Τραμπ για τα πυρηνικά του Ιράν: Όλοι γνωρίζουν ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει να υποβάλλεται σε επιθεωρήσεις για τα οπλικά της συστήματα
Τραμπ για τα πυρηνικά του Ιράν: Όλοι γνωρίζουν ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει να υποβάλλεται σε επιθεωρήσεις για τα οπλικά της συστήματα
Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η «πυρηνική ειλικρίνεια» της Τεχεράνης για το μέλλον, γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος
Το ζήτημα των επιθεωρήσεων για τα οπλικά συστήματα που έχει το Ιράν θέτει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.
Προσθέτει μάλιστα ότι με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η «πυρηνική του ειλικρίνεια» για το μέλλον.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζει ότι «όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να υποβληθεί σε επιθεωρήσεις μειζόνων οπλικών συστημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η “πυρηνική ειλικρίνεια” για πολλά χρόνια στο μέλλον».
Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποτίμησε θετικά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών με το Ιράν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, κάνοντας λόγο για ουσιαστική πρόοδο και εκφράζοντας αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε μια οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Ανακοίνωσε επίσης ότι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) αναμένεται να επιστρέψουν στο Ιράν, προκειμένου να επαληθεύσουν την εφαρμογή των όρων της προκαταρκτικής συμφωνίας.
Προσθέτει μάλιστα ότι με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η «πυρηνική του ειλικρίνεια» για το μέλλον.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζει ότι «όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να υποβληθεί σε επιθεωρήσεις μειζόνων οπλικών συστημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η “πυρηνική ειλικρίνεια” για πολλά χρόνια στο μέλλον».
Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποτίμησε θετικά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών με το Ιράν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, κάνοντας λόγο για ουσιαστική πρόοδο και εκφράζοντας αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε μια οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Ανακοίνωσε επίσης ότι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) αναμένεται να επιστρέψουν στο Ιράν, προκειμένου να επαληθεύσουν την εφαρμογή των όρων της προκαταρκτικής συμφωνίας.
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