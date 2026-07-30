Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στη Γαλλία
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Τζορτζ Κλούνεϊ Αμάλ Κλούνεϊ Φωτιά Γαλλία

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στη Γαλλία

Ο ηθοποιός αποκάλυψε με επιστολή στον δήμαρχο ότι μαζί με τη δικηγόρο και τα δίδυμα παιδιά τους εκκένωσαν την κατοικία τους, δηλώνοντας πως θα στηρίξουν την πόλη όπου μένουν με όποιον τρόπο μπορούν

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στη Γαλλία
Ιωάννα Μαρίνου
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Το σπίτι τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στη Γαλλία.

Το ζευγάρι ζει στο Μπρινιόλ, σε περιοχή που απειλείται από τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα και ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι μαζί με τη σύζυγό του και τα εννιάχρονα δίδυμα παιδιά τους, Αλεξάντερ και Έλα, εκκένωσαν την κατοικία τους, σε επιστολή προς τον δήμαρχο, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο People την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Με την επιστολή του ο Κλούνεϊ φέρεται να δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει τη γαλλική πόλη, η οποία έχει λίγο λιγότερους από 18.000 κατοίκους, ανεξάρτητα από τις συνέπειες των πυρκαγιών.


«Αγαπητέ Ντιντιέ, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει αυτή τη δύσκολη περίοδο», έγραψε ο ηθοποιός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και πρόσθεσε: «Καθώς εκκενώνουμε το Μπρινιόλ, θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα: πρώτον, ελπίζουμε εσύ και οι άνθρωποι της πόλης μας να είστε ασφαλείς και δεύτερον, ότι η Αμάλ κι εγώ δεσμευόμαστε πως ό,τι κι αν συμβεί στο χωριό μας, είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμβάλουμε στην αποκατάστασή της». «Αγαπάμε το Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί», τόνισε κλείνοντας.

Η Daily Mail αναφέρει πως το σπίτι των Κλούνεϊ στο Μπρινιόλ βρίσκεται σε κτήμα που εκτείνεται σε περίπου 425 στρέμματα και περιλαμβάνει ελαιώνα, αμπελώνα και γήπεδο τένις μεταξύ άλλων.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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