επτά άνθρωποι» που επέβαιναν στο ελικόπτερο «έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο», ανάμεσά τους ανώτερα στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας και της AFE.

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Το ελικόπτερο που συνετρίβη, σύμφωνα με την υπηρεσία, είχε χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εκπαίδευσης και τελικός προορισμός του ήταν η γειτονική επαρχία Λα Ριόχα, βορειοανατολικότερα, όπου επρόκειτο να αξιοποιηθεί για να ελεγχθεί δασική πυρκαγιά.

Η AFE διευκρίνισε πως άλλο αεροσκάφος που βρισκόταν στον τομέα εντόπισε το «σημείο της συντριβής».

Ομάδες έρευνας και διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή, που το τοπικό ψηφιακό μέσο ενημέρωσης Tiempo de San Juan χαρακτήρισε απομονωμένη και ιδιαίτερα δυσπρόσιτη.

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