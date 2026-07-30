Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στη Γαλλία

Ο ηθοποιός

αποκάλυψε με επιστολή στον δήμαρχο ότι μαζί με τη δικηγόρο και τα δίδυμα παιδιά τους

εκκένωσαν τ

ην κατοικία

τους, δηλώνοντας πως θα στηρίξουν την πόλη όπου μένουν με όποιον τρόπο μπορούν