Συνετρίβη ουκρανικό μαχητικό F-16 σε αποστολή στο μέτωπο, σώος ο πιλότος
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία F-16 Συντριβή αεροσκάφους

Συνετρίβη ουκρανικό μαχητικό F-16 σε αποστολή στο μέτωπο, σώος ο πιλότος

Το αεροσκάφος παρουσίασε τεχνική βλάβη κατά την αναχαίτιση ρωσικών στόχων, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία

Συνετρίβη ουκρανικό μαχητικό F-16 σε αποστολή στο μέτωπο, σώος ο πιλότος
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Ένα ουκρανικό μαχητικό F-16 συνετρίβη ενώ εκτελούσε επιχειρησιακή αποστολή στην πρώτη γραμμή του μετώπου, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας. Ο πιλότος πρόλαβε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή, εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ διερευνώνται τα αίτια του συμβάντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας στο Telegram, το μαχητικό F-16 συμμετείχε σε αποστολή στην πρώτη γραμμή του μετώπου με στόχο την αναχαίτιση ρωσικών εναέριων απειλών, όταν παρουσίασε τεχνική βλάβη.

Ο πιλότος κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Σώος ο πιλότος – Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι ο πιλότος εντοπίστηκε σώος και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Παράλληλα, εμπειρογνώμονες έχουν μεταβεί στην περιοχή της συντριβής προκειμένου να εξετάσουν τα αίτια του περιστατικού και να συλλέξουν στοιχεία.

Η Ουκρανία έχει ενισχύσει την Πολεμική Αεροπορία της με αμερικανικής κατασκευής μαχητικά F-16, τα οποία της έχουν παραχωρήσει αρκετές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων η Ολλανδία και η Δανία.
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